«Не все знают гимн. Это позор!»

23:10 10 мая 2017 0

Максим Решетников (в центре) нашел общий язык и с детьми, и с их педагогами Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Мастерград» — одна из уникальных школ Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В среду, 10 мая, в пермской общеобразовательной школе «Мастерград» в рамках проекта «Золотой резерв» прошел фестиваль «Поколение «Пермь», на котором учащиеся представили свои инновационные разработки. Оценить работы юных дарований приехал временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников, который оставил детям надежду на светлое будущее, а директорам школ разъяснил, в каких условиях и чему им предстоит учить подрастающее поколение.

Утром Максим Решетников прибыл в «Мастерград». Эта особенная школа сосредоточена на создании условий для дальнейшего профессионального самоопределения детей в градостроительной сфере. Ранее глава региона встречался со студентами, а из школ пока успел посетить лишь гимназию №17, которую сам же и окончил.

Дмитрий Самойлов (слева) и Людмила Гаджиева (справа) лишили главу региона возможности свободно побродить по школе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора уже на входе окружили глава города Дмитрий Самойлов и его заместитель Людмила Гаджиева, ответственная за социальную сферу. Чиновница много лет возглавляла городской департамент образования и называется едва ли не теневым главой минобра. Чуть позади за трио следовали «социальный» вице-премьер Ирина Ивенских и настоящий министр образования Прикамья Раиса Кассина.

Сначала Решетникову показали школьные мастерские и в итоге завели его в гончарную, где в это время трудились дети. «Это у вас обычный урок или к приезду?» — недоверчиво поинтересовался глава региона. Получив от сопровождающих ответ, что школьники занимаются по-настоящему, Решетников стал рассматривать поделки. «И элементы дизайна есть? Они их сами придумывают? И печь есть?» — врио губернатора невольно подловил присутствующих. Мэр Дмитрий Самойлов был вынужден признаться, что печь для обжига есть, но пока не работает.

«Это уроки труда у них такие? А, технология… Ну я по-старому еще называю», —Решетников взялся за защиту прав детей и решил выяснить, добровольно ли они здесь занимаются гончарным делом. «Они попробовать могут!» — Самойлов стал убеждать, что учащихся приходить в мастерскую не принуждают.

Максим Решетников выяснил, насколько добровольно дети занимаются гончарным делом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Главе региона пояснили, что частично предмет «технология» преподают в вариативном формате. У школьников есть возможность выбрать полюбившуюся мастерскую и проводить в ней уроки. «Ребята, нравится?» — поинтересовался Решетников у самих детей. Услышав в ответ застенчивое «Да», вышел в коридор.

Следом Решетников ознакомился с проектами автоматизированного управления городским имуществом, баскетбольной площадки ценой 700 тысяч рублей с экологическим покрытием, автоматизированной мусоросборки и другими. Под впечатлением от увиденного врио губернатора решил проверить школьников: «Вы предварительно готовились или пришли и сразу выполнили задачу?». Впрочем, детям ответить не позволили — сразу включились чиновники, объяснившие главе региона, что он присутствует на финале фестиваля и видит уже итог проделанной работы.

1/6 Школьники нашли чем удивить молодого губернатора-технократа Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Один из школьников решил наглядно продемонстрировать Решетникову, как можно управлять освещением в доме при помощи мобильного телефона и вручил гаджет. Врио губернатора убедился, что система работает. Тогда мальчик заявил, что в случае пожара в доме владелец получит тревожное СМС — ребенок достал зажигалку и поднес ее к конструкции. «Ну как, пришла?» — Решетников не поверил школьнику на слово. «Сейчас придет…» — занервничал ребенок. Спустя несколько мгновений СМС все-таки поступило.

Врио губернатора не пожалел времени на знакомство с каждым проектом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Дмитрий Иванович, у вас большая перспектива для внедрения!» — пошутил над мэром Самойловым глава региона и направился смотреть заинтересовавший его проект системы таяния снега. Школьник рассказал, что придумал схему, при которой кровли домов зимой можно нагревать, а талая вода при этом по специальным коммуникациям пойдет в здание — в итоге жители смогут использовать жидкость в быту.

Проект вызвал улыбку Решетникова. Напоследок он пожелал развивать свои идеи и становиться «Стивами Джобсами и другими замечательными людьми».

Затем Максима Решетникова пригласили на церемонию закрытия фестиваля. Глава региона ускользнул от своей свиты, присел в первом ряду со школьниками и о чем-то стал переговариваться. Врио губернатора предоставили возможность выступить — здесь его представили, как главу Пермского края.

Решетников заверил учащихся, что их идеи послужат на благо Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Дорогие ребята! С чувством зависти смотрел за вашей работой. Те возможности, которые есть у вас, намного выше даже, чем у нашего поколения», — подчеркнул Решетников и дал мотивацию детям. — Все, что вы сегодня делаете, точно пригодится и имеет реальную потребность в экономике».

Пожелав учащимся удачи, врио губернатора удалился в актовый зал, где его ожидали более трехсот директоров школ со всего Пермского края. В подобном формате новый глава региона впервые встретился с руководителями учебных заведений, которые имеют влияние не только на детей, но и на их родителей — потенциальный электорат Решетникова.

Первоначально знакомство главы региона с директорами школ напоминало его встречи с активом «Единой России» в рамках праймериз по выдвижению кандидата в губернаторы. «Добрый день, уважаемые коллеги! Для меня эта встреча важна. В сентябре я собираюсь участвовать в выборах губернатора…» — в стандартной манере начал Решетников. Очевидно, чувствовал он себя вполне уверенно и не пытался угодить публике. Врио губернатора не стал ни агитировать, ни рассказывать детально о своей программе (что он делает на встречах с единороссами), а перешел сразу к образованию.

Максим Решетников не стал заигрывать с директорами школ: вместо обещаний — конкретные предложения и реализация уже готовых проектов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Первое, что бросилось в глаза — уже на первой встрече новый глава региона фактически ничего не пообещал. Решетников отметил, что в целом уровень образования в Прикамье и так «на весьма и весьма достойном уровне», а зарплата педагогов за годы реализации «майских» указов президента выросла вдвое.

Главное, над чем власти будут работать в образовании — обеспечение школ достойной инфраструктурой, строительство новых зданий учебных заведений вместо ветхих и аварийных. Так, в течение ближайших пяти лет Решетников рассчитывает возвести 22 школы. Если удастся получить дополнительные федеральные средства — возможно, построят и больше. Решетников увлеченно говорил о планах, но его прервали, вручив записку. «Микрофон надо держать дальше», — прочел глава региона и вызвал смех в зале.

Его это не смутило и врио губернатора продолжил транслировать свое видение развития образования. Решетников напомнил, что денег в отрасли и так предостаточно: если в РФ на образование приходится 25,4% расходов, то в Пермском крае — 32,4%. Упор, он считает, необходимо делать на математику, физику, химию и информационные технологии — по данным направлениям регион вполне конкурентоспособен, а выпускникам, освоившим эти дисциплины, легче найти работу в Прикамье. Озадаченные директора стали активно переговариваться, а глава региона усилил мысль: необходимо наладить взаимодействие школ и работодателей, чтобы успешнее решать вопросы трудоустройства выпускников.

Дети не отпустили врио губернатора без подарков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Из зала на сцену понесли записки с вопросами на самые разные темы — от эффективности в управлении до обучения водителей школьных автобусов. Относительно критикуемого многими Единого государственного экзамена (ЕГЭ) Решетников отметил, что это объективный инструмент проверки результативности обучения. В то же время глава региона согласился, что ЕГЭ не определяет способность выпускника мыслить. По поводу создания доступной среды в школах Решетников заявил, что существующие нормативы на федеральном уровне нужно пересматривать в пользу разумности — сегодня в селах Пермского края есть новые здания школ с лифтами, хотя среди учеников нет ни одного инвалида. Дорогостоящее оборудование простаивает, тратятся деньги на его обслуживание.

Врио губернатора пожаловались и на тот факт, что в предыдущие годы в Перми активно возводились новостройки — целыми микрорайонами. Но школ и детских садов там не хватает. И тут Максим Решетников разоблачил своего предшественника: оказывается, при высоких темпах строительства вместо положенных 5-7 млрд рублей на социальную инфраструктуру тратилось менее миллиарда — произошло «гигантское недоинвестирование». Глава региона заявил, что не исключает следующий вариант: там, где наблюдается дефицит школ и садиков, власти вообще запретят строительство нового жилья. Некоторые из собравшихся в зале зааплодировали.

Директора школ получили первые установки от нового главы региона. В ответ раздались аплодисменты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поступило предложение рассмотреть вариант возведения пристроев к школам, чтобы обеспечить учреждения возможностью обучать детей только в первую смену. Решетников положительно отнесся к этой идее, но выразил сомнения, что целесообразно отказываться от учебы в две смены.

«Вы посчитайте сначала, выгодна ли вам одна смена. Если скажете, что это экономически выгодно — ну давайте тогда посмотрим», — заявил врио губернатора и в качестве шутки добавил, что самому ему нравилось учиться во вторую смену: школьник может и подольше поспать, и не находиться под полным контролем родителей.

В зале многие из директоров неоднозначно восприняли высказывание, но открыто спорить с главой региона никто не стал. «Ага, давайте еще в три смены будем обучать», — с сарказмом прокомментировала женщина на одном из последних рядов.

Когда записки закончились, публике было предложено взять микрофон и спросить о чем-нибудь врио губернатора. На это зал ответил молчанием. «У меня может сложиться впечатление, что я ответил на все вопросы образования. И вряд ли это так!» — Решетников иронично подстегнул директоров к дальнейшему общению. В итоге глава региона получил-таки вопрос, но личного свойства. У врио губернатора спросили, каковы его любимые места в Перми и крае.

Решетников немного замялся и ушел от ответа. Сообщил, что сегодня много ездит по Пермскому краю: «Очень хорошо в территориях, когда леса, простор…» Добавил, что регулярно с семьей выбирается на Белую гору, где начались масштабные преобразования в связи с грядущим празднованием 100-летия освящения Крестовоздвиженского собора. Хочет посетить Чердынь.

Тут же глава региона уловил в вопросе скрытую мысль и предложил директорам школ решить «первую задачу»: «Не все дети знают гимн. Мне кажется, это позор. Боюсь однако, что и не все члены правительства знают гимн, но это я уже беру на себя». Напоследок Решетникову передали запечатанный конверт — какую-то «посылку». Проводили главу региона недолгими аплодисментами.