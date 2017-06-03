«Растет новая Собчак. Это новые амбиции, новое воспитание»

15:49 03 июня 2017 1

Пост Лизы Песковой перерос обсуждение в соцсетях и стал поводом для журналистских материалов инстаграм Лизы Песковой

Провокационный пост в соцсети дочери пресс-секретаря президента Елизаветы Песковой породил негативную волну в Сети. Девушка в ироничной форме, доведенной до абсурда, «призналась», что «папа — главный вор в стране и миллиардер», и расписала «в лучшем виде» жизнь богачей. За короткое время она сумела дважды «вызвать огонь на себя»: в конце мая поддержала из Парижа программу реновации в Москве, за что получила вал негатива. И вот 1 июня — новый ответный пост, подкрепленный ее фото на троне с короной на голове. По тексту понятно, что Лиза пошутила, но непонятно, зачем она это сделала.

У нас на глазах рождается вторая Собчак или 19-летняя девушка просто выплеснула эмоции? Способна ли она нанести этой выходкой урон имиджу папы, заявив, пусть и в ироничной форме, что он «учит ее воровать». Об этом «URA.RU» рассказали политологи.

Близость Дмитрия Пескова к первому лицу страны демонизирует его образ, хотя знающие люди утверждают, что Песков — добрейшей души человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что у автора поста внутренний конфликт, но ее посыл вряд ли будет правильно истолкован. «Это уже не эпатаж — это истерика. Скорее всего, девушку кто-то достал разговорами о папе-миллиардере. Это признак того, что госпожа Пескова не чувствует себя ни миллиардершей, ни девушкой, которая сидит на золоте», — говорит Журавлев, считая демонстрацию социального статуса в Сети признаком неуверенности в себе.

При этом «гротескная литература» Лизы Песковой одновременно показывает, что она понимает истинное положение вещей, но вряд ли найдет сочувствие у аудитории, говорит эксперт. По его мнению, большинство людей истолкуют буквально ее слова, что папа вор и что она тоже ворует.

Напомним, что у Лизы Песковой свыше 32 тысяч подписчиков в Instagram, более трех тысяч человек «лайкнули» этот пост и более тысячи его прокомментировали. Пост перепечатали многочисленные СМИ. Реакция отца Дмитрия Пескова на ее последний пост неизвестна.

Политолог уверен, что своим заявлением она невольно нанесла «моральный и психологический удар по элите и он будет сильным», потому что население в большинстве своем так и воспринимает жизнь начальников.

Его позицию во многом разделяет директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. Он считает, что Лиза шутливым постом пыталась сбить критику в отношении отца, но вызвала обратную реакцию.

Ксения Собчак уже не так эпатажна, как десять лет назад. А запрос на эпатаж у россиян остался Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Гротескные заявления дочери Пескова могут резонировать с настроем значительной доли политизированной интернет-аудитории. Но никаких репутационных рисков для господина Пескова я не вижу независимо от того, какая волна может подняться в интернете», — сказал эксперт.

Гендиректор консультационной группы «МаркКом» Сергей Маркелов уверен, что Лизе Песковой, которая получает западное образование и впитывает западные ценности, ближе Каннский фестиваль, чем интерес к российской политике. При этом дочь пресс-секретаря президента, по мнению политического аналитика, много знает про внутреннюю политику России и с этой точки зрения сам «вброс» подобной темы на публику можно считать феноменом.

«У нее есть претензия на демонстрацию того, что она знает. Это то, что Глеб Павловский называет политизацией. Пост-вызов у Лизы, потому что ее переполняет. Слишком много знают, а договор „молчать“ уже не признается», — считает собеседник агентства.

При этом он посчитал, что «второй Маши Гайдар» от Лизы Песковой ждать бесполезно, но она может занять место Ксении Собак, которая «сейчас уже неинтересна» и стала «более земной» с материнством. «Растет такая „новая Собчак“. Это с точки зрения мема. Новые коды политические, новые амбиции, новое воспитание», — резюмировал Маркелов.

Лиза Пескова вслед за провокационным постом опубликовала объявление о распродаже своих крутых брендовых вещей.