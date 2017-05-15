Такого объединения у москвичей не было с 1999 года

21:54 14 мая 2017 0

Тысячи москвичей вышли на митинг против реновации: по версии полиции, 8 тысяч. Организаторы насчитали 30 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В воскресенье, 14 мая, в Москве прошел митинг против закона о реновации. По оценкам организаторов, на акцию пришло 30 тысяч москвичей, волонтеры «Белого счетчика» на рамках посчитали 20,2 тысячи человек, полиция сдержанно говорила о 8 тысячах собравшихся.

Мэр Сергей Собянин стал главным антигероем акции. Протестующие то и дело требовали его отставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Смотри какие живописные плакаты! Очень оригинально! — кивал мужчина на ватман, на котором изображен известный мем «Слабоумие и отвага». Только в места бурундука «Дейла» в красно-жёлтой гавайской рубашке улыбался человек, похожий на мэра Москвы Сергея Собянина.

— Да, я тоже думал нарисовать плакат, но стало лень. Особенно когда подумал, что его придется держать два часа над головой, — ответил соседу мужчина лет сорока в очках-половинках.

Описать среднестатистического митингующего сложно. Точное слово подобрали организаторы, во время подготовки акции — «соседи». «Уважайте соседей — не берите большие рюкзаки, чтобы не создавать очереди на рамках», — писали в группе по подготовке протеста. То тут, то там мелькали плакаты с названиями московских районов. Под ними инициативные жители собирали подписи под петициями и требованиями на имена префектов, мэра и президента. Такое сплочение москвичей в последний раз было разве что осенью 1999 года: тогда из-за серии терактов, жители самоорганизовались и патрулировали районы по вечерам.

И сейчас соседи снова стали узнавать друг друга, более того, целенаправленно знакомиться. На этот раз благодаря такой, казалось бы, позитивной инициативе мэра.

— Я обошла весь дом, переговорила с каждой бабушкой. Конечно, наши старики и слышать ничего не хотят о реновации. Их понять можно, сил не хватит, ни переехать, ни ремонт пережить, — рассказала корреспонденту «URA.RU» жительница московского Гольяново Светлана Новикова.

1/9 За сорок минут до начала митинга на рамках образовались очереди Фото: Владимир Андреев © URA.RU

И хоть люди на площади оказались сплоченными единой идеей, со сцены им повторяли о замысле властей — рассорить между собой москвичей, внеся в список крепкие сталинки и вычеркнув из него действительно аварийное жилье. Организаторы требовали защитить частную собственность каждого, толпа дружнее всего скандировала лозунг «Собянина в отставку». Как только кто-то затягивал антипрезидентский клич, его тут же обрывали. «Организаторы просили, никакой политики на акции, не провоцируйте полицию!», — шикали строгие пожилые женщины на бойких молодых девушек. В целом, все дисциплинированно слушали выступающих.

Организаторы собрали на сцене муниципальных депутатов, которые говорили о предстоящих выборах в сентябре и призывали голосовать за оппозиционных кандидатов.

Эксперты по архитектуре и экологии города рассказали о бессистемной и разрушительной политике мэрии по отношению к городу и среде обитания москвичей. Также были юристы и общественники. Каждый говорил о своем. Например, координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов делал акцент на дорогах, точнее их отсутствие: «Передайте вашим соседям, что в Москве на ближайшие 100 лет домов строить не нужно, за это время нужно строить только дороги и инфраструктуру! А следующим шагом после реновации станет платный въезд в город, это я вам гарантированно говорю!»

Организатор митинга Юлия Галямина безуспешно пытается договориться с полицией о том, чтобы пустить Алексея Навального на сцену Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За полчаса до окончания митинга в по толпе прошел шепот. Все стали оборачиваться и всматриваться в протискивающихся в окружении камер людей. Пока бойкие девушки слева не разрешили эту загадку:

— Смотрите, Навальный! Я тебя люблю, Навальный! — раздался громкий радостный окрик одной из них.

Оппозиционер оглянулся, широко улыбнулся, но тут же посмотрел себе под ноги. То ли на ногу кому-то боялся наступить, то ли стало неловко перед супругой и сыном, которые его сопровождали.

Вокруг началось обсуждение — верно ли он сделал, что приехал на протест. Одни волновались, не подставит ли организаторов опальный глава ФБК, другие требовали дать ему слово. Но пробравшихся к сцене Навального с семьей тут же попросили покинуть мероприятие сотрудники полиции.

В итоге, единственный заявленный политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков отказался от своего слова.

— Я поддержу Алексея! — все-таки выкрикнул в микрофон Гудков.

Участие Гудкова в митинге подтвердилось буквально в день мероприятия. Организаторы изначально настаивали на том, что протест будет исключительно социальным, и они не позволят дискредитировать законные требования москвичей, политическим пиаром и спровоцировать власти на конфликт. В итоге, для Гудкова было сделано исключение, которое, сначала вызвало бурную реакцию в политической тусовке — организаторов даже обвинили в двойных стандартах, а в итоге и вовсе оказалось напрасным.

Экс-депутат Дмитрий Гудков хоть и отказался от своего слова, но высказаться в поддержку Навального успел Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впрочем, сам митинг таким назвать нельзя. Через полчаса после окончания — на официальных аккаунтах мэра Москвы Сергея Собянина появилось сообщение: «Внимательно отнесемся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы. В ходе работы над проектом мнения москвичей будут максимально учтены».

Политолог Константин Калачев, чья пятиэтажка также рискует попасть под программу сноса, назвал в разговоре с корреспондентом «URA.RU» реакцию мэра взвешенной и обнадеживающей: «Мэрия утверждает, что слышит голос людей, а это главное в процессе принятия решений о будущем города. Словом, будем надеяться.

Митинг помог. И даже не сам митинг, а то, что его подготовка показала, что москвичи не молчат.

Дай бог, чтобы итоговые решения по судьбе домов принимались только самими жителями в ходе голосования в своих домах».