Жители ЯНАО готовы уничтожить больницу, спасаясь от туберкулезников

20:26 04 мая 2017 0

Врачи не могут запереть больных туберкулезом в стенах больницы Фото: depositphotos.com © URA.RU

На Ямале полным ходом идет подготовка к очередной реформе в здравоохранении. Переезд стационара противотуберкулезного диспансера из столицы региона в поселок Харп уже становился поводом для острых дискуссий. Реформа должна закончиться к 1 июля. Чем ближе срок, тем больше растет недовольство среди жителей отдаленного поселка. Они уже придумали, как можно ликвидировать учреждение здравоохранения, если чахоточных больных не уберут с улиц.

Вопрос о ликвидации стационара противотуберкулезного отделения в Салехарде получил публичную огласку в августе прошлого года. Выяснилось, что уже много лет здание стационара не соответствует нормам. Оно промерзает, имеет проблемы с канализацией и прочие недостатки. Изначально власти хотели построить новое здание, но в конечном итоге его решили просто закрыть, а отделение перенести в окружную туберкулезную здравницу в поселке Харп. Подробнее об этом «URA.RU» рассказывало ранее.

Первым скандал поднял медперсонал салехардского стационара. Часть из врачей после ликвидации будет сокращена, другие получат должности в салехардской больнице. Но сами врачи больше сетовали на то, что стационар теперь будет слишком далеко. Поселок расположен у подножия Полярного Урала в 60 километрах от окружной столицы. В нем расположена знаменитая на всю Россию колония строгого режима «Полярная сова». Добираться до него пациентам будет проблематично, а в период распутицы вообще невозможно, так как транспортное сообщение зависит от сезонных трасс. Все эти доводы были опровергнуты региональными властями во время публичных слушаний, прошедших в конце 2016 года. В результате реформу одобрили.

Теперь недовольство выражают жители поселка Харп. Солидарен с ними и глава муниципалитета Артур Чебан. Журналисту «URA.RU» он рассказал, что главная проблема — это то, что пациенты туберкулезной больницы спокойно разгуливают по поселку, ходят в магазины, выпивают вместе с местными.

«Я понимаю всю важность учреждения и его необходимость, но речь идет о том, что эти пациенты хотят выпить, выходят за территорию больницы, находят себе собутыльников. А местные даже не подозревают откуда эти люди. Идет распространение болячки среди населения», — рассказал Артур Чебан. Он добавил, что не раз пациенты больницы распивали спиртное на детской площадке. Их привлекали к ответственности за распитие в неположенном месте, но угрозы здоровью детей от этого не исчезли.

Чиновник утверждает, что большинство жителей поселка настроены против присутствия здесь туберкулезной больницы, но он пока готов к диалогу. Глава поселка предлагает больнице выделить территорию для прогулок пациентов, может быть даже поставить там магазин.

«Но если проблема не решиться, мы готовы идти на крайние меры. Мы готовы обратиться в суд, чтобы вообще ликвидировать данное учреждение.

Оно находится вблизи жилой постройки, рядом с ним расположена детская площадка и другие строения. Есть уже примеры такой судебной практики. Они говорят, что на все эти работы у них нет средств. Вот пусть посчитают, что дешевле, строить новую больницу, или обустроить территорию», — говорит господин Чебан.

Главврач харпской туберкулезной больницы Владимир Веселков с такими доводами не согласен. В беседе с журналистом «URA.RU» он заявил, что все эти объекты уже после того, как начала работать больница. А запереть пациентов в палатах он просто не имеет права.

«Средняя продолжительность пребывания больного на койке — 120 дней. Он не выдержит без прогулок. И ограничивать его мы не можем. Согласно закону больной туберкулезом имеет все свободы, что и обычный человек. Единственное — они должен носить медицинскую маску», — говорит главврач.

Он отметил, что персонал больницы при этом тщательно следит за тем, чтобы все пациенты, выходящие на прогулку, своевременно возвращались. Отсутствующих сразу начинают искать с привлечением полиции.

Главная проблема по версии врача — это нежелание некоторых пациентов лечиться: «70% — это бывшие сидельцы. 90% — потребляет алкоголь. Они сами себя запускают до хронического состояния», — утверждает врач.

Окружной депздрав пока не знает, как разрешить проблему. Глава ведомства Сергей Новиков рассказал агентству, что нужно менять федеральные законы, чтобы запретить пациентам с туберкулезом выходить в поселок. Кафе и детские площадки появились позже больницы, поэтому вряд ли это может стать основанием для ее закрытия.