19:09 11 мая 2017 0

Эвакуация пострадавших от наводнения выглядит, как кадры военной хроники фото - Ольга Пимнева, группа "ИШИМ пере ПОДСЛУШАНО" "ВКонтакте"

Третий город Тюменской области, Ишим, вновь вернулся в федеральную повестку. И снова с паводком. Несмотря на выводы, сделанные после прошлогоднего ЧП, сейчас природный катаклизм повторяется и вновь угрожает городу экологической катастрофой. На этом фоне снова стал актуальным вопрос, все ли было сделано для защиты Ишима от стихии. Критики главы города Федора Шишкина говорят о недостаточной активности мэра перед угрозой паводка, нежелании слушать советы и непонимании особенностей Ишима. Подробности — в материале «URA.RU».

Последние новости из Ишима, как и год назад, напоминают сводку военных действий. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным главы администрации Ишима Федора Шишкина, на вечер среды, 10 мая, уровень воды в Ишиме составил 982 сантиметра, увеличившись за сутки на 7 см. В четверг, 11 мая, уровень воды в реке снизился на 3 см. Затоплены 3474 дачных дома, а также 41 жилой дом, в Ишимском районе вода затопила 674 дачных дома и 63 жилых строения. Эвакуировано 420 человек: двое попали в городскую больницу, 101 местного жителя разместили в пунктах временного размещения. Для координации работы полиции в Ишим прибыл начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов.

Генерал Юрий Алтынов уехал в Ишим, чтобы на месте координировать работу полиции Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, говорит, что после прорыва дамбы в районе очистных сооружений возникла угроза их затопления и попадания нечистот и химреагентов в реку Ишим. По словам источника, чтобы уменьшить уровень воды, рассматривался вариант сброса воды с затоплением деревни Большой Остров. По неподтвержденным данным, когда в село Плешкова привезли экскаватор, чтобы раскопать дорогу, выполняющую роль дамбы, жители Большого Острова не позволили это сделать. «Мужики с Большого Острова объявили, что если экскаватор с трала съедет, его обольют бензином и подожгут. Экскаватор увезли», — сообщил местный житель.

Сейчас по Ишиму ходят слухи, что губернатор Тюменской области предупредил градоначальника Федора Шишкина: если вода затопит очистные сооружения Ишима и нечистоты вместе с «химией» попадут в реку, то должностей лишится вся команда действующего мэра. Сам Шишкин вместе с подчиненными экстренно ликвидируют порыв дамбы у очистных сооружений, сообщают жители Ишима.

В конце марта глава Ишима Федор Шишкин не подозревал, что водоотводной канал придется засыпать Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Пресс-секретарь губернатора Ольга Фролова не подтвердила факт такой беседы между Якушевым и Шишкиным. «В публичной плоскости такого разговора не было», — заявила Фролова «URA.RU».

Губернатор Владимир Якушев назвал ситуацию с паводком «прогнозируемой». «Мы предполагали, что уровень Ишима будет расти и рано или поздно вода через дамбу пойдет. Было организовано окарауливание. Люди были оповещены заранее. В целом, что касается оповещения, мы начали говорить об этом с марта. В городе подтоплены 55 домов. И когда вода выйдет из Серебрянки, в воде окажутся еще 30 домов. Все необходимые меры предпринимаются. Необходимой техники достаточно, чтобы оперативно организовать работы», — заявил глава региона. Ранее, в начале апреля 2017 года, Якушев уже был в Ишиме с инспекцией подготовки к половодью. Тогда руководство города докладывало, что все ошибки прошлого года учтены.

Местный блогер Владимир Воронин говорит, что катастрофическая ситуация в Ишиме прямо связана с ошибками Федора Шишкина.

«У нас вообще со времен Виктора Рейна (глава Ишима в 1992—2007 годах — ред.) дамбами никто не занимается,

у Шишкина на текущее содержание дамб в бюджете была заложена 1 тыс. рублей в год», — говорит Воронин. В качестве примера блогер приводит решение ишимского суда, который еще 12 марта 2015 года обязал администрацию города в шестимесячный срок подсыпать гребень дамб (чтобы увеличить их высоту — ред.) от железнодорожного вокзала до очистных сооружений и в районе Ишимского машиностроительного завода. «Они (администрация Ишима — ред.) начали укреплять дамбы, только когда вода пошла, — говорит Воронин. — Шишкин не знает город, власти выкопали водоотводной канал так, что в этот паводок вода по нему обратно в озеро Сухонькое пошла, и канал пришлось засыпать».

Затопленные гаражи возле очистных сооружений в Ишиме фото — Евгений Боков, группа «Паводок в Ишиме» «ВКонтакте»

В администрации Ишима заявили, что это решение суда «исполнено в полном объеме». Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, контракт на подсыпку гребня дамбы у очистных сооружений был заключен 12 декабря 2016 года. В мэрии Ишима заверили, что работы выполнены, на эти цели областной бюджет выделял более 900 тысяч рублей. Блогер Воронин, в свою очередь, утверждает, что за несколько месяцев подсыпанная зимой земля не могла успеть слежаться и остановить идущую под огромным напором воду не в состоянии, что и доказал прорыв дамбы.

Мэр Ишима Федор Шишкин винит в происходящем небывалое половодье в Северо-Казахстанской области, из-за которого на водохранилище соседнего государства произошел неконтролируемый сброс воды. Такой же точки зрения придерживается губернатор Тюменской области Владимир Якушев, официально заявивший, что «река Ишим стала очень много прибавлять накануне майских праздников в связи с тем, что очень много воды пришло из Сергиевского водохранилища с территории республики Казахстан».

«К сожалению, оповещения от своих коллег с казахстанской стороны о том, что они планируют организовать сброс воды в таком количестве, мы не получили.

Поэтому эта история оказалась для нас некоторой неожиданностью, до этого момента мы оперативно обменивались информацией, но полученные по линии МЧС данные не позволяли предположить, что за четыре дня будет сброшен такой объем воды, из-за которого река Ишим вышла из берегов и угрожает городу», — заявил Владимир Якушев.

Представители партии ЛДПР, критиковавшие прошедшей зимой Федора Шишкина за плохую уборку снега в городе, признают, что «часть работ по защите от паводка делались, люди реально видели работы по очистке русел рек». «Другой вопрос, те ли это были мероприятия, что нужно, ведь характер наводнения иной, чем в 2016 году. Возможно, стоило уделять больше внимания укреплению дамб, как советовали специалисты», — говорит руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Глеб Трубин.

Глеб Трубин считает, что в произошедшем в Ишиме должны разбираться следователи Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Трубин считает, что разбираться в случившемся должны специалисты, в том числе следственные органы. «То, что губернатор опять лично едет туда и спасает город вместо того, чтобы это делал градоначальник — это странно, — считает Трубин. — Опять, пока шеф не приехал, ничего не делалось».

Руководитель тюменских коммунистов Тамара Казанцева считает, что городские власти Ишима не сделали выводов из наводнения 2016 года. «Я считаю, что должны были прийти во всеоружии к этому наводнению, но, видимо, выводов никто не сделал. В этой ситуации виноваты чиновники, начиная от областной власти и заканчивая городской. Надо по полной программе взгреть тех, кто, зная прогнозы, не принимал мер. Наверное, как-то надо было договариваться с Казахстаном, чтобы не скидывали воду в таких количествах. Если не можем это сделать мы — значит, надо было на Москву выходить».

«Если бы мы ничего не делали, у нас бы уже всю западную часть города затопило, — заявил „URA.RU“ Федор Шишкин. — У нас дамбы рассчитаны на высоту подъема воды 850 сантиметров, а мы имеем 982 сантиметра. Какие дамбы это выдержат вообще? Я за 9 лет ни разу такой стихии на реке Ишим не видел. Почему опять Шишкин виноват, что дамбы не сделал? Дайте возможность, и я их сделаю. Ведь сейчас, когда работы по Карасульке и Мергеньке выполнены, там вообще никаких проблем с паводком нет».

Шишкин отметил, что водоотводной канал, который выкопали за 41 миллион рублей, полностью оправдал надежды. По словам Шишкина, засыпан канал временно, и вернуть его в рабочее состояние — это «пять минут работы экскаватора». Кроме того, канал строил не Ишим, а Ишимский район.

Ишимский градоначальник уверен — горожане поддерживают его действия. «У нас главу города критикуют Воронин, друга которого я на работу не взял, да ЛДПР», — говорит Шишкин.