Владимир Чебыкин: «Нам близки и понятны цели челябинских властей»

10:00 07 июня 2017 0

Владимир Чебыкин: «Просто критиковать не имеет смысла, когда понимаешь ситуацию изнутри» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Челябинской области, генеральный директор ООО «Тепловые электрические сети и системы» (ТЭСиС) Владимир Чебыкин не столь публичен как его коллеги по региональному парламенту. Но в преддверии первого юбилея предприятия он готов «выйти из тени». «ТЭСиС» за минувшие десять лет не только устояло на рынке в условиях жесткой конкуренции, но и значительно преуспело. Об этом, а также об отношении с властями рассказывает депутат.

— Владимир Васильевич, осенью «ТЭСиС» исполняется 10 лет. Ваша организация одна из крупнейших, среди тепло-электросетевых компаний, в регионе. И как указывает «Эксперт», одна из самых динамичных на Южном Урале.

— Есть такое мнение, и я не буду с ним спорить! А если серьезно, то за 10 лет работы мы вложили в виде инвестиций в энергетику 1 млрд рублей. 800 миллионов ушло на строительство и реконструкцию котельных, и 200 миллионов на модернизацию электрических сетей. У нас 38 котельных, из них 10 муниципальных и 28 построенных…

«Мы же постоянно модернизируемся, с учетом современных тенденций» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Построенные это и есть инвестиции?

— Не только. Муниципальные котельные мы постоянно модернизируем. Уже не осталось ни одной на каменном угле. Недавно последнюю, из числа муниципальных, в Исаково, перевели на газ. Вложили 30 миллионов и полностью реконструировали. Модернизация котельных, за наш счет, а также электросетей, переданных нам в обслуживание, это тоже инвестиции. Построили новый объект микрорайоне 49а. Сейчас возводим пристрой на 10 мегаватт. Наша себестоимость 1 мегаватт — порядка 3 миллионов рублей. Значит, 30 миллионов рублей будет вложено в микрорайон.

— В последние полгода в Челябинске на совещаниях и «круглых столах» спорят, нужна ли региону, простите за такой термин, «котельнизация» или лучше крупные поставщики? А кто-то утверждает, что котельные убыточны.

— Вот в области поселки Тюбук или Лебедевка, где плохо платят, можно говорить, что котельная и правда, убыточная. А если в Челябинске сборы составляют 96-98% за тепло. Поэтому говорить про то, что котельные убыточны в областном центре просто смешно. У нас оборудование высочайшего уровня. Оно приносит хороший результат и дает снизить тариф ниже того, что предлагают крупные поставщики конечному потребителю.

— Ну, в конечном итоге, все должно быть в пользу потребителя?

— Не только в пользу конкретного потребителя, также города с областью, в целом. Скажем, построили в Челябинске новый микрорайон. Крупный поставщик, тот же «Фортум», тянет 10 км какой-то трассы, обозначает это как инвестпрограмму, чтобы впоследствии получить финансирование из областного бюджета. Да еще выставляет астрономические счета застройщику микрорайона за подключение. Но вот приходим, к примеру, мы. Не просим из бюджета ни копейки. Застройщику предлагаем только сетями присоединиться и передать нам, как техприсоединение. Мы забираем сети в собственность и спокойно обслуживаем дома. И никаких проблем. При этом сразу убираем «перекрестку» [перекрестное субсидирование], выставляем одинаковый тариф для «физ-» и юрлиц, предположим 1200 руб/гигокалория. А сегодня он 1200 для «физиков», и 1800 для юрлиц.

И, наконец, мы строим «крышные котельные». Там вообще никакие сети не надо прокладывать. Котельную возводят прямо на крыше дома. Оборудование настолько современное, что можно в чемоданчике все принести. А это значит, что не будет раскопок во дворе для ремонта или ликвидации аварий на теплотрассе.

Копия памятника сантехнику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Стандартный вопрос, наверное, вопрос для руководителя крупного предприятия. Ваш вклад в местный бюджет? Он вообще есть?

— Ну, во-первых, взяв на обслуживание электрические сети Металлургического района и городские котельные, мы город освободили от ощутимых затрат. Ежегодно «вход в зиму» обходился Челябинску порядка 40 млн рублей, а, учитывая изношенность сетей, это всегда напоминало трудовой подвиг, часто с участием МЧС и всевозможными форс-мажорами. Теперь мы взяли эти хлопоты на себя, уменьшили нагрузку на бюджет, да еще и платим аренду за муниципальное имущество около 35 миллионов. Плюс налоги. Я ответил на ваш вопрос?

— Так вам власти должны постоянные «медальки» давать!

— Мы властям благодарны за то, что находим поддержку с их стороны. Это и есть главная «медаль». Губернатор Борис Дубровский и мэр Евгений Тефтелев — реалисты. У нас хорошая история, мы приходим со своими инвестициями, предлагаем удобные для всех проекты. Это все приветствуется, как на областном, так и на городском уровне. К тому же губернатор и глава города постоянно говорят о городской среде, создании комфортных условий для жителей. Что полностью совпадает с направлением работы «ТЭСиС». Кроме того, близки и понятны цели властей по улучшению экологии.

«ТЭСиС» готовится к 10-летию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Странно слышать это от бизнеса, когда по линии экологии так «закручивают гайки»…

— Во-первых, нам, нашим детям и внукам здесь жить. А во-вторых, нам нечего бояться. Это крупные, построенные еще во времена СССР ГРЭС, коптят небо. В Троицке, к примеру. Мы же постоянно модернизируемся, с учетом современных тенденций. Поэтому относимся с пониманием к очень жестким нынешним требованиям со стороны министерства экологии. Готовим паспорта на каждый объект, у нас идут замеры, мы все сдаем, защищаем, и запускаем только после соблюдения всех необходимых процедур.

— А теперь давайте поговорим о политике. В ваш округ входит часть Курчатовского района и половина Металлургического. Не обидно за Металлургический? У меня муж вырос на ЧМЗ, и часто вспоминает, какой замечательный был район в его детстве. Зеленый, уютный, с детским парком. Район был настолько самодостаточный, что когда-то в нем свои демонстрации были, а не со всем городом.

— Сейчас не так, по-вашему?

— Видимо не так. Потому что раньше приходилось слышать, что мол, «живем в Металлургическом и никуда не хотим уезжать». А сейчас слышу, что район не развивается…

— Отчасти вы правы. Району некуда расти территориально, в отличие от других шести районов. А то, что было построено раньше, потихоньку ветшает. Но и этот вопрос можно решить, если вкладывать в него средства. Сейчас активно сносят старое жилье, ветхое, на его месте строят новые дома. За что спасибо губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, он очень активно продвигает эту тему. И район получает развитие за счет внутренних ресурсов. Что касается благоустройства, то и здесь есть хорошие подвижки. Запустили, к примеру, программу благоустройства по 28 дворам.

У центрального офиса «ТЭСиС» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Это на деньги по линии партии?

— Да, «Единой России». Тему «городской среды» подняли на федеральный уровень, и без поддержки на уровне парламента было бы сложно. Парк Тищенко постепенно в порядок приводят. Очень помог депутат Госдумы Владимир Бурматов, район входит в его округ — добился того, чтобы пришли необходимые средства. А моя задача, как депутата областного уровня вместе с городскими и районными депутатами проконтролировать, чтобы программа благоустройства выполнилась. Чтобы деньги были потрачены не зря, качественно. Мало потратить, надо потом следить, чтобы оно было в надлежащем состоянии.

— А какие проблемы пока так и остаются проблемами?

— Есть вопросы, которые все еще нуждаются в решении. В частности, транспортное сообщение с тем же с поселком Аэропорт. И вообще с теми поселками, что входят в Металлургический район и находятся на территории Челябинска, хотя априори за городской чертой.

— Ну, там еще и дорогу в сторону поселка надо в порядок привести.

— Кстати, именно депутат Владимир Бурматов выбил средства на капитальный ремонт этой автодороги, и она уже наполовину сделана. У меня вообще округ очень неоднородный ведь. Туда, к примеру, входит часть Курчатовского района и микрорайоны Парковый и Парковый-2. Казалось бы, новостройки, но проблем там не меньше, к сожалению. Решаем их совместно. Наконец-то построили новую школу. Ее недавно осматривал губернатор, хвалил.

— Во время сильного дождя постоянно выкладывают фото в соцсети «Парковый поплыл!».

— Есть такое. Нынешним властям эта проблема досталась в виде наследства от предшественников. Но город сегодня активно работает в этом направлении и делает все возможное, чтобы привести «ливневки» в порядок. Надеюсь, что и с транспортным сообщением все решится.

— Как-то все слишком благополучно выглядит по вашим ответам! Хочется критики.

— Просто критиковать не имеет смысла, когда понимаешь ситуацию изнутри. «Тучные годы», как называют время до кризиса, прошли. Но и в нынешних условиях многое можно решить.