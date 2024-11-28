28 ноября 2024

Венские сосисочные включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

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Летом владельцы сосисочных ларьков добивались включения заведений в список всемирного наследия
Летом владельцы сосисочных ларьков добивались включения заведений в список всемирного наследия Фото:

Сосисочные киоски в Вене (Австрия) включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказали местные власти.

«Венские сосисочные, которые уже несколько поколений являются частью городского пейзажа, официально включены в список культурного наследия ЮНЕСКО», — на заявление властей ссылается РИА Новости. Идею, которую изначально выдвинули местные бизнесмены, позже поддержал бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг.

Весной во Франции выпустила ароматизированную марку с запахом багета. По данным RT, это хлебобулочное изделие было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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Сосисочные киоски в Вене (Австрия) включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказали местные власти. «Венские сосисочные, которые уже несколько поколений являются частью городского пейзажа, официально включены в список культурного наследия ЮНЕСКО», — на заявление властей ссылается РИА Новости. Идею, которую изначально выдвинули местные бизнесмены, позже поддержал бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг. Весной во Франции выпустила ароматизированную марку с запахом багета. По данным RT, это хлебобулочное изделие было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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