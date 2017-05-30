«Если приедут с бульдозерами, встану перед ними, как перед фашистами»

12:15 30 мая 2017 0

"Газпром трансгаз Сургут" показывает такие фокусы, что удивляются даже власти Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Сургута подают иск против местной «дочки» «Газпрома». Глава города Вадим Шувалов дал поручение подготовить заявление против компании «Газпром трансгаз Сургут», чтобы обязать предприятие понизить класс опасности магистрального газопровода, проходящего прямо по территории крупнейшего муниципалитета ХМАО. Это позволит решить масштабный социальный конфликт: широкая защитная полоса стала поводом для конфликта между «Газпромом» и местными жителями, от которых компания требует снести жилье. А те помимо судов вышли еще и на массовую акцию протеста в центре города, сделав конфликт политическим.

Речь идет о дачных кооперативах возле Сургутской ГРЭС-1. Участки земли находятся в черте города, здесь развитая инфраструктура, а ехать до центра Сургута не более получаса. Когда-то эти поселки считались дачными, а сейчас обычный частный сектор с капитальными строениями. Многие горожане продавали квартиры и покупали или строили здесь дома, которые теперь по решению суда обязаны снести.

«Газпром» расчищает охранную зону прежней широты, хотя обещал сузить ее Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Магистральный газопровод компании «Газпром трансгаз Сургут» проходит через 12 кооперативов — охранная зона «трубы» составляет 200 метров. «Дочка» газового гиганта несколько лет назад начала расчищать территорию вокруг газопровода. Газовики выиграли сотни заседаний в разных судебных инстанциях, и продолжают подавать новые иски.

«Юристы „Газпрома“ говорят, у них план — 30 исковых заявлений в год. Пока что не ко всем подали. А тут в каждом кооперативе есть люди, которым больше негде жить. И многодетные семьи в том числе», — рассказывает житель кооператива «Энергетик» Татьяна Ушакова. У женщины нет другого жилья.

Владельцу небольшого магазинчика в кооперативе «Здоровье» Максуду Садыкову не повезло дважды. Его торговая точка находится в охранной зоне магистрального газопровода. В соседнем кооперативе «Хвойный» у Максуда жилой дом — строение тоже попало под снос.

1/9 Максуд Садыков по решению суда должен лишиться не только жилья, но и бизнеса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Я землю купил, приватизировал, дом построил, приватизировал. А сейчас ко мне пришли — сноси за свой счет. Я только-только расширяться задумал, начал строить нормальный магазин, куда я сейчас пойду, кто мне затраты возместит. Я тут прописан, а сделать ничего не могу. Но сноситься не буду. Если приедут с бульдозерами, встану перед ними, как перед фашистами, пусть и меня сносят», — горячится Максуд.

Через дорогу от магазинчика Максуда — участок бабы Вали, как ее называют местные жители. Пенсионерка уже устала бороться с газовым монополистом и в ближайшее время снесет свой домик. У женщины просто нет возможности платить штрафы за неисполнение судебного решения, которое предписывает ей уничтожить свое жилище — порядка 2,5 тыс. рублей в месяц. Это не считая судебных издержек, которые монополист также перекладывает на проигравших горожан.

В этой ситуации дачников удивляет избирательность юристов газовой компании. «Вот показательный пример. В кооперативе «Прибрежный» стоит трехэтажный коттедж, он ближе всех к трубе.

Но его не сносят, в суд даже не подают. Наверное, потому что коттедж принадлежит руководителю одного из генподрядчиков «Газпрома», фамилию, к сожалению, не помню. Кооператив «Север-1» — стоят дома депутата Виктора Пономарева, заместителя мэра Натальи Алешковой.

И тоже никто в суд не подает. Есть улица Газовиков, она в охранной зоне, но там дома сотрудников компании. Вы не поверите, их тоже сносить не собираются. А всех пенсионеров на «счетчик» уже поставили», — горячится Татьяна Ушакова.

Как выживают VIP-сургутяне в ситуации, когда их соседи попали под прессинг газовиков, выяснить пока что не удалось. Вице-мэр Наталья Алешкова не ответила на звонки корреспондента агентства, а депутат Виктор Пономарев, также работающий в системе «Газпрома», отказался разговаривать с журналистами, сославшись на совещание.

В зоне сноса, по данным источников агентства, была и дача бывшего спикера Думы Сургута Сергея Бондаренко, продавшего ее после того, как «Газпром» заявил о своих планах по расчистке территории возле газопровода. Говорят, есть там и жилые дома чиновников среднего звена и предпринимателей. Но их пока не трогают.

С этой проблемой сургутяне уже выходили на уровень губернатора Югры Натальи Комаровой. После вмешательства окружных властей, в «Газпроме» пообещали провести реконструкцию газопровода и построить специальную станцию, понижающую давление. Это позволило бы значительно сократить расстояние охранной зоны, из которой автоматически бы выпали все дома. Под строительство станции город выделил землю, но возведение объекта так и не началось. По неофициальной информации — в «Газпроме» решили сэкономить на дорогостоящей стройке. В адрес руководства сургутского «трансгаза» направлен официальный запрос.

Долгое время борьба продолжалась лишь в судах, но потерявшие надежду люди впервые вышли на массовую акцию протеста. «На митинге было принято решение обратиться во все инстанции. Необходимо, чтобы „Газпром трансгаз Сургут“ обозначил конкретные сроки строительства станции, а также отозвал от приставов судебные решения. Люди несут финансовые потери», — прокомментировал депутат Думы Сургута Дмитрий Пахотин.

На митинге впервые публично заговорили уже не о факте сносе, а о том, что сам «Газпром трансгаз Сургут» нарушает закон. Наличие магистрального газопровода в черте города нарушает действующие нормы. Об этом будут говорить юристы администрации во время судебной тяжбы с «Газпромом». Коллективную жалобу в прокуратуру планируют подать и сами попавшие под снос сургутяне.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.