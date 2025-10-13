Москалькова: Украина удерживает большое количество граждан РФ

Власти Украины удерживают «достаточно большое количество» граждан России, подвергая их уголовному преследованию по надуманным причинам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«К сожалению, сегодня [на Украине] удерживается еще достаточно большое количество наших российских граждан, которые абсолютно по надуманным причинам, фактически за пророссийскую позицию, за то, что они русские, подвергаются уголовному преследованию», — сказала Москалькова на встрече с возвращенным в РФ с Украины гражданским моряком. Ее слова передает ТАСС.
В начале октября Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Украины по-прежнему удерживаются 13 жителей Курской области. Ранее Министерство обороны РФ информировало о проведенном обмене, в рамках которого с территории, контролируемой Киевом, были возвращены 185 российских военнослужащих. В обмен российская сторона передала Украине 185 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. Помимо этого, в Россию были возвращены 20 гражданских лиц.
