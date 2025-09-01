01 сентября 2025

В аэропорту Челябинска отменен вылет самолета до Москвы

В аэропорту Челябинска отменен рейс до Москвы и обратно авиакомпании «Аэрофлот». Информация об этом указана в данных онлайн-табло аэропорта. На прошлой неделе также были отменены рейсы по указанному направлению этой же авиакомпании. 

«Вылет рейса СУ 1095 Челябинск- Москва 2 сентября в 14:55 отменен. Прилет рейса СУ 1094 Москва-Челябинск 2 сентября 13:55 отменен», — указано в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.

Оба рейса выполняет компания «Аэрофлот». На прошлой неделе также были отменены рейсы до Москвы и обратно указанной авиакомпании. 

В конце июля информационная система авиакомпании подверглась хакерской атаке. Это привело к задержке и отмене рейсов в аэропорту Шереметьево.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». Ответ будет опубликован после получения. 

