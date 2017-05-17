04:21 17 мая 2017 0

Вице-спикер ГД Петр Толстой пришел дискутировать с Сергеем Митрохиным, а попал на встречу с избирателями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во вторник, 16 мая, политическая Москва собралась в неформальной обстановке, чтобы обсудить программу реновации. Площадку в формате дискуссионного клуба WTF организовал политтехнолог Дмитрий Гусев: бар в центре города, прямая видеотрансляция в интернет, на сцене вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. В зале негде было сесть и даже встать. Аншлаг обеспечила не столько скидка 10% на барное меню, которую выбили организаторы, сколько острая тема. Реновация Москвы окончательно укрепилась в федеральной повестке из-за протеста горожан.

Дебаты начались со слов Петра Толстого, который довольно натуралистично описал положение дел в округе Москвы, от которого избрался в Госдуму в сентябре прошлого года.

«Районы с пятиэтажной застройкой постепенно превращаются в гетто.

Если не начать расселение хрущевок сейчас, то через 10 лет мы столкнемся с появлением в городе настоящих трущоб! Больше половины квартир в этих домах собственники сдают, потому что не хотят жить в таких условиях, а сами снимают более приемлемое жилье», — заявил депутат. Объявив, что москвичи не должны жить в недостойных условиях.

Дмитрий Гусев (на фото отсутствует), очевидно, создал клуб, очень важный и нужный для текущего момента. Там считает допустимым появиться Евгений Ревенко (в центре) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Толстой подчеркнул, что главный просчет властей — недостаточная коммуникация с москвичами, которые услышали только, что «их снесут и выселят». Таких растерянных москвичей вице-спикер Госдумы увидел 14 мая на проспекте Сахарова. Им депутат пообещал все разъяснить и гарантировал соблюдение всех прав.

Сергей Митрохин в своем выступлении проговорил опасения недовольных горожан: дома-муравейники, неясные условия, равноценность — это не равнозначность, и прочее.

«Поправки, принимаемые Толстым и его коллегами, идут вразрез не только с Конституцией, но и с Римским правом собственности!

Это какое-то татаро-монгольское право получается, когда всем владеет хан и в любой момент может твою собственность отобрать», — описал ситуацию Митрохин.

Глава московского отделения «Яблоко» Сергей Митрохин заявил о желании стать мэром города в 2018 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Его выступление свелось к тому, что закон реновации нужно отменить, а взамен продолжить программу по расселению ветхого жилья и устройству очередников. В доказательство Митрохин даже привел москвичей, которые оказались заложниками ситуации: по старому закону их должны выселить, но помещения не предоставили. В борьбе за права жители даже вывесили флаги партии «Яблоко» на доме, подчеркнул Митрохин.

— Ну, флаг «Яблоко» вывесить в знак протеста — это последнее дело! — отреагировал Толстой. И, кажется, сам не заметил, как в его руках оказалась стопка документов от обманутых жильцов, которых привел Митрохин. Так дебаты превратились в публичный прием депутата Госдумы. Видимо, осознав, что единоросс расположил к себе публику, его оппонент решил тут же сделать громкое политическое заявление.

— Я выдвину свою кандидатуру на выборах мэра Москвы! — заявил Митрохин. Чуть позже аналогично о своих претензиях на пост мэра Москвы заявил муниципальный депутат от эсеров Илья Свиридов.

— Слушай, а Митрохин сейчас чем занимается? Он депутат Мосгордумы или где? — поинтересовался у соседей по столику один известный политолог. Остальные, не менее цитируемые в СМИ эксперты пожали плечами и порекомендовали задать вопрос «Яндексу». Первая часть дискуссионного клуба завершилась скорее в пользу Петра Толстого. В этом ему помогли мантра «Мы всех выслушаем и никого в обиду не дадим» и навыки ведущего федерального канала.

1/10 Дебаты между единороссом Петром Толстым и яблочником Сергеем Митрохиным длились час Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После наступила очередь «открытого микрофона». Первым высказался политолог Олег Матвейчев, который заявил, что регионы смотрят на эти выступления против реновации и думают, что москвичи «зажрались», раз отказываются от улучшения жилищных условий:

«Давайте прекращать это безобразие и согласимся, что предложение Собянина — это аттракцион неслыханной щедрости!»

— За чей счет? — послышался строгий женский голос из зала, который сам же и ответил: За наш!

— Собянина — в регионы! — вдруг начали скандировать за «оппозиционным» столиком.

Лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев «прокатывал» свое выступление на митинге, который он заявил на 27 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В этот момент на сцену поднялся лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. Он поддержал митинговый тон, заданный залом, и сразу заговорил об акции 14 мая. Точнее, о том, что власть убивает протест, замалчивая его в СМИ и переключая внимание на скандал вокруг недопуска Алексея Навального на сцену.

«Наша задача — не потерять энергию протеста, которая, очевидно, не за Навального и не за какие-то иные политические силы. Митинг был неполитическим, хотя оккупировало его „Яблоко“: и Явлинский, и Митрохин, которых пиарили со сцены [организаторы упоминали руководителей оппозиционной партии, которые пришли на акцию как обычные митингующие. — прим. „URA.RU“], а также Гудков и бывший яблочник Навальный дискредитировали протест! Надо расширять повестку и собирать новый митинг!» — Исаев говорил быстро и громко, будто перед ним стоят не пятьдесят человек в баре, а 30 тысяч на проспекте Сахарова. Он был настолько энергичным, что выгодно смотрелся на фоне Сергея Митрохина.

Создалось впечатление, что «Новая Россия», которую возглавляет Исаев, претендует на то, чтобы стать той оппозиционной политической силой, которая потеснит старое доброе «Яблоко».

Последний раз такие регулярные сборы были в Москве лет 10-15 назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впрочем, как только время выступления закончилось, Исаев оказался в компании Петра Толстого, которого 5 минут назад упрекал в манипуляции информацией и умышленном снижении значимости протеста. Хотя он был одним из многих в этот вечер. К Толстому обращались со сцены и подходили на кулуарные «переговоры» и другие участники дискуссии: сначала организатор митинга 14 мая Елена Русакова, а после эколог Любовь Якубовская. Их депутат пригласил на парламентские слушания закона.

Самым ярким выступлением стал «одиночный пикет» политтехнолога Юрия Дмитриева. Он пришел с небольшим плакатом «За Родину! За сталинку!». И тут же стал рубить с плеча: сначала порекомендовал Митрохину записаться в школу молодого политика, так как яблочник «говорит правильные вещи, но это так неинтересно, что все спят», а после переключил внимание на единороссов, потребовав у них «голову Собянина».

«Только тогда вы сможете очиститься!» — резюмировал политтехнолог — защитник пятиэтажек.

Единоросс Евгений Ревенко считает, что москвичи готовы к конструктивному протесту, а не к демагогии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и его однопартиец Евгений Ревенко нашли что ответить на сомнительный ультиматум. Они напомнили Дмитриеву о том, что мэра выбрали москвичи и если его не устраивают действия Собянина, то на выборах в 2018 году у можно будет проголосовать за другого кандидата.

— Вы и не голосовали, наверно, на последних выборах, — с утвердительной интонацией спросил Толстой.

— Я был на работе! В следующий раз обязательно проголосую! — попытался оправдаться политтехнолог.

Все сошлись на мнении, что в минусе остается мэр Москвы Сергей Собянин. На недоработки его команды указывал каждый. Эту тему подытожил политтехнолог Вячеслав Смирнов:

«Мэрия Москвы на пустом месте создала замечательный повод для протестов, которые устраивает любую оппозицию. На ней можно паразитировать во время муниципальных, президентских и мэрских выборов!

Третий WTF получился веселым и живым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Программа рассчитана на 20 лет: половина из ее участников не доживет до реализации. Так что все закончится мирно и спокойно после президентских выборов», — дал прогноз политтехнолог и вдогонку предложил наказать того, кто придумал назвать программу «реновацией», словом, «которое бабка простая выговорить не может». Смирнов высказал общее недоумение политтехнологов — как такую выигрышную тему (улучшение жилищных условий) можно было преподнести так, что «мы тут все собираемся и еще спорим на этот счет».

А спорили в этот раз долго — более двух с половиной часов. За это время объявилось два кандидата в мэры Москвы (Митрохин и Свиридов), обманутые жильцы попали на импровизированный прием к вице-спикеру Госдумы, организатор следующего протеста (Исаев) протестировал будущие тезисы протестной повестки, а публика получила хлеба (в виде пива) и зрелище.