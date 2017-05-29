«Мне понятны наезды на власть со стороны людей»

14:14 29 мая 2017 3

Многие россияне не скрывают своей агрессии к силовикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сразу две резонансные истории, произошедшие в последние дни, вызвали нешуточный общественный резонанс. Люди мгновенно эмоционально отреагировали на обыски в московском театре «Гоголь-центр» и в квартире у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова в рамках дела о хищении 200 млн рублей. Причем аудитория не дожидалась конкретных разъяснений и подробностей, а скоропалительно причислила силовиков к цензорам и палачам. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать и в случае с задержанием полицейскими мальчика, читавшего стихи на Арбате.

Градус ненависти по отношению к силовикам, выступающим представителями власти, в социальных сетях достиг, пожалуй, своей высшей точки. Почему так происходит, правда ли, что агрессия в российском обществе нарастает не по дням, а по часам, и чем именно мир соцсетей сильно отличается от реальности — «URA.RU» рассказал карикатурист, писатель и врач-психиатр Андрей Бильжо.

Вы спрашиваете, почему люди так агрессивны сегодня к полиции и силовикам в целом. Мне кажется, что ответ лежит на поверхности. Просто полиция, правоохранители, как это у нас принято, отражают чаяния власти. При этом надо честно сказать — сегодняшняя полиция себя настолько дискредитировала, что реакция на ее действия со стороны рядовых людей выглядит вполне естественно.

Андрей Бильжо считает, что агрессия концентрируется в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако в этих двух историях — с обыском у Кирилла Серебренникова и задержанием ребенка — меня поразило совсем другое. Поразило, что, например, в «Фейсбуке» многие образованные, вполне интеллигентные люди как раз всячески оправдывали власть, искренне задавали вопросы — дескать, а почему Серебренников не мог украсть 200 миллионов? Или — а где были родители мальчика, и почему полиция не может арестовать попрошайку? Хотя, конечно, люди делали выводы, не зная подробностей.

Но почему возмущался народ? Прежде всего, из-за методов, которые применяла власть, когда унижала режиссера и актеров. Меня это тоже возмущает, потому что все можно расследовать, все можно выяснять, но каким-то достойным способом.

В конце концов, существует язык, с помощью которого мы все общаемся. Реакция аудитории была быстра, причем как с одной стороны, так и с другой. Реакция слишком быстрая и некомпетентная.

Что касается наездов на власть со стороны людей, то лично мне они понятны. Стало ли в нашем обществе больше агрессии, нарастает ли она? Вы знаете, когда, например, идешь по улице, то я нигде особо не встречался с агрессией. Я живу в центре Москвы, но не вижу, чтобы люди были грубы и агрессивны в общении. Люди входят в магазины, сидят в кафе, вполне достойно разговаривают друг с другом.

Однако когда влезаешь в «Фейсбук», то пресловутой ненависти там, конечно, запредельно много. Социальные сети открывают все новые и новые горизонты бесконечной человеческой агрессии. Хотя сидящие в кафе и «Фейсбуке» люди — одни и те же. Но, видимо, соцсети дают возможность надеть маску и скрыться. И тогда из человека вылезает все, что долго копилось внутри. Я бы сказал, что это такая психотерапия — когда ты выливаешь всю агрессию в том же «Фейсбуке», а когда ты выходишь на улицу, то уже спокоен. И это неплохо.