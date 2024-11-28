Венские сосисочные включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

Сосисочные киоски в Вене (Австрия) включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказали местные власти.
«Венские сосисочные, которые уже несколько поколений являются частью городского пейзажа, официально включены в список культурного наследия ЮНЕСКО», — на заявление властей ссылается РИА Новости. Идею, которую изначально выдвинули местные бизнесмены, позже поддержал бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг.
Весной во Франции выпустила ароматизированную марку с запахом багета. По данным RT, это хлебобулочное изделие было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
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