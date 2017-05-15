Челябинских силовиков ждут большие перестановки

18:48 15 мая 2017 0

В ведомстве Юрия Никитина (в центре) ждут отставок, Андрея Сергеева (справа) - назначений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовые структуры Челябинской области взбудоражили начавшиеся отставки среди руководителей. По данным ньюсмейкеров, в течение двух недель будет уволен заместитель руководителя управления ФСБ по региону Дмитрий Пермяков, летом оставит пост зампрокурора Южного Урала Евгений Саломатов. Ждут перевода начальник ГУ МВД Андрей Сергеев и его заместитель Игорь Иванов, руководитель СУ СКР Денис Чернятьев.

Перестановки в ФСБ начались в декабре прошлого года с назначением Юрия Никитина руководителем челябинского управления. Для его предшественника Игоря Ахримеева не прошла бесследно война против экс-губернатора Михаила Юревича: вместе с новым начальником в Челябинск приезжали сотрудники инспекторского управления и управления собственной безопасности. На несколько дней прилетал генерал, начальник инспекторского управления контрольной службы Виктор Бакуткин. Последний работал вместе с Ахримеевым в УФСБ по Новосибирской области, их считали друзьями. Многие предполагали, что московский ревизор прикроет своего давнего приятеля.

Ахримеев (слева) может вздохнуть спокойно — после войны с Юревичем он получил пост в госкорпорации Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Сам Ахримеев, действительно, трудоустроился замдиректора по безопасности в екатеринбургское НПО автоматики и уверяет, что у него все хорошо. Однако вслед за ним начались отставки в руководстве контрразведчиков. По информации «URA.RU», уже прошел медкомиссию и оформил необходимые для увольнения документы замначальника челябинского управления ФСБ Дмитрий Пермяков. Еще раньше глава 1-го отделения отдела экономической безопасности УФСБ Олег Кузьмин перешел на должность помощника руководителя областной налоговой инспекции.

Инсайдеры полагают, что по итогам проверки больше сотни сотрудников получили различные взыскания, а около трех десятков офицеров подали рапорты об увольнении. Вероятно, кадровые решения будут приниматься еще долго. Кстати, племянник Ахримеева работал замначальника отдела ФСБ по Озерску, почти одновременно с отставкой дяди его перевели в меньший по численности город Трехгорный. Многие восприняли это как понижение.

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев спустя два года после назначения продолжает трудоустраивать земляков-курганцев. Полтора месяца назад первый замглавы надзорного ведомства Владимир Можин стал мэром Копейска. На его должность поднялся «простой» заместитель Виталий Лопин. А вот пост последнего получил экс-прокурор Кургана Андрей Оборок. Еще одним замом работает выходец из Зауралья Андрей Потапов.

За Кондратьевым в Челябинскую область перебираются другие зауральцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четвертый зампрокурора Евгений Саломатов, как рассказывают источники, увольняется нынешним летом. У 58-летнего силовика уже есть выслуга лет для выхода на пенсию. Как шутят в челябинской прокуратуре, Саломатов уступит пост еще одному курганцу.

Имя Саломатова в последнее время связано с резонансными делами. Например, он подписывал представления об аресте счетов хоккейного клуба «Динамо» в банке «СМП» в рамках расследования уголовного дела строительной компании «Гринфлайт». И спортивный клуб, и финансовое учреждение принадлежат братьям Аркадию и Борису Ротенбергам, одним из самых влиятельных в стране олигархов. «Позиция прокуратуры выглядела не слишком убедительной. Суд ожидаемо отклонил требование Саломатова. Складывается ощущение, что кто-то специально подставляет его», — заметил один из сотрудников силовой структуры на условиях анонимности.

В надзорном ведомстве также говорят, что Саломатов сохранил чрезвычайно тесные связи со Златоустом, откуда в 2010 году был назначен в областную прокуратуру. Якобы многие местные бизнесмены и чиновники называют его своим другом. И это пришлось не по нраву прокурору области и представителям смежных силовых структур. Сейчас Саломатов представляет обвинение на прениях по делу экс-сенатора Константина Цыбко. Вероятно, это последнее его публичное выступление перед выходом на пенсию.

В СКР поговаривают, что Чернятьев уже давно мечтает о повышении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В следственном управлении СКР по Челябинской области еще недавно обсуждали грядущий перевод своего шефа Дениса Чернятьева. Считалось, что еще один выходец из Кургана рассматривал нынешнюю должность как трамплин для дальнейшего роста. Прогнозы все не сбывались. А после комплексной проверки УФСБ, дружественной структуры, заговорили об очередной отсрочке перевода Чернятьева на неопределенный срок.

Начальнику ГУ МВД по региону Андрею Сергееву еще прошлой весной прочили должность главы департамента госслужбы и кадров МВД России. Это один из немногих региональных генералов, которые выступают на ежегодных коллегиях министерства в Москве. В начале года он озвучивал прекрасные отчеты о росте раскрываемости за прошлый год на заседаниях правительства региона, Заксобрания области, совбеза и на других публичных мероприятиях — первый признак готовящегося повышения. Но затем будто специально появилось уголовное дело о крышевании подпольного казино в отношении начальника Тракторозаводского райотдела Евгения Менделя. Затем прокуратура хотела отстранить начальника Центрального райотдела Марата Минзагирова, а затем ограничилась предписанием ему. Буквально в понедельник, 15 мая, бывшего замначальника магнитогорской ГИБДД Александра Абильева приговорили к 5 годам колонии за взяточничество.

Сергеев год назад чуть не переехал в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вместе с Сергеевым, так и не получившим пока повышение, пострадал и замначальника ГУ МВД, начальник полиции Игорь Иванов. Ожидалось, что он возглавит министерство внутренних дел по Башкортостану. Но 1 мая был подписан приказ о назначении на этот пост забайкальца Романа Деева.

В силовых кругах обсуждают возможные итоги недавней спецоперации в Озерске, по результатам которой всплыли некие расписки о получении денег в долг у местного криминального авторитета Сергея Мамонтова. Несколько раз крупные суммы получала некая Любовь Семенихина. Через пару недель после этого неожиданно уволилась Любовь Шишкина, старший помощник прокурора Озерска, ее девичья фамилия — Семенихина. «Пока проводится доследственная проверка. И дальнейшее развитие зависит от того, получит ли Сергеев повышение, сумеет ли „расторговаться“ с коллегами. Если повышение сорвали, а прессинг полиции продолжится, то появится уголовное дело. Тогда может начаться более жесткая война силовиков», — предполагает собеседник, близкий к правоохранительным органам.

Челябинские власти все чаще трудоустраивают силовиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Другой ньюсмейкер обращает внимание на последний тренд — бывшие люди в погонах охотно идут работать чиновниками. Тот же первый зампрокурора области Владимир Можин сам стал мэром Копейска, а в замы с 15 мая взял бывшего прокурора Дагестана и Ленинградской области Константина Никитина. Экс-начальник областного Госнаркоконтроля Евгений Савченко стал министром общественной безопасности Южного Урала. Бывший руководитель регионального СКР Павел Чеурин — советник главы Челябинска. «В Челябинской области сложилась такая практика, что бывших людей в погонах не бросают. Конфликт силовиков не выгоден никому — ни им самим, ни властям», — резюмирует собеседник.

В пресс-службах силовых структур не стали комментировать данные об отставках в руководстве, поскольку «не обладают такой информацией».