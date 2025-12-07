Центробанк впервые за три года начал снижать ключевую ставку: главные события 2025-го

ЦБ в 2025-м году понижал ключевую ставку четыре раза Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В 2025 году Банк России впервые за три года принял решение о снижении ключевой ставки, уменьшив ее с 21 до 20% годовых. Соответствующее решение было принято 6 июня. До этого регулятор понижал ключевую ставку в сентябре 2022 года, тогда она была установлена на уровне 7,5% годовых.

За весь 2025-й Центробанк (ЦБ) снижал ее четыре раза. На последнем заседании регулятора 24 октября было решено понизить ее на полпункта. Нынешний размер составляет 16,5%. Однако все может измениться. Последнее заседание регулятора по ключевой ставке запланировано 19 декабря. URA.RU вспоминает, как менялась ставка в предыдущие несколько лет, что с ней случилось в 2025-м и что ее ждет в 2026 году.

Как менялась ключевая ставка с 2022 года

До 2025 года регулятор снижал ключевую ставку лишь в сентябре 2022-го — до 7,5%.

В середине 2023 года Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.

В июле прошлого года ставку подняли на 2% — до 18.

В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два, до рекордного 21. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.

Продолжение после рекламы

Переломный 2025-й

Совет директоров Банка России 6 июня принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт, до уровня 20% годовых. Это первое снижение данного показателя почти за три года. Регулятор отметил, что мера обусловлена признаками замедления инфляции.

«Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20,00 процентов годовых. <...> Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — сказано в пресс-релизе ЦБ.

По оценке Банка России, к концу 2025 года годовая инфляция может снизиться до 7–8%. В регуляторе ожидают, что благодаря проводимой денежно-кредитной политике уже в 2026 году темпы роста потребительских цен замедлятся до целевого уровня в 4% и в дальнейшем будут удерживаться на этой отметке.

И прогнозы с инфляцией оказались правдивы. Ранее сообщалось, что с 25 ноября по 1 декабря потребительские цены в России увеличились на 0,04% после роста на 0,14% за период с 18 по 24 ноября. С начала года по состоянию на 1 декабря потребительские цены в РФ повысились на 5,27%.

Анализ статистики за ноябрь и начало декабря текущего и прошлого годов показывает, что годовой темп инфляции на 1 декабря замедлился до 6,61% с 6,92% на 24 ноября. Такие оценки годовой инфляции приводятся в недавнем отчете Минэкономразвития.

На фоне этих событий ЦБ снижал ключевую ставку четыре раза в 2025 году. В июле ее установили на уровне 18%, в сентябре — 17%. А 24 октября состоялось последнее на данный момент заседание Банка России, где было принято решение о снижении ключевой ставки на полпункта.

«Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. (базисных пунктов — прим. URA.RU), до 16,50% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — сказано в сообщении на сайте регулятора.

Продолжение после рекламы

В Минэкономразвития охарактеризовали решение Банка России как «символическое». В министерстве подчеркнули, что у регулятора сохранялись возможности для более существенного смягчения денежно-кредитной политики.

«Данные Росстата показывают, что текущая динамика инфляции укладывается в прогнозную траекторию. Это создает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий. В то же время снижение ставки на 0,5 п.п. выглядит скорее символическим шагом», — сообщил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития РФ Лев Денисов.

Что будет с ключевой ставкой дальше

По оценкам финансовых аналитиков, Банк России, вероятнее всего, продолжит цикл снижения ключевой ставки на заключительном в 2025 году заседании, запланированном на 19 декабря. Базовый прогноз предполагает ее дальнейшее уменьшение к концу года, преимущественно до уровня около 16% годовых.

При этом, по словам экспертов, в экономике сохранятся проинфляционные факторы, в частности повышенные инфляционные ожидания, в том числе на фоне изменений в налоговой системе. В то же время усиление антироссийских санкций может привести к более продолжительному периоду укрепленного курса рубля, что будет оказывать дезинфляционное, сдерживающее воздействие на рост цен.

«Базовый сценарий предполагает ее некоторое снижение до конца года, скорее всего, до 16% годовых. С одной стороны, сохранится действие и проинфляционных факторов, таких как повышенные инфляционные ожидания, в том числе на фоне изменений в налоговой системе. С другой стороны, ужесточение антироссийских санкций может способствовать более длительному периоду высокого курса рубля, что будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, кандидат экономических наук Сергей Заверский.