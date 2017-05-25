Трагедия в Перми показала: между ведомствами не ходят даже sms

21:24 25 мая 2017 1

Подрядчик уверен: проблем в сборке конструкции, придавившей детей, не было Фото: группа ВК "Мой город - Пермь"

Трагедия на репетиции концерта к Дню славянской письменности вскрыла неразбериху, царящую во властных структурах Пермского края. Корреспонденту «URA.RU» удалось выяснить причину случившегося: одно ведомство не получило от другого sms.

В среду, 24 мая, вся Россия отмечала День славянской письменности. Во многих городах страны прошли фестивали хоров, особо масштабное празднование ожидалось в Перми. Оно должно было стать частью предвыборной кампании врио губернатора Макисма Решетникова. На сцене, смонтированной рядом с ДК имени Солдатова, должны были выступить почти тысяча человек. Хедлайнером должен был стать Большой сводный хор Пермского края, состоящий из лучших хоровых коллективов региона.

Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что прямое включение из Перми должно было попасть в эфир федерального ТВ. В итоге в эфир Пермь все-таки попала, но уже не с такой позитивной повесткой. Дело в том, что в тот день в краевом центре был шквальный ветер, о чем накануне предупреждало краевое ГУ МЧС.

Во время репетиции на артистов, находившихся на сцене, упала звуковая конструкция. Пострадали восемь детей и двое взрослых. Одна девочка оказалась в реанимации. Ей сделали операцию. В четверг, 25 мая, пермским врачам дал теле-консультацию главный детский нейрохирург Северо-Западного округа Москвы Вадим Шабля, рассказала «URA.RU» пресс-секретарь главы региона Дарья Левченко. Еще шестеро детей находятся в стационаре, один ребенок и двое взрослых — уже дома.

В день трагедии пермские следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Один из руководителей компании-подрядчика «IM-Light Пермь», которая проводила монтаж сцены, Арсений Юдин был задержан. В тот же день в фирме и КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры», которая является заказчиком работ, были произведены обыски. В четверг, 25 мая, обыски прошли в минкульте. В краевом СУ СКР пока не раскрывают подробностей, ссылаясь на тайну следствия, но очевидно, что вину возлагают в основном на подрядчика.

«URA.RU» удалось связаться с одним из сотрудников «IM-Light Пермь». «Меня там не было, но в ребятах, которые собирали конструкцию, я уверен на 100%, — рассказал руководитель отдела продаж Александр Кучев. — Вы понимаете, есть техзадание, они его выполнили.

Я считаю, что всему виной стало стечение обстоятельств. Дело в том, что заказчик повесил свои баннеры на нашу стойку. Подул ветер, возник эффект паруса, и стойка упала.

Ведь было же штормовое предупреждение, я так понимаю, мероприятие надо было отменять или переносить».

Информация о штормовом предупреждении появилась на сайте краевого ГУ МЧС за день до фестиваля хоров — 23 мая Скриншот с сайта краевого ГУ МЧС

В Центре по реализации проектов в сфере культуры «URA.RU» сообщили, что никаких штормовых предупреждений не получали. «Мероприятие проводилось на улице, так как официальной информации о неблагоприятных погодных условиях не поступало, штормовых предупреждений тоже не было. В соответствии с краткосрочным прогнозом на метеосайтах температура воздуха +13-15 градусов. Ежегодный фестиваль Дни славянской письменности и культуры проводится в рамках всероссийской акции по всей России и, как правило, в связи с большим количеством участников проходит на открытых площадках», — заявили в КГАУ.

Однако информация о штормовом предупреждении появилась на сайте краевого ГУ МЧС за день до фестиваля хоров — 23 мая. «Мы проинформировали население с помощью СМС, а также передали информацию органам власти», — сообщил сотрудник пресс-службы ведомства.

Эксперты говорят, что фестиваль хоров должен был стать важным имиджевым мероприятием для врио губернатора Максима Решетникова. «Кто-то низовой не досмотрел — возможно, человек, который дал указание повестить баннер на конструкцию. А в таких вещах нужно быть очень аккуратным, ведь негативный эффект от таких вещей может стать больше, чем тот позитивный, который планировалось получить. Сейчас главное извлечь из этой ситуации урок на будущие публичные мероприятия, которые нас ожидают в ближайшие месяцы, ну и разобраться в ситуации и наказать виновных», — считает политтехнолог Александр Пахолков.