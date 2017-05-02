13:29 02 мая 2017 1

Пилоты регулярно сталкиваются с турбулентностью во время полетов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В социальных сетях и экспертном сообществе продолжают активно обсуждать ситуацию, в которой накануне, 1 мая, оказался самолет «Аэрофлота» «Боинг 777», выполнявший рейс Москва — Бангкок. Лайнер попал в зону кратковременной сильной турбулентности. В результате самолет подбросило на 100-200 метров вверх. Непристегнутые пассажиры, находившиеся в хвостовой части салона, были выброшены из кресел в проходы. В салоне автоматически сработал режим аварийной ситуации. Однако экипажу за считанные секунды удалось вернуться на нужную траекторию. В итоге самолет благополучно приземлился.

Что означает явление, с которым столкнулся самолет, чем оно чревато, и почему экипаж лайнера действительно заслуживает самой высокой оценки — в авторской колонке председателя комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, бывшего замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженного пилота СССР Олега Смирнова.

То, что произошло с самолетом «Аэрофлота» на подлете к Таиланду, не является каким-то исключительным событием. Дело в том, что турбулентность нас сопровождает всю жизнь, пока летают самолеты. Это естественное природное явление, которое невозможно изменить. Да этого делать и нельзя, поскольку турбулентность, если говорить упрощенно, является одним из основных элементов строительства атмосферы Земли. Именно турбулентность заставляет двигаться воздушную массу с нужным направлением, нужной температурой, нужной влажностью… Турбулентность — это природная данность. Именно поэтому с этим явлением не надо бороться, а следует научиться с ним сосуществовать, понимая, что всегда сила остается за законами природы, а не за законами человека.

Я вполне представляю, что произошло с «Боингом». Это представляет каждый пилот, который несколько десятилетий провел за штурвалом. Мне приходилось неоднократно самому бывать в такой ситуации. Если вы спросите у любого командира корабля, приходилось ли ему менять эшелон, потому что попал в зону турбулентности, то получите ответ: «Неоднократно». В таких случаях просят уйти наверх или наоборот ниже.

С явлением турбулентности сталкивается почти каждый пилот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Турбулентность имеет несколько видов. Например, все мы с вами любим любоваться облаками. Но ведь облака — продукт работы турбулентности. Подогретый воздух поднимается вверх, охлаждается там, и образуются облака. Полет под облаками, особенно летом, почти всегда сопровождается турбулентностью. Но эта турбулентность не опасная, она неприятная. Ощущения можно сравнить с теми, когда ты едешь на высокой скорости на машине по очень неровной дороге.

Второй вид турбулентности — опасный. Все международные и национальные авиационные правила категорически запрещают вход в мощные кучевые и грозовые облака. Запрещено, точка, даже если ты очень опытный пилот.

Понимаете, в таких облаках такая мощная турбулентность — вертикальные потоки воздуха достигают колоссальных скоростей! При этом потоки могут быть и восходящими, и нисходящими.

Если ты попадаешь в эти «ножницы», то самолет ломается с точно такой же легкостью, словно это не металлическая махина, а спичечный коробок. В мире есть немало примеров, которые именно по этой причине закончились разрушением в воздухе.

Третий вид турбулентности — самый неприятный для профессионалов. Если предыдущие два вида этого явления видны глазом и их обнаруживают радары, то в этом случае все гораздо сложнее. Данный вид турбулентности невозможно «вычислить». Она порождается в абсолютно ясном небе при прекрасной погоде. Самолетный радар молчит, наземные тоже, но в это же время ты можешь подлетать к так называемому струйному течению. Это воздушная река шириной несколько десятков или сотен километров.

Скорость в этом потоке порой достигает до 300 километров в час! Если вы входите в эту струю перпендикулярно, то произойдет гарантированный удар и падение аэродинамических свойств самолета, что, собственно, и произошло в случае Бангкока.

Пилотов учат, как действовать при встрече с такой турбулентностью. Однако, повторюсь, до сих пор в мире нет приборов, которые обнаруживают заблаговременно такое явление.

По словам Смирнова, турбулентность над Таиландом более вероятна, чем, например, на Урале: сказываются мощные испарения от моря Фото: Алена Полозова © URA.RU

Что было на борту в нашем случае? Многие пассажиры были не пристегнуты. Наверняка некоторые из них, зная, что лайнер уже подлетает к Таиланду, встали перед посадкой, чтобы размяться. Эти люди и пострадали. В этот момент самолет влетает в так называемую «воздушную яму», и его резко бросает вниз. Появляется страшное чувство падения — самолет просто падает вниз. Люди же взлетают под потолок, ударяясь головами, а затем возвращаются обратно — на пол. Естественно, многие получают различные травмы.

Дальше мы наблюдаем грамотные действия командира корабля и экипажа. Видно, что они были готовы к таким ситуациям — их этому учили, очевидно, что они с этим встречались в своей практике. Поэтому командир не дает самолету перейти на закритические углы атаки, при которых воздушное судно рискует в одно мгновение превратиться в шифоньер и рухнуть вниз. Командир продолжает плановое снижение, осуществляет отличную мягкую посадку, при этом заранее информируя наземные службы об инциденте. В результате самолет сразу встречают бригады медиков.

В мире насчитывается немало авиакатастроф, причины которых до сих пор не установлены. Что-то мне подсказывает, что большая доля приходится именно на коварную встречу со скрытой турбулентностью.

Мнение колумниста может не совпадать с мнением редакции.