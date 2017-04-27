01:45 27 апреля 2017 8

По словам Натальи Комаровой, к 2018 году войска национальной гвардии расквартируются в трех крупнейших городах ХМАО-Югры: Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Югра вооружается. До конца 2018 года в третьем городе автономии может появиться расквартированный ОМОН. На этот раз поднят вопрос о дислокации подразделения в региональном центре, Ханты-Мансийске. По версии инсайдеров, инициатива принадлежит губернатору Наталье Комаровой, которая дала поручение всесторонне проработать процесс создания военизированного отряда. Легенда истории: бойцы Росгвардии нужны для поддержания правопорядка и участия в торжествах. Будут внушать многочисленными зарубежным гостям уважение к России. Источники агентства в силовых структурах региона при этом знают: реальные причины появления боевых частей в столице Югры связаны с приходом неспокойного времени.

С момента открытия базы ОМОН в Сургуте прошло полтора месяца, а в кругах силовиков Югры уже заговорили о скором появлении собственного отряда в Ханты-Мансийске.

Речь идет о создании в административном центре ХМАО взвода ОМОН, численностью в 20-30 человек. Подразделение будет оборудовано всем необходимым стрелковым и техническим вооружением, в том числе бронетранспортерами типа БТР-80/82, спецавтомобилями «Зубр» и «Тигр», грузовыми транспортными средствами.

Для дислокации отряда потребуется специализированная база. По версии источников, губернатор Комарова поручила найти решение этого вопроса главе Ханты-Мансийска Максиму Ряшину и главному федеральному инспектору Дмитрию Кузьменко. Одним из вероятных вариантов расположения ОМОН может стать специализированный комплекс, расположенный в районе деревни Ярки. Расстояние оттуда до центра города — около 30 километров. Жителям регионального центра это место известно под названием «Дом приемов».

Ханты-Мансийский ОМОН будет вооружен по всем российским стандартам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Строительство «Дома приемов» началось при предшественнике Натальи Комаровой, Александре Филипенко. Этот комплекс планировался как загородная резиденция губернатора, которая в случае чрезвычайной ситуации могла выполнять роль резервного командного пункта. По проекту здесь должны были разместиться системы связи, подземный актовый зал, рефрижераторы для хранения запасов. Наземный жилой сектор — это коттеджный поселок и здание гостиницы для обслуживающего персонала. Комплекс граничит с озером, посреди которого отсыпан остров. На нем планировалось размещение спален главы региона и SPA-зона. Любопытно, но в качестве строительного подрядчика была привлечена турецкая фирма АО «Контек Иншаат Аноним Ширкети». По сути, возведением объекта оборонного назначения занимались иностранцы.

«Дом приемов» не был достроен и на сегодняшний день представляет собой комплекс сооружений, в которых отсутствуют внутренняя отделка и убранство. Объект стоит на балансе окружного правительства, которое неоднократно предпринимало попытки избавиться от него. Рассматривались варианты передачи «Дома приемов» под ситуативный центр МЧС либо под детский военно-патриотический лагерь. Не исключено, что это наследие Филипенко теперь перейдет под контроль войск национальной гвардии.

Вторым местом для расположения базы ОМОН в Ханты-Мансийске может стать закрытая алмазно-гранильная фабрика. Обветшавшее здание, раскинувшиеся на две тысячи квадратных метров, расположено на берегу Иртыша в районе Самарово. Запущенный с помпой в 2006 году проект был вскоре свернут при невыясненных обстоятельствах, а в 2014 году власти ХМАО приняли решение передать территорию вместе с тем, что на ней находится, в собственность муниципалитета. В случае расположения военизированного отряда Росгвардии фабрика, как и «Дом приемов», потребует крупных капитальных вложений из бюджета.

Официальной причиной, которую объявят в случае появления в Ханты-Мансийске ОМОН, станет обеспечение правопорядка и участие в торжественных мероприятиях. Якобы с помощью колонны бронетехники и марширующих гвардейцев столица Югры сможет повысить уровень патриотизма среди горожан, а в глазах многочисленных иностранных делегаций укрепит свою международную репутацию. Однако источники агентства в правоохранительных органах связывают появление ОМОН с негласными вводными, актуальными для всех регионов страны — иметь силовой ответ на любые ситуации, в том числе и на массовые акции протеста.

О скором появлении гвардейцев в Ханты-Мансийске губернатор Комарова практически прямым текстом заявила в минувшем марте, во время открытия базы ОМОН в Сургуте: «Поздравляю югорских гвардейцев с получением нового дома. Запрос на создание подразделения ОМОН сформировали сургутяне. Министр внутренних дел с нашей поддержкой принял решение такое подразделение создать. Кстати, это было в 2013 году, в юбилейный год двадцатилетия окружного ОМОН.

К следующему юбилею, в 2018 году, югорские гвардейцы могут опираться на три мощных базы — в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте.

Нет среди нас, югорчан, а нас один миллион шестьсот тысяч, ни одного человека, который бы не молился за вас, ваши успехи и здоровье», — заявила глава автономии.

Официальная версия — гвардейцы потребуются для парадов и смотров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Спустя менее чем полмесяца с даты открытия базы неизвестные, но вооруженные автоматами «люди в черном», разогнали в Сургуте митинг дальнобойщиков, протестующих против внедрения системы «Платон». Были задержаны 19 водителей грузовиков, при этом обвинения предъявили лишь одному — за плакат в кабине, призывающий к стачке. В управлении Росгвардии по УрФО тогда официально открестились от разгона демонстрации. Ни одна из силовых структур региона не взяла на себя ответственность за самое массовое задержание бастующих водителей в России.

В департаменте общественных и внешних связей правительства, региональном управлении МВД, пресс-службе мэрии Ханты-Мансийска «URA.RU» сообщили, что ничего не слышали о появлении в городе ОМОН.

В управлении Росгвардии по ХМАО-Югре сведения не подтвердили и не опровергли, пообещав прокомментировать ситуацию позднее. По неофициальным данным, окончательного решения по данному вопросу нет, проводятся переговоры между Натальей Комаровой и главой Росгвардии Виктором Золотовым.