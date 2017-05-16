Курганские власти отказались от поблажек ОНФ

21:37 16 мая 2017 0

Глава Зауралья Алексей Кокорин лично заинтересован в реализации программы соноса ветхого жилья Фото: Николай Пушилин © URA.RU

Курганская область не будет запрашивать для себя отсрочку по реализации программы сноса ветхого и аварийного жилья. До контрольного срока осталось всего три месяца, а в области еще необходимо построить жилье для двух тысяч человек. Ответственность за выполнение программы президент Владимир Путин в ходе госсовета в начале мая возложил лично на губернаторов. В итоговом документе назывались 11 отстающих субъектов, в том числе Курганская, Свердловская и Челябинская области.

Светлана Калинина уверена, что Зауралье завалит программу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На прошлой неделе представитель центрального штаба ОНФ Светлана Калинина в ходе своего визита в Курган высказала сомнения, что ветхие дома будут расселены в срок, и предложила отправить ходатайство с просьбой перенести финал программы для Курганской области на пару месяцев.

Однако в профильном департаменте Зауралья «URA.RU» заверили: есть четкое понимание, что строители успеют сдать дома. Сейчас продолжается реализация этапа программы 2016 года, срок завершения которого — 1 сентября текущего года. «В этапе 2016 года принимают участие города Курган и Шадринск. Планируется расселить 107 аварийных домов площадью 27,715 тыс. кв. м, в которых проживает 2329 человек», -говорится в официальном ответе департамента.

В рамках этапа 2016 года уже введено в эксплуатацию 13 многоквартирных домов (226 жилых помещений): восемь — в Кургане и еще пять — в городе Шадринске, отмечают в ведомстве. 148 квартиры уже переданы собственникам. В настоящий момент, как сообщили в департаменте, продолжается строительство 14 жилых домов, в общей сложности в них будет 626 квартир.

Уже через две недели — к 1 июня планируют сдать три дома на 60 квартир в Шадринске. Все остальные 11 домов (шесть в Кургане и пять в Шадринске) планируют ввести в эксплуатацию до 1 июля 2017 года.

В этих зданиях будет 566 квартиры для жителей ветхих и аварийных домов.

На финансирование этого этапа программы планируют потратить более миллиарда рублей. Их них 579,8 млн. рублей — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 329,4 млн. рублей добавит областной бюджет, еще 159,1 млн. рублей — вклад местных бюджетов.

Дом на ул. Дзержинского выглядит вполне готовым к приему жильцов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В правительстве Зауралья заверяют, что четко контролируют исполнение программы, в том числе — качество работ, чтобы не допустить появления «нового аварийного жилья». Подобные случаи ранее выявлялись активистами ОНФ и общественниками как в Кургане, так и на территории области.

«В комиссию включены представители департамента, госстройнадзора, государственной жилищной инспекции, управления Роспотребнадзора и общественной палаты Курганской области, — отмечают в департаменте. — На проверках присутствуют представители муниципальных образований, подрядных организаций и собственники жилых помещений. После проведения проверок разрабатываются планы-графики устранения выявленных замечаний. Дома снимаются с контроля при устранении выявленных замечаний в полном объеме».

Впрочем, в том, что дома успеют сдать в срок — хотя бы и на бумаге — не сомневаются и скептики. «Тут у застройщиков проблем не возникнет, все документы подпишут, отчитаются, а потом уж начнут исправлять недоделки, — говорит источник в строительной отрасли региона, который не захотел афишировать свое имя. — Главное, чтобы это были действительно недоделки, а не дефекты при строительстве, которые начнут „вылезать“ уже в процессе эксплуатации домов».

В ходе подготовки материала корреспондент «URA.RU» осмотрел один из домов в Кургане, который готовится к сдаче — на ул. Дзержинского, 31а. С виду дом выглядит вполне готовым для въезда жильцов, однако по-прежнему окружен забором.