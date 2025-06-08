08 июня 2025
07 июня 2025

Дмитрий Губерниев выступит на международном марафоне в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Губерниев проведет открытие марафона
Дмитрий Губерниев проведет открытие марафона Фото:

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев будет освещать международный горный марафон «Конжак-2025». Забег будет проходить под Карпинском (Свердловская область). Об этом сообщили организаторы марафона на своей странице во «ВКонтакте».

«Дмитрий Викторович проведет церемонию открытия марафона и озвучит результаты спортивного события. Искренне рад, что он принял наше приглашение и с нетерпением ждем встречи!» — написали организаторы.

В этом году мероприятие пройдет 5 июля. Участникам необходимо преодолеть 42 километра по горной местности и взобраться на высоту в 1569 метров.

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Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев будет освещать международный горный марафон «Конжак-2025». Забег будет проходить под Карпинском (Свердловская область). Об этом сообщили организаторы марафона на своей странице во «ВКонтакте». «Дмитрий Викторович проведет церемонию открытия марафона и озвучит результаты спортивного события. Искренне рад, что он принял наше приглашение и с нетерпением ждем встречи!» — написали организаторы. В этом году мероприятие пройдет 5 июля. Участникам необходимо преодолеть 42 километра по горной местности и взобраться на высоту в 1569 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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