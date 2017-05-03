Главного следователя Югры проверяют на преданность партии

23:12 02 мая 2017 0

Анвару Ахметзянову (справа) предстоит достойно отреагировать на первый политический вызов на новой должности Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры

Новому руководителю Следственного управления СКР по ХМАО-Югре Анвару Ахметзянову подкинули оригинальную задачку. Защитники вице-мэра Лангепаса, которого арестовали по подозрению в получении взятки, просят пересмотреть действия следователей. Соль истории в том, что возбуждение производства было согласовано при предшественнике главного следователя автономии. При нем же из политических соображений расследование меняло свою скорость.

Во вторник, 2 мая, в Ханты-Мансийском районном суде было рассмотрено дело экс-заместителя главы Лангепаса по вопросам ЖКХ Андрея Миниахметова. Судья предпочел оставить вице-мэра под стражей — срок ареста был продлен. Чиновника задержали минувшей осенью, ему было предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, летом 2016 года Миниахметов потребовал 1,5 млн рублей от бизнесмена Андрея Гурина, пообещав взамен свое покровительство и помощь. Чиновник, по данным СКР, успел получить только миллион. После этого у него на работе и дома были проведены обыски. Изъяты деньги и служебная документация, которая может иметь отношение к делу.

Адвокат Андрея Миниахметова, Сергей Даниленко, подготовил письмо на имя Анвара Ахметзянова. В документе защитник обжалует действия, которые проводили следователи при предшественнике Ахметзянова, Аркадии Сынгаевском. Даниленко исключает сам факт взятки, говорит, что задержания с поличным не было. По мнению адвоката, в данном деле слишком много «темных пятен», следствие на регулярной основе допускает грубые нарушения требований закона. Например, факт передачи 500 тыс. рублей состоялся 28 июня, но обыски в квартире у бывшего замглавы Лангепаса начались лишь в октябре.

Защитник утверждает, что Андрей Гурин, будучи в кабинете Миниахметова, в реальности не передавал никаких денег. Правоохранители, якобы, знали об этом, потому не торопились с задержанием.

Андрей Гурин является ни кем иным, как председателем совета директоров ООО «КонцессКом» — крупнейшего коммунального предприятия Когалыма, а также единственного поставщика горячего водоснабжения и отопления в Лангепасе (оба муниципалитета — моногорода, находящиеся в зоне влияния «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»). Энергетические объекты Лангепаса находятся под управлением на основании договора концессии. Сергей Даниленко считает, что Гурин активно пытается организовать переход перспективного жилого фонда города под управление собственной управляющей компании (УК «Виктория»), оставив муниципальному «УК ЖКК» лишь ветхое жилье. «Реализация данного плана позволит Гурину оказывать определенное давление как на органы власти, так и на общественное мнение в городе. Согласно данной версии, как раз-таки логично „подставить“ Миниахметова», — объясняет адвокат.

Андрей Филатов, как считают инсайдеры, истинная мишень уголовного скандала Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По мнению инсайдеров «URA.RU», знакомых с положением дел в правоохранительных органах Югры, задержки в деле, о которых информирует адвокат, могут быть объяснены давлением на следствие со стороны органов исполнительной власти. Коррупционный скандал накануне выборов пошатнул бы веру избирателей в партию власти, и пагубно бы отразился на победе кандидата-одномандатника от Лангепаса, экс-куратора внутренней политики и идеологии Андрея Филатова.

«Миниахметов — представитель той когорты управленцев, что пришли к власти в эпоху Филатова, и были обязаны ему своими карьерными успехами. Коррупционный всплеск в небольшом даже по югорским меркам городке в период [избирательной] кампании мог ощутимо испортить результат „Единой России“ на выборах. Поэтому, было принято коллегиальное решение не накалять обстановку», — знает собеседник агентства.

Стоит отметить, что история с Миниахметовым развивалась параллельно с другим скандалом вокруг кандидата-единоросса Андрей Филатова. Весной и летом 2016 года в публичном поле активно обсуждалась погашенная судимость экс-идеолога. По неофициальным данным, операция была разыграна с целью лишить Филатова возможности получить пост председателя окружной Думы. На такой конфигурации законодательного органа автономии настаивала губернатор Наталья Комарова. Кто доподлинно стоял за «сливом» выяснить тогда не удалось. В качестве возможных интересантов упоминались спикер парламента Борис Хохряков, руководители ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», правоохранительные органы автономии.

Источник агентства из ближнего окружения Натальи Комаровой считает, что реальная причина происходящего — давняя борьба за власть в Лангепасе между бывшим мэром-нефтяником Андреем Ухаботовым и командой Андрея Филатова.

«Обыск прошел накануне назначения думой нового главы Лангепаса. Думали, что это было сделано именно под назначение, чтобы скомпрометировать назначенца, и добиться отказа от этой кандидатуры. Но губернатор не отказался. А потом историю уже было нельзя просто так остановить. Силовики пошли до конца, хотя фактов, объективно, не много», — комментирует инсайдер агентства.

Вотчину «ЛУКОЙЛа» делят политические группировки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Официально, в департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры не подтвердили факт влияния высшего руководства округа на ход расследования дела Андрея Миниахметова, предложив обратиться к силовикам. «Вопрос о возбуждении уголовного дела находится за пределами компетенции и зоны влияния как исполнительных, так и законодательных органов власти региона и муниципалитетов», — отметили в ведомстве.

В региональном СКР «URA.RU» сообщили, что жалоба адвоката Даниленко еще не была рассмотрена, и пообещали подробно прокомментировать ситуацию позднее.

Получить комментарии Андрея Филатова на момент подготовки материала не удалось — мобильный телефон парламентария был отключен. Связаться с Андреем Гуриным также не удалось — в приемной ООО «КонцессКом» во вторник не ответили на звонки журналистов.

Андрей Миниахметов дожидается суда в СИЗО Тюмени. Бывший вице-мэр делит камеру с другим выходцем из ХМАО — создателем портала «Чиновник.ру» Эдуардом Шмониным, которого подозревают в создании организованной преступной группы с целью вымогательства.