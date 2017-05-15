{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Челябинской области
16:28  15 мая 2017 0

Мэрию Копейска «укрепили» очередным зампрокурора области. ФОТО

Дубровский в Копейске Челябинск, кресло главы копейск
Опустевшие после "посадок" кресла занимают силовикиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курировать имущество, землю и строительство в Копейске будет бывший зампрокурора Ленинградской области Константин Никитин. О новом назначении объявил 15 мая глава города Владимир Можин, ранее занимавший должность зампрокурора Челябинской области. По «насыщенности» высокопоставленными выходцами из надзорного ведомства муниципалитет теперь не имеет аналогов на Южном Урале.

Как и предсказывало «URA.RU», на данный момент Никитин назначен управляющим делами администрации. После утверждения ее новой структуры «под ним» окажутся управление по имуществу и земельным отношениям, управление архитектуры и отдел жилищной политики.

Константину Васильевичу Никитину 51 год. Окончив в 1990 году Свердловский юридический институт по специальности «правоведение», он до последнего времени работал в органах прокуратуры зампрокурора Магнитогорска и Ленинского района Магнитогорска, прокурором Советского района Челябинска. С 2010 года Никитин стал заместителем прокурора Дагестана, а с ноября 2013 года служил зампрокурора Ленинградской области.

1/2
Константин Никитин близок и магнитогорской, и челябинской элите Фото: администрация Копейска

Бывший зампрокурора Челябинской области Владимир Можин возглавил Копейск в марте 2017 года, после громкого коррупционного дела экс-мэра Вячеслава Истомина и менее чем двухнедельного правления сменившего его отставного полковника МЧС Валерия Устинова. Челябинский город-спутник считается весьма сложным муниципалитетом, причем многие проблемы, сломавшие карьеру прежних его руководителей, лежат именно в сфере земельных и имущественных отношений.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров