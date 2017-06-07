«Сургутнефтегаз» начал думать о переезде из Югры. И не он один

13:00 07 июня 2017 0

Времена трудовых подвигов прошли: нефтяные компании экономят деньги и концентрируют управление в федеральном центре Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Крупнейшие российские нефтяные компании, ОАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Газпромнефть-Хантос», могут сменить прописку на Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщили «URA.RU» сразу два источника — внутри компании Владимира Богданова, и в правоохранительных органах ХМАО-Югры. Недропользователи сейчас официально базируются в автономном округе, и платят налоги в местный бюджет. Отчисления нефтяников занимают первую строчку в казне субъекта, и, по оценкам экспертов, составляют более 80% от общей суммы доходов региона.

Согласно сведениям инсайдеров, аппарат управления «Сургутнефтегаза» к 2020 году может разместиться в российской столице. В Москве компания располагает собственным офисом. По неофициальным данным, вопрос переезда был поднят на одном из аппаратных совещаний. Владимир Богданов наличие таких планов опроверг, однако источники агентства считают, что процесс будет запущен после ухода «генерала» на пенсию. Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин наградил Богданова почетным титулом герой труда. «Место Богданова займет Александр Буланов — главный инженер, которого поставят перед фактом», — говорит собеседник, знакомый с ситуацией.

Исход «Сургутнефтегаза» из ХМАО может начаться сразу после выхода на пенсию Владимира Богданова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Газпромнефть-Хантос», базирующая в Ханты-Мансийске, по версии инсайдеров, может сменить прописку на Санкт-Петербург. Сейчас переездом занимается другая «дочка» газового гиганта в Югре, ООО «Газпром переработка». В рамках реформы, нефтедобывающее подразделение «Газпрома» может провести масштабную реструктуризацию — отдать часть департаментом и служб на аутсорсинг, и переехать в северную столицу в облегченном варианте.

Источники «URA.RU» не исключают, что это лишь первые звонки возможного массового исхода недропользователей из северных регионов в федеральный центр. Примерам «Сургутнефтегаза» и «Газпрома» могут последовать и другие. Согласно гипотезе, решение централизовать управление основными игроками в отрасли принято высшим руководством страны. Во всяком случае, это актуально в отношении компаний, прямо или косвенно принадлежащих государству.

С уходом ключевых игроков нефтянки Югра рискует потерять часть налога на прибыль, который уплачивается в региональный бюджет.

Согласно официальным данным правительства округа, доходы бюджета региона в 2016 году составили 197,9 млрд рублей, доля налогов из них — 86,6%. Внутри этого значения также более 80% приходится на отчисления нефтяников. «В структуре налоговых платежей первое место занимает налог на прибыль от нефтяных компаний. В 2016 году в виде этого налога поступило 181,6 млрд рублей. Это на 23,4 млрд рублей меньше, чем в 2015 году. Ожидается дальнейшее снижение в 2017 и 2018 годах. Таким образом, пополнение бюджета планируется обеспечить другими налогами, а также доходами от приватизации государственной собственности», — анализирует бюджет Югры профессиональный экономист-аудитор Наталья Волосина.

Эксперт отмечает, что в случае смены прописки на Москву и Санкт-Петербург нефтяные компании, согласно действующему законодательству, вынуждены будут оставить на территории региона обособленные подразделения. В них войдут рабочие, непосредственно занятые в нефтедобыче на местах, а прибыль предприятия будет облагаться налогом с учетом места дислокации исполнителей. Таким образом Югра сможет претендовать на некоторую часть отчислений, а также на НДФЛ.

Для полной консолидации нефтяных налогов в федеральном центре необходимо изменить действующую фискальную политику государства.

Югорская нефтянка обеспечивает свыше 80% всего регионального бюджета Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По мнению депутата Думы Югры от ЛДПР Евгения Маркова, потеря нефтяных компаний пагубно скажется на экономике региона. «Округ точно потеряет в рабочих местах, налоговых поступлениях, и в возможностях социально-экономического развития. Новая власть разрушила старые отношения, которые удерживали существующий порядок вещей. Если бы старые отношения были сохранены, ни одна компания из округа бы не уехала. Это тонкая политическая игра в больших кабинетах, и другие игроки сейчас перетягивают одеяло на себя», — комментирует Марков.

В «Газпромнефть-Хантос» официально опровергают сведения о передислокации топ-менеджмента компании в Санкт-Петербург. Как сообщили агенству в компании, для качественной организации работы предприятия в Ханты-Мансийске в 2012 году был построен офис площадью более 13 тыс. кв. метров, откуда ведется оперативное управление месторождениями, расположенными в ХМАО и Тюменской области.

«При общей тенденции падающей добычи в регионе „Газпромнефть-Хантос“ уже несколько лет занимает лидирующие позиции по темпам прироста углеводородов среди нефтедобывающих организаций ХМАО-Югры. В 2016 году компания добыла 15,4 млн тонн нефтяного эквивалента, что на 3% больше показателя 2015 года. Все это говорит о том, что „Газпромнефть-Хантос“ в Югре всерьез и надолго», — комментируют в пресс-службе компании.

В «Газпромнефть-Хантос» убеждают, что не намерены покидать дорогостоящее здание в центре Ханты-Мансийска Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Там же уверяют, что часть функций основного предприятия ранее уже была передана на аутсорсинг другим компаниям. Так, IT-поддержку оказывает ООО «ИТСК», бухгалтерские услуги — ООО «Газпромнефть Бизнес Сервис». Обе фирмы являются дочерними обществами, их сотрудники работают в офисе «Газпромнефть-Хантоса».

Не подтверждают планы по переезду и в компании Вагита Алекперова. «Сообщаю, что смена юридической регистрации ООО „ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“ и переезд руководства общества из Когалыма, в настоящее время не рассматриваются», — сообщил «URA.RU» заместитель начальника центра общественных связей Павел Любенин.

В «Сургутнефтегазе», «Газпром трансгаз Сургуте», «Газпром трансгаз Югорске» на информационные запросы агентства не ответили.

В департаменте общественных и внешних связей Югры назвали сведения о переезде югорских нефтяников в Москву и Санкт-Петербург ничем не подкрепленными слухами.

На сегодняшний день доподлинно известно о смене юридической прописки как минимум «Газпром переработки». После отставки бессменного генерального директора Юрия Важенина процесс передислокации топ-менеджмента предприятия в северную столицу региона активизировался. Сотрудникам компании предложили либо согласиться на переезд, либо уволиться.

По оценкам экономистов, ХМАО-Югра на сегодняшний день является лидером по объему отчислений в федеральный бюджет. Доля округа — на уровне 15% в общем объеме поступлений по стране. Следует также отметить, что по итогам 2016 года нефтегазовые доходы России составили 36%. Это самая низкая доля за последние шесть лет, что в сумме составляет 4,9 трлн рублей. В 2017 году нефтяные поступления сократятся еще на 1 трлн рублей.