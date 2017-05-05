Отборные слухи о лучших людях России

22:15 05 мая 2017 0

Одобрено РПЦ

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете — Протестную повестку по реновации перекроют другим митингом. — Праздники могут закончиться отставками губернаторов. — Тунгусову нужны выборы в один тур, а Куйвашеву — в два. — Ройзман готов отказаться от губернаторства в обмен на… — Анна Семенович «подставила» «Молодую гвардию» в Тюмени. — Сергей Сметанюк хочет вернуться в политику. — На Ямале в очагах сибирской язвы уже стоят буровые. — Решетников дает министрам четыре месяца…

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Протестную повестку по реновации перекроют другим митингом

Сотрудники московской мэрии говорят, что в ближайшее время в столице пройдет митинг сторонников сноса ветхого жилья. Ожидается, что он будет альтернативным тому митингу против реновации, который запланирован на 14 мая. По слухам, по задумке московских властей, на акцию в поддержку сноса хрущевок выйдет в несколько раз больше людей, и таким образом конфликтная повестка будет закрыта, во всяком случае для федеральных властей.

Праздники могут закончиться отставками губернаторов

На предстоящих майских праздниках политические элиты ждут очередной серии отставок губернаторов. Среди лидеров региона попавших в зону риска называются губернаторы Омской, Псковской и Самарской областей. Также ходят слухи о том, что смена руководителя субъекта ожидается в Калужской области: действующий глава региона Анатолий Артамонов может уйти в Совет Федерации.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ношение георгиевской ленточки просят подтвердить селфи

Чиновники в регионах говорят, что получают указания от своего руководства в обязательном порядке 9 мая надеть георгиевские ленточки. Некоторым из них якобы даже приходят письма на рабочую почту с инструкцией, как их носить и просьбой подтвердить факт наличия георгиевской ленточки селфи. Причем все эти рекомендации касаются и рядовых сотрудников госслужбы.

Бречалов обратится к избирателям через блогеров

Бывший председатель Общественной палаты РФ, а с недавних пор врио главы Удмуртии Александр Бречалов часть своей избирательной кампании намерен выстроить на работе с молодежной аудиторией. Говорят, что пиарщики Бречалова даже обратились к топовым youtube-блогерам, популярным среди молодой аудитории, для разработки сюжетов о работе врио губернатора.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слова Жириновского вызвали переполох в элитах

Во властных кабинетах обсуждают заявление Владимира Жириновского о преемнике Путина. Среди политиков у лидера ЛДПР репутация человека, через которого власти любят тестировать настроения элит. Поэтому слова Жириновского о том, что «кандидат от Кремля» на президентских выборах будет назван в декабре, вызвали слухи о том, что власти все-таки рассматривают два варианта развития событий на президентских выборах: подтверждение безальтернативности Путина или подготовку к операции «преемник».

Слухи Свердловской области

Тунгусову нужны выборы в один тур, а Куйвашеву — в два

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Маститые уральские политики, рассуждая о предстоящих выборах губернатора, объяснили, почему главе администрации губернатора Владимиру Тунгусову выгодны выборы в один тур, а самому главному кандидату — Евгению Куйвашеву — строго в два тура. Как аргумент они приводят результаты губернаторских выборов прошлых лет — все три раза (1995, 1999, 2003) Эдуард Россель выигрывал их только во втором туре. Они рассуждают, что если действующий врио губернатора евгений Куйвашев победит в первом туре, да еще и с невероятно высоким результатом, как того требует Кремль — выйдет, что Куйвашев за пять лет преуспел в работе с хозяйством и электоратом куда больше, чем Россель за три своих срока. В это, уверены слухмейкеры, не поверит большая часть думающей элиты и остального общества. Куйвашеву это крайне невыгодно, а вот Тунгусову — вполне, он заработает себе репутацию эффективнейшего администратора выборов при слабом губернаторе.

График Куйвашева ужаснул технологов губернаторской кампании

Технологи, которые планируют работать с областной властью на ближайших выборах губернатора, поделились удивлением. Они рассказывают, что совсем недавно заглянули в «длинный график» главы региона Евгения Куйвашева и обнаружили в нем массу поездок за пределы области и даже страны. Дело, конечно, инвестиционно полезное, но учитывая, что кампания по выборам губернатора постепенно набирает обороты и активность — технологически нецелесообразное. Это, признаются специалисты, их в немалой степени обеспокоило, а потому сейчас они думают, как бы удержать губернатора внутри региона и убедить с таким же воодушевлением ездить по городам и весям.

На губернаторских выборах выдвинется двойник Куйвашева

Политические сплетники предполагают, что одна из малых партий начала поиск человека по имени и фамилии Евгений Куйвашев, чтобы выдвинуть его кандидатом в губернаторы Свердловской области. Якобы партийцы после этого вступят в переговоры со штабом губернатора, пообещав снять двойника главы региона с выборов за определенное вознаграждение. Есть мнение, что после этого авторы проекта опубликуют в СМИ статьи под заголовком «Куйвашева сняли с выборов», попытавшись тем самым напоследок запутать избирателей.

Ведомство Тунгусова проваливает все планы

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское министерство строительства продолжит аккумулировать на себе скандальный «заряд». Отставание по программе переселения из ветхого и аварийного жилья может быть дополнено еще одной негативной историей. Уже к сентябрю, когда будут подводиться экономические итоги за девять месяцев, может выясниться, что все прошедшее время область серьезно отставала по темпам возведения нового жилья. В итоге, предполагают слухмейкеры, в конце года регион окажется в провале по сданным квадратным метрам по сравнению с предыдущим годом, что станет сильнейшим ударом по репутации областной власти. К слову, региональное министерство строительства, как считается, единственное ведомство, пошедшее на откуп главе администрации губернатора Владимиру Тунгусову.

Тунгусов нашел себе хобби на лето

Глава администрации губернатора Владимир Тунгусов в последнее время пристрастился к маленькому спортивному хобби. «Серый кардинал» свердловской политики полюбил гольф. В этой связи, заверяют осведомленные слухмейкеры, большинство деловых встреч на ближайший сезон Тунгусов планирует проводить на полях единственной отвечающей его требованиям рекреации в районе Сысерти. Там же, возможно, его смогут найти и все те, кого официальной аудиенции Владимир Георгиевич пока не удостоил. Окружающие подшучивают: может быть, в ближайший «Иннопром-2017», когда будет проводиться очередной турнир по гольфу, для того, кто выиграет у «великого и ужасного», призом станет уже не просто кубок, а какое-нибудь депутатское или сенаторское кресло.

Ройзман готов отказаться от губернаторства в обмен на…

Появились слухи, что представители Евгения Ройзмана хотят начать сепаратные политические переговоры с людьми из окружения губернатора Евгения Куйвашева. Якобы мэр Екатеринбурга намерен предложить сделку. Не исключено, что он готов отказаться от участия в губернаторских выборах, если ему гарантируют в 2018 году переизбрание на пост главы Екатеринбурга. Однако есть опасение, что губернаторская команда не поверит главе Екатеринбурга, которые ранее уже нарушал некоторые важные политические договоренности.

Враги Ройзмана ищут его тайного спонсора

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сплетники в Екатеринбургской гордуме рассказывают, что оппоненты главы города Евгения Ройзмана пытаются найти любую информацию о перенесенной им недавно операции. Якобы он летал в Израиль, где ему провели некую манипуляцию с рукой. С тех пор глава города ходит с повязкой. Слухмейкеры не исключают, что хирургические вмешательство в Израиле стоит очень больших денег, которые вряд ли можно покрыть из зарплаты главы города. Они предполагают, что деньги на лечение Ройзману выделил некий спонсор. Оппоненты мэра попытаются узнать эту фамилию, чтобы опубликовать ее в дискредитирующих главу Екатеринбурга предвыборных листовках.

У Ройзмана начались кандидатские истерики

Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман напомнил пока немногочисленной команде о своей вспыльчивости. По данным слухмейкеров, «под раздачу» за малейшие оплошности начали попадать все подряд. Старые знакомые мэра этому не удивляются. «Такие ситуации с ним случаются часто в критические моменты, когда идет напряженная работа. И дело тут даже не в характере — отдельные приемы, которые Женя применяет для того, чтобы дольше работать, очень плохо влияют на эмоциональное состояние человека. Пока он стульями и телефонами в людей не кидается, как это было в 2012 году, но ведь кампания только начинается», — говорят в окружении будущего кандидата в губернаторы.

Петлин выступил против выдвижения Ройзмана от «Яблока»

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-депутат Екатеринбургской городской Думы Максим Петлин, отбывший срок за вымогательство, напомнил партийному руководству о реакции на свое задержание мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Тот довольно жестко и в свойственной ему манере высказался в соцсетях по этому поводу: «Упал в говно — сиди и не чирикай». Петлин до сих пор входит в федеральное бюро партии и имеет в нем определенную поддержку тех, кто считает его политзаключенным. «Понятно, что в таких условиях лично Петлин обоснованно выступает против выдвижения главы Екатеринбурга и имеет на это право. Причем ультимативная форма его высказываний в личных разговорах заставляет партийное руководство задуматься — выдвинуть Ройзмана сейчас, понимая, что ни членом, ни даже сторонником партии он не станет, либо поддержать экс-лидера свердловских „яблочников“ в надежде на дальнейшую работу», — судачат в партии.

Александр Якоб нашел новое место работы

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Есть версия, что Александр Якоб завершил подготовку к отставке с поста сити-менеджера Екатеринбурга. Не исключено, что он договорился о трудоустройстве на руководящую должность в группе компаний «Синара» Дмитрия Пумпянского. По слухам, для него будет создан новый пост со специальными полномочиями. Скорее всего, план будет реализован осенью 2017 года сразу после губернаторских выборов.

Екатеринбургские депутаты разъезжаются на время губернаторских выборов по заграницам

Депутаты Екатеринбургской гордумы не понимают, почему первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов до сих пор не собрал их и не объяснил их роль в предстоящих выборах главы региона. По слухам, многие парламентарии готовы помочь губернаторскому штабу деньгами, хотят лично поработать в «поле» и привлечь своих агитаторов. Но видя, что их инициативы никому не интересы, якобы теряют всякую надежду. Не исключено, что в связи с этим большая часть думцев уже купили авиабилеты, чтобы улететь из региона на весь предвыборный период.

Бурков силится продемонстрировать теплые отношения с элитами

В преддверии губернаторских выборов депутат Госдумы Александр Бурков старательно показывает широкому паблику дружеские отношения с представителями политической и бизнес-элиты. Отпраздновав свой день рождения в компании Аркадия Чернецкого, Сергея Носова и Олега Сиенко, справедливоросс улетел в Сочи смотреть финал Кубка России с врио губернатора Евгением Куйвашевым, а после отправился в Молдову, где по приглашению давнего товарища, пророссийского президента Игоря Додона принял участие в первомайском шествии. Активность не случайна, заверяют слухмейкеры, и направлена на убеждение администрации президента в возможности стать достойным участником губернаторской гонки в Свердловской области и быть единственным консолидированным кандидатом от оппозиции.

Тунгусов готов объявить войну Носову

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Не исключено, что сразу после майских каникул группа депутатов внесет в свердловский парламент проект закона, изменяющего правила проведения выборов в городские думы Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Сразу после этого администрация губернатора начнет консультации с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым, в ходе которых потребует отказаться от смешанной системы выборов и избирать всех депутатов по одномандатным округам. Сохранение смешанной системы — принципиальный вопрос для Сергея Носова, поэтому конфликт при такой постановке вопроса будет неминуем.

Шептий боится Косинцева

Сплетники рассказывают о странных взаимоотношениях, установившихся между лидером свердловских единороссов Виктором Шептием и руководителем областного исполкома «ЕР» Александром Косинцевым. Якобы Шептий по непонятной причине опасается давать указания Косинцеву и напрямую критиковать его. Поэтому председатель исполкома получил возможность действовать автономно и даже плести самостоятельные интриги в отделении. Ранее такой сценарий был невозможен — в прежние годы секретарь политсовета замыкал все управление ячейкой на себе и даже запрещал бывшим руководителям исполкома выступать на публичных мероприятиях.

Бабушкина получит больше власти над силовиками

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские силовики тайно негодуют по поводу рассмотрения федерального закона 184-ФЗ, который дает региональному Заксобранию возможность принуждать их к выступлениям по тем или иным интересующим депутатов вопросам. Документ уже внесен в Госдуму и поддержан президентом Владимиром Путиным, а значит, его принятие уже не отсрочить. Обижает людей в форме больше не сам законопроект — в целом они согласны с мыслью спикера Людмилы Бабушкиной о том, что «прямой диалог и совместное обсуждение дают высокую эффективность». Но вот давит осознание того, что до сих пор они добровольно всегда откликались на приглашения парламента, а теперь депутаты по сути будут диктовать им обязательство прийти. В марте пока еще в «добровольном режиме» перед Заксобранием отчитывался начальник полицейского главка Михаил Бородин. В ближайшее время уже в новых условиях должна будет выступить областная прокуратура.

ОНФ пригрозил Россолову федеральной расправой…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Член центрального штаба и руководитель Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина во время своего визита в Свердловскую область проехала целый ряд муниципалитетов. Она провела значительное количество встреч с жителями Артемовского, Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила, Асбеста и мн. др. Позже во время форума, на котором присутствовали и областные власти, она жестко раскритиковала работу свердловской Госжилинспекции и ее руководителя Алексея Россолова. «Фронтовичка», как утверждают общавшиеся с ней, после общения жителями уверилась в мысли, что региональное надзорное ведомство не только устранилось от решения конфликтных ситуаций в жилищной сфере, но и частично аффилировалось с отдельными бизнес-структурами, постепенно наращивающими влияние в коммунальной сфере региона. В этой связи Калинина якобы даже поставила вопрос о профпригодности руководства Госжилинспекции и сказала Россолову, что если до конца мая ситуация не поменяется, то она обратится к главному госжилинспектору РФ Андрею Чибису.

…, а Тунгусов уже запланировал для него «хук слева»

Главой департамента Госжилстройнадзора Алексеем Россоловым оказался сильно недоволен основной идеолог свердловских выборов — глава администрации губернатора Владимир Тунгусов. По его мнению, утверждают слухмейкеры из окружения «серого кардинала», недавно назначенный членом кабмина чиновник должен отработать присвоение нового высокого статуса и активнее работать на кампанию. Тем не менее, Россолов, по мнению Тунугсова, не предпринимает никаких действий в отношении управляющих компаний, потенциально способных финансировать Евгения Ройзмана — прямого конкурента главного фаворита будущих выборов Евгения Куйвашева. В ближайшее время эту мысль «серый кардинал», уверяют слухмейкеры, намерен в полной мере донести до своего нынешнего патрона.

Минстрой начал нарушать закон

Говорят, что свердловский минстрой впервые нарушил Градостроительный кодекс — и это произошло впервые с тех пор, как главой ведомства стал представитель УГМК Василий Старков. Уличил минстрой в этом один из поставщиков ресурсов. Якобы министерство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса без подписанных актов выполненных работ, которые бы позволяли жителям нормально пользоваться коммунальными услугами. Речь идет об одном из новых жилых массивов в районе Химмаша. Слухмейкеры не могут понять — был ли тут обман со стороны стройкомпании или некомпетентность сотрудников министерства.

Застройщики начинают войну из-за передачи полномочий

Разгорается крупный скандал вокруг жилой застройки в центре города. Один из застройщиков уличил теперь уже администрацию города в том, что она выдала одной из своих компаний разрешение построить в два раза больше, чем это разрешено по новым правилам застройки и землепользования. Их принимали еще в 2015 году, чтобы насолить региональному минстрою, и они значительно ограничивают застройщика. Однако «свои» же застройщики еще до вступления в силу новых правил успели получить ГПЗУ или даже разрешения на строительство, и теперь они строят по старым правилам, сажая в центр города уродливые высотки, — шепчутся слухмейкеры на рынке.

Выходец из УГМК отдает контракты УГМК

В области решили, кто будет взвешивать грузовые машины за миллиард рублей. Практически решено, что пункты весового контроля будет устанавливать «УГМК-Телеком», говорят источники, близкие к минтрансу. Ведомство намерено объявить тендер уже к лету этого года. Сейчас в области три места, где взвешивают дальнобойщиков, но область готова выделить астрономическую сумму еще на 15 штук. «Ну да, а то „УГМК-Телеком“ мало денег взяли на камерах над дорогами, прибыли каких-то 30%», — шепчутся слухмейкеры. «Ничего удивительного, — говорят другие. — В министры транспорта и связи Старков пришел именно от медников, чьи же еще интересы ему лоббировать?»

Кызласов рискует потерять любовь области из-за заигрываний с ГФИ

Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Свердловские аппаратчики дико недовольны гендиректором ОЭЗ «Титановая долина» Артемием Кызласовым. По их мнению, тот совершает недальновидные политические телодвижения, приглашая на встречи главного федерального инспектора Андрея Березовского. Тот сегодня перестал быть желанным гостем на заседаниях свердловского правительства, и в кабмине любую дружбу прообластных активов с ГФИ рассматривают как попытку прыгнуть «через голову начальства». «Видимо, ищет дополнительную крышу, чтобы показать области — давайте деньги, которые обещали, и за этим, мол, будет пристально следить федеральный центр. Не дадите — еще и нажалуемся», — бесятся чиновники.

В Свердловской области отменяются транспортные льготы

Не исключено, что в начале губернаторских выборов команда Евгения Куйвашева столкнется с новой серьезной проблемой. Вступили в силу поправки к законодательству, изменяющие правила предоставления субсидий транспортникам, перевозящим льготников. Якобы в связи с этим в ряде городов часть автобусных маршрутов перестанет обслуживать пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Если это произойдет, стоит ждать резкого обострения социальной ситуации в регионе.

Прокуратура может оспорить повышение стоимости льготного проездного

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Свердловской области рассматривает возможность обращения в суд с целью обжаловать постановление главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба о повышении стоимости проездного для льготников. Как рассказывают осведомленные источники, поводом для этого стал запрос одного из депутатов, который «отрыл» в старом законе о монетизации льгот норму, которая запрещает ухудшать положение льготников. «Получается, что стоимость безлимитного проездного должна быть равна сумме предоставляемой льготнику компенсации. То есть надо либо увеличивать компенсацию, либо снижать цену проездного», — говорят слухачи.

«Атомстройкомплексу» вновь понадобилась земля в Среднеуральске

Странный земельный скандал разгорается в Среднеуральске. Там пытаются отнять землю примерно у 50 семей, которые купили ее у застройщика под индивидуальное жилое строительство. Формально это связано с тем, что именно эти участки в свое время за бесценок продал бывший мэр города. «На самом деле эта земля потребовалась „Атомстройкомплексу“. Вот он и решил действовать через нового мэра», — шепчутся в городе.

ЧМ-2018 пройдет на окраинах города

Город пытается подвести под работы к ЧМ-2018 работы, которые к ним вообще не относятся. Наблюдатели говорят, что стоит обратить внимание на расширение ул. Московской, на работы по ул. Суходольской — якобы по документам мэрии они проходят как объекты к чемпионату мира, хотя даже близко не проходят рядом с Центральным стадионом.

В Верхней Пышме и Среднеуральске сменится главный по политике…

Директор по общим вопросам градообразующего предприятия «Уралэлектромедь» Мирослав Медведев может потерять статус «ответственного за политику» в Верхней Пышме и Среднеуральске. По информации слухмейкеров, причиной тому стали множественные ошибки — от продвижения на должность главы Среднеуральска Владислава Козлова, который умудрился за полгода рассориться с большей частью депутатов, до неаккуратного прессинга верхнепышминцев, протестующих против генерального плана города. «Человек, который на практике не способен стабилизировать обстановку в муниципалитетах в преддверии губернаторских выборов, рискует утратить свой статус даже несмотря на родство с Андреем Анатольевичем», — говорят конфиденты и добавляют: «Из компании его, конечно, никто выгнать не посмеет, но отвечать за политику будет кто-нибудь более деликатный и креативный».

… его уход погасит корпоративный конфликт

Вместо Мирослава Медведева «старшим по политике» в компании может стать человек из клана мажоритарного акционера УГМК Искандера Махмудова. Как рассчитывают в компании, это уравновесит влияние Козицына и Махмудова и погасит корпоративный конфликт, вспыхнувший между ними на почве дисбаланса сил влияния. «Самому Махмудову, конечно, лезть в верхнепышминские дела никакого резона нет, но кто-то из окружения подсказал ему сделать так, чтоб показать, кто в доме хозяин», — говорят знакомые с ситуацией источники.

Федеральное руководство ЛДПР недовольно свердловским отделением

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральное руководство партии ЛДПР снова недовольно свердловскими однопартийцами. Последние попытались обернуть себе на пользу резонансную историю с ветераном, которой на прошлом месте ее работы в подарок ко Дню Победы вручили несколько десятков упаковок майонезов и соусов с то ли просроченным, то ли крайне близким к тому сроком годности. В качестве компенсации сомнительную приправу к салату политики заменили целым пакетом нормальной провизии. Федералов же во всей этой истории рассердило то, что отработать историю с гарантированными PR-дивидендами свердловским либерал-демократам велели именно из центра. В Москве, заверяют слухмейкеры, уточнили, что хотели бы большей инициативности от самих региональных отделений — и «вовсе не открытия бесконечных приемных на местах, а решения конкретных, пусть даже самых простых, проблем населения».

Студенты УрФУ разочаровались в своих кураторах

Преподаватели УрФУ признаются, что столкнулись с большим разочарованием учащихся, возникшем по отношению к руководству вуза. Причиной тому оказалось все то же шествие студентов ИРИТ-РТФ, которое за последнюю неделю уже дважды то назначали, то отменяли, а теперь пытаются и вовсе провести полулегально. Отсутствие защиты многолетней традиции со стороны первых лиц УрФУ повергло студентов в уныние — между собой и с преподавателями они делятся мыслями о том, что не верят в собственную защищенность в стенах вуза. Вторая мысль, которую отдельный актив транслирует своим же сокурсникам, подразумевает корысть: «если преподавателей это как-то выгодно не касается, ничего поддерживаться не будет». Третья ключевая мысль появилась уже в чисто преподавательской среде и состоит в том, что «руководители разных уровней играют в свои игры и, возможно, тем самым добиваются аппаратного ослабления ректора». Как вуз будет избавляться от новообретенной репутации — пока неясно.

Трифонов станет заместителем Бородина

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Между тем, карьера главного полицейского Екатеринбурга по-прежнему остается темой сплетен его коллег и подчиненных. Если в конце февраля — в марте его «отправляли» главой МВД в Карачаево-Черкессию, в апреле — в Пермь, то теперь новый поворот в этой теме: Трифонов в ближайшее время станет заместителем начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина. В «область» Игоря Юрьевича слухмейкеры спроваживают на место Владимира Романюка, у которого, как известно, давние нелады с начальником главка. Романюку же прочат переезд в Москву с повышением. Рассказывают, что идея этой многоходовки принадлежит Бородину, который таким образом убьет двух зайцев: и от неприятного ему зама избавится, и Трифонову, которому он покровительствует, обеспечит хороший карьерный рост.

В Екатеринбурге между квартальными и полицейскими началась война

Административка, которую возбудила Служба заказчика Кировского района на городское управление МВД за отсутствие таблички с адресом на здании отдела полиции №1, спровоцировала чуть ли не военные действия между квартальными и полицией. Рассказывают, что руководитель УМВД Игорь Трифонов, узнав про административный протокол, составленный на его имя и вызов на административную комиссию, пришел в негодование. Табличку на здание, конечно, быстро установили, но Трифонов, говорят, затаил злобу на районную администрацию и службу заказчика. На днях на селекторном совещании он гневно ругался в адрес муниципалов, после чего дал указание городскому отделу БЭП «плющить квартальных», — рассказывает источник в правоохранительных органах. В администрации народ, наоборот, в полном недоумении. «Вместо того, чтобы разобраться в ситуации, такая реакция! — поражается муниципальный чиновник, знакомый с ситуацией. — И потом, если они полицейские, их что, трогать нельзя?».

Слухи Челябинской области

Спасатели обиделись на сибирского начальника

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Та выволочка, которую устроил для Челябинской области начальник Сибирского межрегионального центра МЧС Сергей Диденко, вызвала раздражение не только в резиденции губернатора Бориса Дубровского. Начинают роптать и в местных структурах МЧС. Уже записывают перлы, озвученные Диденко на селекторных совещаниях. К примеру: «Пожар это не просто выделение углерода в воздух!» А вообще, болтают в кулуарах, Сибирь хочет получить контроль над четырьмя частями, которые пока подчиняются Москве: Озерском, Снежинском, Трехгорным и Миассом.

Новые дольщики для Дубровского

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что губернатора Бориса Дубровского уже не так волнует история с дольщиками «Гринфлайта», сколько тема «Речелстроя». Проблемы «Гринфлайта» решаются, как бы все ни ругали гендиректора Олега Лакницкого. С «Речелстроем», чьи дома никак не могут достроить в Чурилово, все гораздо сложнее. Есть проблемы с собственником, который не хочет идти на конструктивный диалог с властями. При том, что все может закончиться банальной уголовкой, как с «Гринфлайтом».

Губернатор оценил хоккейных судей…

По губернаторской резиденции ходит новая шутка, некогда обороненная Дубровским. Ругая кого-то на одном из совещаний, глава региона заметил: «А то у вас, как на „Кубке Гагарина“, каждый раз свои правила». То, что магнитогорский «Металлург» откровенно засудили, считают многие. Поэтому и шутку оценили как упрек подчиненному, который пытается вести собственные игры.

Олигарх выкупил актив Карликанова

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что высотка «Челябинск-Сити» на Кировке, ранее принадлежавшая семье первого вице-спикера ЗСО Юрия Карликанова, перешла к депутату областного парламента, основному совладельцу «Южуралзолото» Константину Струкову. В документах это пока не отражено, но, болтают, что Струков уже перевел часть своих офисов на Кировку. Для Карликанова, чьи финансовые дела не очень хороши, эта сделка стала спасением.

Мотовилов поссорился с Шеболаевой…

В областном политсовете «Единой России» обсуждают недавнюю публичную ссору депутата ЗСО, куратора партпроектов Александра Мотовилова с мэром Кыштыма Людмилой Шеболаевой. Мотовилов стал упрекать представителей территорий, что они плохо отчитываются по партпроектам. И что только он один и старается, чтобы продвигать партию в ее славных делах, а остальные ничего не хотят делать. Член президиума политсовета Людмила Шеболаева не выдержала и сказала ему — дескать, он требует от них такие отчеты, что все чиновники на местах должны бросить свои дела и писать с утра до вечера бумаги для Мотовилова. Мэр настоятельно рекомендовала депутату не увлекаться формализмом и не мешать тем, кто занимается реальными делами.

…и хочет вернуть власть

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Александр Мотовилов, болтают в кулуарах, и в самом деле вновь развил такую бурную деятельность, что утомил не только глав, но и всех своих партийных соратников. Болтают, что Мотовилов очень хочет вернуть контроль над исполкомом и стать, к примеру, заместителем руководителя на неосвобожденной основе. Или придумать другую должность, чтобы мог давать всем указания согласно регламенту.

Главы хотят увольнять редакторов

Несколько глав городов и районов просят областное правительство позволить им лично решать вопросы при назначении редакторов районных газет. Сейчас такое невозможно. Статус АНО позволяет области держать на контроле эту тему. Главам в ответ заявили: «Вы приходите и уходите. Вас выгоняют или сажают. А редактора остаются. Учитесь выстраивать с ними отношения».

О будущем Челябинска позаботится не Мурзина

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сплетники уверяют, что разработкой «Стратегии-2035» для Челябинска будет заниматься не вице-мэр по экономике Елена Мурзина, как это предполагалось раньше, а депутат Курчатовского райсовета, он же эксперт-консультант в Агентстве регионального развития Дмитрий Довбня. По слухам, так решил мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Мол, нужен свежий взгляд, а не только «красивая обертка». Шепчутся, что Мурзина чуть обиделась. Такие проекты раньше доверяли только ей.

Вице-мэр ищет заговорщиков

Вице-мэр Челябинска Владимир Елистратов озаботился своей репутацией. Ему не нравится, что про него говорят как о чиновнике со скверным характером, пребывающем со всеми в постоянных ссорах. Елистратов говорит, что находится со всеми в конструктивных отношениях, и теперь ищет сплетников-заговорщиков, которые про него распускают слухи.

Слободскому продлили контракт

Вице-мэру Владимиру Слободскому исполнилось 66 лет. Заговорили о том, что у Слободского наступил предельный возраст для муниципальной службы, а дальше пенсия. Строительная элита не хотела перемен. Мол, Слободской толковый и понятный руководитель. Но очень удачно поменяли федеральный закон, увеличивший предельный возраст для муниципальных чиновников до 70 лет. Со Слободским вновь продлили, еще на один год, контракт.

За киоски перестали платить

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Решение УФАС, отменившее все нормативы по нестационарным объектам в Челябинске, обернулось тем, что эта сфера превратилась в нерегулируемую. Говорят, что незаконные киоски не сносят. А те, что имеют необходимые разрешения, перестали платить за землю — потому что нет регламента.

«Культурные традиции» перезагрузят

Предписание антимонопольщиков поставило крест на работе МАУ «Культурные традиции», на котором и была завязана выдача разрешений на торговлю в киосках. Все договоры на установку ларьков расторгнуты. Но МАУ пока решено не ликвидировать. Сейчас думают над тем, как преобразовать его в новую форму, возможно под старым названием. А потом снова запустить историю с киосками, потому что решать эти вопросы все равно надо.

Гордума передумала ротироваться

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тема ротации гордумы Челябинска, еще месяц назад будоражившая умы депутатов, постепенно сошла на «нет». Все наконец признали, что делать по закону это невозможно, а пытаться придумывать свои схемы чревато скандалами. Правда, время от времени руководитель фракции «ЕР» Аркадий Шафигулин пытается поднять этот вопрос, но его обрывают: «Все! Ничего не будет!».

Фирстов хочет стать депутатом

Говорят, что руководитель регионального отделения Партии пенсионеров Степан Фирстов решил баллотироваться на довыборах в райсовет Ленинского района Челябинска. Он избрал для себя округ, освободившийся после избрания в Госдуму Виталия Пашина. Пашин же хочет провести на выборы своего представителя. Выборы обещают быть веселыми, если учесть, что пока не определился основной кандидат от «ЕР».

Выборы в Озерске пройдут спокойно

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выборы главы Озерска обещают быть очень мирными. Евгения Щербакова на пост мэра согласовали и с собранием депутатов, и с Росатомом, и с областными властями. Конечно же, следует ждать выдвижения и таких скандальных фигур, как Александр Откупщиков и Максим Алтушкин. Но это никак не повлияет на исход дела.

Новому главе передали особый привет

Главе Каслинского района Игорю Колышеву, на котором губернаторская резиденция остановила свой выбор, так как Яков Гусев отказался от поста, поставили особые условия: «Бизнес отдельно, служба отдельно! С заговорщиками не дружить, не интриговать, в бюджет не залезать. Контакты с экс-спикером собрания Николаем Гвоздевым свести до минимума, а экс-мэра Юрия Скулыбердина и близко не подпускать!». Колышев, а раньше он во всех заговорах участвовал, клятвенно пообещал все исполнять.

И пришлют нового прокурора

В самих Каслях может смениться прокурор. Действующий глава надзорного ведомства Евгений Филатов так увяз в местных интересах, что это уже становится чересчур. Говорят, что областные власти уже ведут разговор с региональной прокуратурой. Там готовы пойти навстречу, но единственная проблема, что Филатова некуда переводить. «Никто его не возьмет!» — говорят в прокуратуре.

Серков готовит письма в свою поддержку

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава Чесменского района Александр Серков до сих пор не может поверить в то, что стал «сбитым летчиком». Он все еще уверен, что может вернуть пост главы, надо только, чтобы об этом попросили губернатора Бориса Дубровского. Серков уже договорился с несколькими депутатами, чтобы те организовали сбор подписей в его поддержку в письме на имя главы региона. В губернаторской резиденции, получая такие сигналы, только разводят руками: «Ему бы о другом подумать! Вот-вот под уголовки уйдет!».

Аминов стал ландшафтным дизайнером

В Кунашакском районе стали обращать внимание на одну особенность главы Сибагатуллы Аминова. Он требует, чтобы все заборы были обязательно бирюзового цвета. Он, дескать, заставил, перекрасить ограду детского сада, которая была голубой. Бирюзовыми стали заборы у почты и школы, рядом с автомобильным кольцом. В администрации шутят, что глава стал увлекаться ландшафтным дизайном. И где-то вычитал, что бирюзовый — лучший цвет для ограды.

Слухи Тюменской области

Анна Семенович «подставила» «Молодую гвардию»

Говорят, что приезд Анны Семенович на большой субботник в Тюмени стоил добрых взаимоотношений со спонсорами главному молодогвардейцу Тюменской области Роману Рзаеву. Якобы приезд Семенович в Тюмень был щедро оплачен спонсорскими деньгами, и точки, на которые она должна была приехать, выбирались именно в соответствии с интересами спонсоров. «Вот только Семенович испортила всю „малину“, постоянно капризничала и очень быстро устала от тюменского субботника, — говорят слухачи. — Поэтому она не приехала на площадки ко многим спонсорам, а те в ответ отказались в дальнейшем поддерживать проекты Рзаева».

Сергей Сметанюк хочет вернуться в политику

Ходит слух, что Сергей Сметанюк, бывший главный федеральный инспектор и экс-глава Тюмени, решил вернуться в большую политику. Якобы Сметанюк у губернатора Владимира Якушева просит место заместителя или хотя бы депутата областной думы. «Не исключено, что ради мандата для Сметанюка единороссам придется отправить на пенсию кого-то из заслуженных думцев в возрасте, таких как Конев или Ковин, — шушукаются слухмейкеры. — Очень уж Сергею Ивановичу надоело работать в „Сибнефтепроводе“».

Медведев смертельно обиделся на Якушева

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В тюменской областной думе обсуждают возможное появление среди депутатов «нового Барышникова», вместо оставшегося не у дел скандального депутата прошлого созыва. Якобы единоросс Сергей Медведев, получивший на последнем заседании областного парламента жесткую выволочку от губернатора Владимира Якушева, страшно обиделся. Теперь Медведев рассказывает всем своим старым знакомым силовикам, как «прикрывал» ошибки Якушева в бытность того мэром Тюмени (в середине нулевых Владимир Якушев был сити-менеджером Тюмени, а Медведев — председателем гордумы — ред.). «Это будет последний депутатский срок Сергея Медведева, — говорят сплетники в областной думе. — Он превращается в нового Барышникова, даже коммунист Юрий Юхневич не раздражает губернатора так сильно, как Медведев».

Тюменские депутаты прогуливают квартальную премию за границей

Сплетники обсуждают, почему опустела Тюменская областная дума, в коридорах которой в последние дни не встретишь практически никого из депутатов. Якобы депутатам «на постоянной основе» выдали премии по итогам первого квартала, и большинство из них на майские праздники «патриотично» уехали отдыхать за рубеж.

Расходы на Облдуму продолжают расти

Ходит слух, что расходы на Тюменскую областную думу продолжат расти, несмотря на провозглашенную в парламенте жесткую экономию. Сплетники говорят, что все рядовые сотрудники аппарата переводятся на должности консультантов и главных консультантов, что влечет существенный рост расходов. «Сейчас самыми низкооплачиваемыми в думе останутся помощники депутатов», — смеются слухачи.

Экс-прокурору Тобольска не удастся защитить Владимира Мазура

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ходит слух, что мэр Тобольска Владимир Мазур взял на работу своим заместителем бывшего прокурора города Евгения Бирюкова, потому что тот обещал защищать администрацию города от внимания правоохранительных органов, чем сейчас и занимается. Сплетники уверяют, однако, что связей одного Бирюкова будет недостаточно, чтобы отбить все нападки на Мазура. «Внимание к Тобольскому направлению со стороны прокуратуры будет только усиливаться, у людей волосы дыбом встают от того, что творится в городе, и вряд ли сил одного Бирюкова хватит, чтобы отбить градоначальника от бывших коллег».

Тюменский район придумал свой «парад Победы»

Говорят, что Тюменский район решил заиметь собственный парад Победы в Великой Отечественной войне. Якобы торжественное шествие местных жителей пройдет в селе Успенка, но не 9, а 6 мая. Слухачи говорят, что местные чиновники размышляют, как добираться до «альтернативного парада», ведь никакого транспорта не организовано.

Землю музея-заповедника отдадут под застройку

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Говорят, что директор археологического музея-заповедника озера Андреевское Наталья Хвостанцева, скандально известная в связи с выносом картин из музея ИЗО, намерена полностью перевезти свое нынешнее учреждение под крышу Музейного комплекса в Тюмень. «Цель Хвостанцевой — сократить площадь музея-заповедника до одного домика с экспонатами, а потом и вовсе увезти все в фондохранилища на улицу Советскую, — говорят слухачи. — А роскошная земля на берегу озера Андреевское под самым боком у города будет отдана под жилую застройку, под новую местную Рублевку».

Сибирские татары не хотят расширения «дороги смерти» за счет кладбища

Ходит слух, что жители татарских деревень Тобольского района готовы протестовать против запланированного расширения трассы Тюмень — Тобольск. Слухмейкеры уверяют, что столбики-маячки, до которых будет расширена трасса, на 199-200 километрах автодороги стоят прямо на территории близлежащего старого кладбища, имеющего для местных татар почти сакральное значение. «Для татар неприемлемо, чтобы дорогу проложили по кладбищу», — утверждают сплетники.

Уватские чиновники попрятались от ОНФ, как дети

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В кулуарах правительства Тюмени шепчутся, что администрацию Упоровского района ждёт серьезная кадровая встряска. Последней каплей для такого решения стала реакция районных бюрократов на визит представителей регионального ОНФ. Говорят, что, узнав о прибытии «фронтовиков», глава района Леонид Сауков незамедлительно исчез, сказавшись занятым «на территории района», а его заместитель просто заперлась в рабочем кабинете, закрыв дверь изнутри перед самым носом у общественников, и не открывала дверь ни под каким предлогом. «Естественно, об этом представители ОНФ рассказали руководству региона», — говорят слухмейкеры.

И.о. начальника полиции Тобольска назначили от безысходности

Рассказывают, что Дмитрия Музыку, назначенного и. о. главного полицейского Тобольска, после ухода Андрея Князева на пенсию, поставили на эту должность от безысходности. Якобы начальник полиции города Рим Мусин, который и должен был по принятому в МВД обыкновению стать и. о. руководителя МО МВД России «Тобольский», уже написал рапорт об уходе на пенсию, а больше на роль и. о. поставить было некого. «Музыку нельзя было назначать, он же офицер внутренней службы», — шепчутся в полиции Тобольска.

Слухи ХМАО

Комарова взяла курс на независимость…

Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

В коридорах правительства Югры шепчутся, что губернатор Наталья Комарова решилась на кардинальные реформы в идеологическом образе региона. Слухачи рассказывают, что принципиально сценарий «перезагрузки» автономного округа уже утвержден и в ближайшей время начнется его постепенная реализация. «Нас ждут серьезные перемены. Начиная от пересмотра герба и флага, заканчивая — переименованием субъекта», — говорят в Ханты-Мансийске.

…и запутала подчиненных

Многочисленная губернаторская свита гадает, как в конечном итоге Наталья Комарова решит провести предстоящие праздники. Известно, что глава региона задумала очередное турне по муниципалитетам, однако, точный график первой леди Югры традиционно не известен никому, кроме нее самой. Хуже всех приходится мэрам, которые, ожидая начальство, рискуют провести все четыре майских дня на работе.

Силовики ХМАО решают, что делать после скандала с сыном Алгазина

Поговаривают, что громкая история с задержанием пьяным за рулем сына экс-главы ГИБДД Югры Сергея Алгазина внесла сумятицу в ряды окружных силовиков. По слухам, высшие руководители полиции и СКР не выходят из совещательных комнат в попытках разработать наиболее оптимальный план по выходу из кризиса. История якобы не только бросает тень на честь мундира правоохранителей, но и может стоить погон многим высокопоставленным начальникам. Окончательного понимания что делать, нет. Пока же всем сотрудникам строго-настрого запретили общаться со СМИ.

Новый «единственный честный гаишник» обещает вынести весь «сор из избы»

Сотрудник ГИБДД, задержавший Алгазина-младшего, Сергей Иванов, тем временем вознамерился бороться с системой до конца. Если верить слухам, в рукаве госинспектора спрятаны серьезные козыри — новые видеозаписи и рапорты, которые смогут доказать, что обвинения в его адрес сфабрикованы. Таким образом, якобы Иванов добивается развала возбужденного против него уголовного дела.

Моховикова «заказала» Сальникова

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, детский омбудсмен ХМАО Татьяна Моховикова решила, что депутат региональной Думы Александр Сальников, предложивший переселить воспитанников закрытой школы из Сургута в отдаленный поселок Нялино, попросту подставил чиновницу. Будто бы теперь народный избранник получит все лавры, благодаря переезду нялинского кадетского корпуса в культурный центр региона, а Моховиковой придется отдуваться за спорное решение перед начальством. «Татьяна Дмитриевна раздосадована. Проконсультировалась со специалистами, и ей рекомендовали изменить фон вокруг этой истории в СМИ. На месте Сальникова я бы ждал „привета“», — рассуждает один из югорских депутатов.

Колодич договорился с «серыми кардиналами» Нефтеюганска

По слухам, бизнесмен из Нефтеюганска Александр Колодич перед тем, как заявиться на праймериз «Единой России» по довыборам в Думу региона, заручился поддержкой влиятельных кланов Нефтеюганска и Нефтеюганского района. «Официальный кандидат партии, Александр Зеленский — мутный персонаж. Его „серые кардиналы“ не очень-то понимают. Колодич тоже не фонтан, но хотя бы предсказуемый», — поговаривают представители югорского истеблишмента.

Первомай в Югре хотели испортить радикалы

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По слухам, первомайская демонстрация в Сургуте едва не омрачилась провокацией со стороны активистов «Совести», которые принимали участие в трудовом марше под флагами КПРФ. Рассказывают, якобы общественники, получившие славу самой радикально настроенной группировки ХМАО, планировали выйти на демонстрацию с плакатами, требующими отставки местных, окружных и даже федеральных властей. Говорят, активистов остановили еще во время формирования колонн и полицейские якобы запретили им использовать подобные лозунги. В итоге коммунисты прошли с двусмысленным плакатом, призывающим выбирать «Совесть». По слухам, активисты могут провернуть подобную провокацию и 9 мая, но уже без поддержки КПРФ.

Команда Сидорова тайно вернулась в ХМАО

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Рассказывают, якобы недавно в Сургуте видели экс-чиновников из команды бывшего мэра, ныне депутата Госдумы Александра Сидорова. Говорят, в Югру на несколько дней прилетели его бывший первый заместитель Роман Марков, ушедший позднее в правительство Ленинградской области, и Владимир Базаров, променявший в 2016 году кресло вице-мэра Сургута на должность замгубернатора Севастополя. В эти дни в Югре находился и сам Александр Сидоров. Не исключено, что в Сургут на время вернулся и кто-то еще из старой чиновничьей гвардии, например, Владимир Браташов. «Каких-то громких юбилеев в этом время не было. Событий, связанных с командой бывшего мэра, тоже. Публично экс-чиновники нигде не появлялись, поэтому цель их визита пока что остается загадкой», — недоумевают сплетники.

Югорские чиновники побираются в соцсетях

Рассказывают, на минувшей неделе в Югре мошенники получили доступ сразу к нескольким аккаунтам в соцсетях высокопоставленных муниципальных чиновников из разных городов. Знакомые служащих получали странные сообщения с просьбой занять денег. «Просили по 15, 50 и даже 100 тысяч. Видимо, поняли, чьи страницы удалось взломать. Вроде бы никто не переводил — люди-то на связи постоянно. Но вот пароли явно стоит делать посложнее», — обсуждают слухачи.

«Яндекс.Такси» выживают из Сургута

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В кулуарах обсуждают открытие в Сургуте «Яндекс.Такси». По слухам, местные жители пока что с опаской относятся к новому сервису, а вот конкуренты с других таксопарков уже объявили водителям «Яндекса» настоящую войну. Говорят, до силовых столкновений пока не дошло, а вот угрозы уже звучали. «Делают ложные вызовы для водителей „Яндекс.Такси“, чтобы отвлечь их от реальных заказов. Подрезают на дорогах, создают аварийные ситуации. Открыто говорят водителям, чтобы не смели идти работать в новый сервис. Так и до аварий дело может дойти», — обсуждают в крупнейшем городе ХМАО.

На мэрию Нижневартовска обиделись ветераны

По слухам, очередной скандал закатил властям Нижневартовска председатель местного совета ветеранов Валентин Овсянников. Якобы он разругался с куратором общественников в мэрии Еленой Волчаниновой. Причиной стали рамки металлодетекторов, через которые планируют пройти ветераны и другие участники акции «Бессмертный полк». По мнению Овсянникова, такие процедуры унижают ветеранов и приравнивают их к террористам.

К Дольникову подкрадывается беда

Рассказывают, что жители одного из нижневартовских домов, обслуживаемых «Управляющей компанией №1», проголосовали за снижение тарифов (оказывается так можно) и, более того, узаконили свое решение общим собранием. Обслуживающая организация подала на собственников в суд, и тему сейчас разжигают коммунисты. Если «красные» выиграют процесс, системе ЖКХ города грозят серьезные неприятности. Хуже всего придется руководителю думской фракции «Единая Россия» Леониду Дольникову, который отвечает за формирование тарифов.

Слухи ЯНАО

В очагах сибирской язвы уже стоят буровые

Фото: Максим Егоров © URA.RU

Среди ямальских оленеводов снова зреет паника. Аборигены вновь заговорили о том, что вспышка сибирской язвы в прошлом году не была случайной. Многие кочевники уверены, что так их насильно согнали с исконных земель. Некоторые даже твердо верят в то, что никакой язвы небыло и вовсе. Породил все эти домыслы слух о том, что в очаге сибирской язвы в Ямальском районе около озера Яротто уже стоят буровые вышки. Несмотря на то, что этому нет ни каких подтверждений и никто лично эти вышки не видел, доверчивые оленеводы воспринимают его как неоспоримый факт.

Материалы проверки Ледового дворца находятся в прокуратуре

Материалы проверки Ледового дворца в Салехарде не «вырастают» в уголовное дело. Прокуратура не утверждает их, говорят слухмейкеры. Они утверждают, что нарушения были найдены, но какие именно, до конца не ясно. По одним данным, проверка показала нарушения в контрактах на сумму 200 тыс. рублей. По другим — речь идет о финансовом нарушении в рамках договора намораживания льда. Также начали курсировать слухи о том, что у руководителя структуры есть некий покровитель.

Напомним, о ревизии в Ледовом дворце стало известно около месяца назад. Появились слухи о задержании директора — г-жи Смолькиной, но сама она их позднее опровергла.

Кобылкин отчитал надымского главу за гибель ребенка

У главы Надымского района Леонида Дяченко новая головная боль. Слухачи утверждают, что после трагедии на заброшенном заводе, где погиб девятилетний мальчик, окружные власти сильно встряхнули районную администрацию. В частности, самого Дяченко в приватной беседе очень жестко отчитал губернатор. После праздников в Надыме должно пройти совещание по доступу населения на опасные объекты. В городе еще много опасных мест и работа в этом направлении должна активизироваться.

Скандал в школе, где избивали педагогов, решили замять

Разбирательство в гыданской школе-интернате, сотрудники которой жаловались губернатору на коррупцию и хулиганов-учеников, официально разрешилось. Слухмейкеры говорят, что окружные власти намеренно активно рассказывали, как идет разбирательство с компанией подростков, которая избивает педагогов. Так они отвлекли внимание от другой проблемы — воровства. В обращении к губернатору рассказывалось и о руководстве школы, которое частенько вывозило из интерната продукты, в школе были проблемы со снабжением детей вещами первой необходимости и закупали некачественную одежду. Официальной информации о результатах проверки этих фактов никто не сообщает. Тем временем слухмейкеры утверждают, что часть этих нарушений подтвердилась.

Слухи Пермского края

Решетников дает министрам четыре месяца…

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По слухам, членов правительства Пермского края предупредили, что многим из них осталось работать четыре месяца. Якобы временно исполняющих обязанности губернатора Максим Решетников пообещал чиновникам, что не уволит их до сентябрьских выборов. А вот потом в отставку могут отправить три четверти сегодняшних вице-премьеров и министров.

В кулуарах судачат, что у министров есть отличный шанс в оставшееся время проверить все важные документы и «замести следы». Ведь не исключено, что после выборов вновь активно себя проявят силовики.

… и шанс остаться в команде

Слухачи утверждают, что членам правительства Прикамья негласно поступила рекомендация наглядно продемонстрировать свою состоятельность. Якобы Максим Решетников до сентября ожидает получить от каждого министерства проект качественных преобразований в той или иной отрасли.

С другой стороны, публично глава региона не говорил, что министры обязательно должны включить креатив и придумать что-то новое. Но, судачат, у инициативных чиновников гораздо больше шансов закрепиться в команде губернатора.

Чиркунов очень доволен…

Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Слухмейкеры доносят, что бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова в последнее время в хорошую погоду регулярно видят гуляющим по улицам столицы Прикамья. Якобы очевидно, что экс-глава региона пребывает в прекрасном настроении и, похоже, уезжать за границу пока не планирует.

Юсупов получил тайные знания

Рассказывают, что глава администрации губернатора Рустем Юсупов в конце апреля побывал в Кремле на обучении кураторов политики. По возвращении чиновник якобы объявил всем сотрудникам, что именно он будет решать все серьезные вопросы относительно грядущей избирательной кампании.

По слухам, Юсупов очень насторожил коллег, а некоторые даже сходили «куда надо» и сообщили, что руководитель администрации, не имеющий реального опыта в политике, становится излишне самостоятельным.

Зубарев поможет компаньону Басаргина…

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухачи доносят, что на этой неделе советник врио губернатора по медицине Анатолий Зубарев, который был вице-премьером в команде Олега Чиркунова, встречался с депутатом Госдумы от Челябинской области Олегом Колесниковым. Последнего называют одним из компаньонов и спонсоров бывшего главы Прикамья Виктора Басаргина.

По разговорам, Колесников, который владеет сетью аптек, намерен зайти на рынок поставок медикаментов в больницы Пермского края. Есть версия, что Зубарев взялся помочь парламентарию.

… и подорвет бизнес Сухих

Не секрет, что рынок поставок медикаментов в больницы Прикамья фактически контролирует сеть «Пермфармация», которую связывают с именем председателя Заксобрания Валерия Сухих. И ходит немало разговоров, что конкурсы выигрываются при явном завышении цен на лекарства.

Судачат, что появление серьезного конкурента (той же сети депутата Колесникова) просто обрушит цены на медикаменты, что позволит сэкономить бюджетные средства. В то же время передел на рынке может привлечь внимание силовиков, которым явно интересно, сколько бюджет региона потратил на таблетки в предыдущие годы. Сейчас все с придыханием наблюдают, как же будет защищаться спикер Заксобрания.

Скриванов созывает своих сторонников

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По слухам, депутат Госдумы Дмитрий Скриванов так и не получил от главы региона никаких гарантий сотрудничества в будущем. Поэтому парламентарий, как говорят, обратился к своим сторонникам в Заксобрании (по разным версиям речь идет о 8-15 депутатах).

Влиять на принятие важных решений группа Скриванова не может, но слухачи не исключают, что соратники депутата публично себя как-то проявят. Возможно, уже на июньском заседании будут неоднозначные выступления по поводу назначения выборов губернатора. С другой стороны, шептуны предполагают, что депутаты сегодня ориентированы уже на Максима Решетникова, поэтому группы Скриванова в Заксобрании больше не будет.

Окунев запутал партии…

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухачи утверждают, что лидер общественного движения «Выбор» Константин Окунев договорился с несколькими небольшими партиями о своем возможном выдвижении на выборы губернатора. Но тут же случился казус — сам политик уклоняется от решения и не дает внятного ответа своим собеседникам.

Шептуны предполагают, что Окунев опасается административного давления на партию, которой он отдаст предпочтение. Но как долго политику удастся томить своих собеседников — большой вопрос.

… и отправил агентов в территории

Как говорят, на этой неделе Константин Окунев вызвал в Пермь из территорий Прикамья своих сторонников в лице муниципальных депутатов и членов движения «Выбор». Якобы уже принято решение открывать в городах микроштабы. Возможно, скоро начнут печатать газеты с портретом политика.

Сколько сегодня сторонников у Окунева — доподлинно неизвестно. Наблюдатели вспоминают лишь, что несколько лет назад его ресурсов хватило, чтобы фактически парализовать работу Земского собрания в Чернушинском районе, когда у местных депутатов произошел конфликт с властями муниципалитета.

Захарова подставляют по удар

Поговаривают, конкурс на пост главы Краснокамского района неминуемо кончится масштабным конфликтом. Говорят, власти региона сделали ставку на бывшего вице-премьера Константина Захарова — человека, хорошо знакомого именно с политическими процессами, ведь Краснокамск давно является одной из самых конфликтных территорий. Реализовывать назначение поручено советнику врио губернатора Анатолию Маховикову.

По слухам, местные элиты сообщили Маховикову, что хотят сами определить главу района. Но советник не стал по этому поводу консультироваться с врио губернатора. Теперь наблюдатели с интересом ждут, чем закончится очередная краснокамская история.

Тепловики заметают свои следы…

По слухам, главный пермский поставщик теплоэнергии — «Пермская сетевая компания» — всеми силами пытается растворить в информационном поле все негативные сведения об образовании тарифов в Пермском крае и собственных проделках. Говорят, в последние недели в столице Прикамья массового распространяют информацию о должниках за тепло в лице управляющих компаний и ТСЖ.

Схема якобы реализуется через официальные СМИ и информационные бюллетени. Слухачи утверждают, что среди должников почему-то фигурируют только те УК и ТСЖ, с которыми тепловики в конфликте.

… при помощи чиновников

Ходят слухи, что в информационной коммунальной войне на стороне «Пермской сетевой компании» играет департамент ЖКХ администрации Перми. Управляющие компании и ТСЖ, которых атакуют энергетики, пожаловались чиновникам на то, что тепловики подрывают их экономику, и теперь зреет недовольство жителей. Но власти якобы не отреагировали. Слухачи же рассуждают, что раз информацию о должниках публикуют в официальных источниках — значит, война фактически ведется на бюджетные деньги.

Судачат, что конечная цель энергетиков — отбить дома в Перми в пользу дружественных УК. Слухмейкеры утверждают, что у этой идеи есть серьезная «крыша» в мэрии, заинтересованная в том, чтобы у «Пермской сетевой компании», УК и чиновников не было никаких конфликтов и споров вокруг образования тарифов. Ну, а все долги за тепло в итоге погасят жители — недополученные суммы ежегодно просто будут включать в новый тариф.

Слухи Курганской области

Ветхие дома таят опасность

Программа сноса ветхих домов, из-за которой на этой неделе президент распекал главу Курганской области Алексея Кокорина, может таить себе опасность не только в случае ее невыполнения. Зауралью, напомним, за оставшиеся три месяца предстоит расселить еще две тысячи человек. Слухачи говорят, что поскольку к этому вопросу будет приковано серьезное внимание, проблемы у региональных властей могут возникнуть и по другим схожим темам. «Пойдут дольщики СМУ КПД жаловаться, бездомные сироты. На все это будет Москва очень чутко реагировать», — предупреждают сплетники.

В Зауралье гадают, приедет ли патриарх

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Своеобразным индикатором приезда патриарха Кирилла этим летом в Курганскую область жители областного центра считают недостроенный гараж перед собором Александра Невского. «Что-то батюшки его сносить не спешат, наверно, не приедет к ним патриарх», — шутят сплетники.

Схватка за мандат стала интересней

Слухачи рассказывают, что уже первая встреча с избирателями участников праймериз ЕР, которые претендуют на свободное место в Курганской областной Думе, серьезно поменяла расклад. Всем присутствующим показалось, что наиболее серьезные шансы есть у начальника управления компании «Уралкотел» по Курганской области Ивана Светличного. «Оказалось, он все это время серьезно готовился, его хорошо знают и воспринимают в районах», — высказывают удивление слухмейкеры. Ранее фаворитами считались экс-депутат Александр Сапожников и ректор КСХА Владимир Левитский.

Уход Якушева породил слухи

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Возможный уход Александра Якушева с должности зампредседателя курганской думы на пост главы городского избиркома породил слухи о том, что нынешний руководитель избирательной комиссии Александр Кравченко станет замом руководителя облизбиркома Валерия Самокрутова. Однако некоторые сплетники в таком исходе сомневаются. «Там недавно сформировалась команда, она всех устраивает, и нет смысла ничего менять», — уверены они.

Ремонт дворов поссорит всех

Слухачи утверждают, что в курганском отделении «Единой России» с ужасом ждут отбора проектов дворов для реконструкции. «Собрано больше 300 заявок, а сделать в этом году смогут не больше 15% от этого, представляете, сколько недовольных!» — говорят слухмейкеры. Некоторые сплетники уверены, что эту программу не стоило так широко рекламировать, чтобы не провоцировать недовольство.

На Зубкова большие надежды

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На приезд председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, которого ждут в Зауралье в середине апреля, у местных властей большие планы. Сплетники утверждают, что в регионе надеются на дальнейшее содействие в газификации области, а также помощь в других социально значимых проектах.

За работой инспекторов на транспорте следят

Недавнее сообщение о том, что работников курганского управления государственного автодорожного надзора задержали на взятке, далеко не последнее, предупреждают слухмейкеры. По их данным, за ситуацией с поборами на дорогах сейчас внимательно следят правоохранительные органы. Очередным поводом стали жалобы жителей Петуховского района. Поэтому, судачат в регионе, именно ответственным лицам в этом районе стоит поостеречься.

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