Куда и почему с начала года из Зауралья уехало 2,2 тыс. человек

20:00 29 мая 2017 0

Все больше зауральцев ищут счастья в других регионах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ежемесячный отчет статистики о численности населения в Курганской области звучит как сводка с полей сражения — каждый раз регион теряет сотни жителей. Численность населения Курганской области только за три месяца 2017 года сократилась на 2,2 тысячи человек, а жителей Кургана за тот же период стало меньше на 773. Беспокоит ли это региональные власти, и каким образом они борются с «массовым бегством» — рассказал заместитель губернатора, директор департамента по экономическому развитию Курганской области Сергей Чебыкин.

— В Зауралье населения все меньшее и меньше, вы замечаете это? Ситуация вас беспокоит?

— Такая тенденция есть практически во всех регионах, всего несколько территорий в России растут. В основном отток идет за счет миграции населения. Тенденция одна — люди тянутся в Москву и Подмосковье.

— Отток равномерный из сельских и городских территорий?

Сергей Чебыкин считает, что с такими же проблемами сталкивается большинство регионов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— С ростом производительности происходит высвобождение рабочей силы. Один комбайн, к примеру, заменяет труд нескольких десятков людей, и при этом он выполняет работу качественнее. В экономике происходят процессы, когда необходимо менять свою квалификацию, улучшать ее. У нас рыночная экономика, одно из ее условий — это свободное перемещение ресурсов. Соответственно, создается некая трудоизбыточность, это проблема не только нашей области.

— То есть, это процесс естественный и не должен беспокоить?

— Ну конечно, мы озабочены тем, чтобы улучшить жизнь в нашей области, для этого действует ряд программ. Это и поддержка учителей и врачей, система повышения квалификации для инженеров, чиновников. Сейчас разрабатывается проект по обеспечению кадрами роста промышленного производства. Мы понимаем, какие трудовые ресурсы нам нужны, и что нужно сделать, чтобы наша промышленность, сельское хозяйство, строительство было обеспечено этими кадрами.

Власти Зауралья особое внимание уделяют учителям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мы помогаем с жильем врачам, для молодых специалистов у нас работает льготная ипотека. Ипотечная программа работает в области уже несколько лет, такие условия предлагаются далеко не во всех регионах. У нас есть система поддержки кадров на селе. Это не только стимулирующие меры, но и развитие культуры, социальной инфраструктуры. Все наши инвестиционные проекты, такие как «Велфарм», завод буровых установок, все наши меры поддержки малого бизнеса нацелены на то, чтобы каждый, кто родился в Курганской области, здесь нашел себе применение. У нас работа есть.

— Работа есть, но многие недовольны уровнем зарплат.

Результаты хоккейного клуба «Зауралье» власти трактуют, как подтверждение: в Кургане можно делать карьеру пресс-служба хоккейного клуба

— Безусловно, это не является одним из наших конкурентных преимуществ — по крайней мере, в социальной сфере. В бизнесе можно заработать хорошие деньги. У нас есть прекрасные примеры успешной работы. Тот же «Стальмост» — девять стадионов к чемпионату мира. В 52 страны экспортируются наши товары, губернатор говорил об этом в инвестиционном послании. Вокруг нас большой рынок для сбыта продовольственных товаров — здесь можно заработать денег. И наши предприниматели постоянно это доказывают. Наши педагоги, работники культуры постоянно занимают первые места на различных общероссийских конкурсах. А хоккейная команда «Зауралье»? Получили серебряные медали на Кубке Братины.

— Большинство выпускников школ Зауралья мечтают поступить в другие города и там остаться.

— Мы же не феодалы, у нас нет такого, что мы полностью самообеспечиваемся. Мы не можем готовить все без исключения специальности, ни один регион не может это обеспечить. Возвращаются после учебы. Врачи приезжают сюда работать, инженеры.

А наша сельхозакадемия — одна из лучших в России. Очень много ребят приезжают сюда из других регионов, некоторые остаются.