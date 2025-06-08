Дмитрий Губерниев выступит на международном марафоне в Свердловской области

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев будет освещать международный горный марафон «Конжак-2025». Забег будет проходить под Карпинском (Свердловская область). Об этом сообщили организаторы марафона на своей странице во «ВКонтакте».
«Дмитрий Викторович проведет церемонию открытия марафона и озвучит результаты спортивного события. Искренне рад, что он принял наше приглашение и с нетерпением ждем встречи!» — написали организаторы.
В этом году мероприятие пройдет 5 июля. Участникам необходимо преодолеть 42 километра по горной местности и взобраться на высоту в 1569 метров.
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