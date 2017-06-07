Хорошая новость для соскучившихся: Россель возвращается!

21:00 07 июня 2017 0

Россель наглядно показывает, насколько хорошо будет жить Свердловская область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евгений Куйвашев заручился на выборах губернатора Свердловской области поддержкой своего именитого предшественника — Эдуарда Росселя. Еще недавно ожидалось, что дорабатывающий второй срок в Совете Федерации 79-летний политик уйдет на пенсию. Политики развернули борьбу за освобождающееся в Совете Федерации кресло. В том числе, его прочили главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу и спикеру Заксобрания Людмиле Бабушкиной. Но на старте кампании ситуация поменялась.

Как сообщают источники «URA.RU», на днях

Эдуард Россель прервал свое политическое молчание и значительно активизировал деятельность. За последнее время он провел несколько встреч с врио губернатора, на которых предложил ряд идей и проектов, обозначил свое видение новой стратегии развития области.

Бывший глава региона укрепил свое влияние на региональные элиты, принял участие в знаковых мероприятиях. «Никто не верит, что этой осенью Росселю исполнится 80 лет. Он полон энергии, планов и уходить на пенсию не собирается», — говорят соратники экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.

Многие думали, что все — кончился политик Россель. А он все эти годы напротив показывал талант: не отвлекал на себя внимание с губернатора Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Сам сенатор подтвердил корреспонденту «URA.RU» готовность отработать третий по счету срок в Совете Федерации: «Готов ли я продолжить работу на благо области? Мой ответ: „Легко!“. Так и напишите». У Росселя есть собственный план действий по развитию свердловской экономики и пополнению бюджета. «Что нам надо сделать? В первую очередь использовать наше колоссальное преимущество перед другими регионами. Мы обладаем сильными металлургическим и машиностроительным комплексами, владеем развитыми IT-технологиями. Надо максимально серьезно развивать эти три направления. Общие объемы производства в них могут достигать триллионы рублей. Эти деньги пойдут на повышение зарплат и достойное социальное обеспечение», — пояснил политик.

Другой важнейшей задачей на очередную сенаторскую пятилетку Эдуард Россель называет развитие сельского хозяйства. Он предупреждает, что пренебрежение этим вопросом грозит региону и его жителям голодом: «Свердловская область должна себя кормить самостоятельно.

Не дай Бог, повторится ситуация, имевшая место в 1990-х годах, когда у людей не было не только мяса, но даже хлеба.

Мы приняли в свое время программу обеспечения продовольственной безопасности региона. Думаю, что на сегодняшний день эта задача решена на 70%. А ее надо решить на 100%, чтобы мы больше не голодали никогда».

Мало кто помнит, но восемь лет назад был риск, что Россель не попадет в Совфед. Александр Мишарин (на фото) тянул с назначением сенатора Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-губернатор напомнил, что в настоящее время на севере области строится новый свинокомплекс с объемом производства свиного мяса в 28-30 тысяч тонн в год. Следующим шагом Россель предлагает возобновить развитие птицеводческих предприятий, увеличив выработку мяса птицы на 60 тысяч тонн в год. «Как только мы это сделаем, то будем обеспечены продуктами питания», — считает Россель.

Ожидается, что после выдвижения кандидатом в члены Совета Федерации Эдуард Россель активно вольется в губернаторскую кампанию. Представители предвыборного штаба Евгения Куйвашева готовят для него цикл поездок по свердловским муниципалитетам. Экс-губернатор посетит не только благополучные города и районы, но и депрессивные территории, жители которых до сих пор помнят бывшего главу области по реализованным им проектам.

Гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов уверен, что подключение Эдуарда Росселя к губернаторской кампании положительно скажется на ее ходе и результатах. «Это очень ценное приобретение для кандидата от «Единой России» и его штаба.

Несмотря на то, что это Эдуард Россель давно покинул губернаторский пост, он сохраняет серьезное влияние на политическую жизнь региона и доверие представителей элит».

Одно непонятно: кто придумал баллотировать в Совфед Антона Шипулина (на фото), биатлониста с очень нестабильными результатами. Это странно и по отношению к Росселю, и точно вызовет злость спикера Валентины Матвиенко, прикладывающей много сил к повышению статуса Совета Фото: Евгений Мезенцев © URA.RU

Эдуард Россель появился в свердловской политике 27 лет назад. В начале 90-х годов он работал председателем облисполкома, председателем облсовета, главой администрации области, первым спикером облдумы. Россель трижды избирался на пост губернатора и один раз был назначен на этот пост указом президента РФ. В декабре 2009 года Эдуард Россель был назначен членом Совета Федерации РФ. Пришедший в 2012 году на пост губернатора области Евгений Куйвашев продлил его сенаторские полномочия на очередной пятилетний срок.

В 2014 году были внесены очередные поправки в избирательное законодательство. Согласно им, кандидаты в губернаторы должны предоставлять при выдвижении в региональные избиркомы списки из трех человек, одного из которых кандидат в случае победы назначит членом Совета Федерации.

В свердловскую тройку помимо Эдуарда Росселя, скорее всего, войдет биатлонист Антон Шипулин. Последний участник списка еще не согласован.