В аэропорту Челябинска отменен вылет самолета до Москвы

В аэропорту Челябинска отменен рейс до Москвы и обратно авиакомпании «Аэрофлот». Информация об этом указана в данных онлайн-табло аэропорта. На прошлой неделе также были отменены рейсы по указанному направлению этой же авиакомпании.
«Вылет рейса СУ 1095 Челябинск- Москва 2 сентября в 14:55 отменен. Прилет рейса СУ 1094 Москва-Челябинск 2 сентября 13:55 отменен», — указано в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.
Оба рейса выполняет компания «Аэрофлот». На прошлой неделе также были отменены рейсы до Москвы и обратно указанной авиакомпании.
В конце июля информационная система авиакомпании подверглась хакерской атаке. Это привело к задержке и отмене рейсов в аэропорту Шереметьево.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». Ответ будет опубликован после получения.
