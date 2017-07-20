Почему массовое отключение воды в Кургане ничего не изменит

16:56 20 июля 2017 0

Многочисленные аварии на трубопроводах продолжатся Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ежедневно в Кургане сообщают об отключении холодной воды из-за аварий. Недовольство жителей зашкаливает. При этом в АО «Водный союз», который отвечает за водопроводную сеть Кургана не скрывают, что коммуникации изношены до предела, а ремонтировать их не на что. Существующего тарифа на водоснабжение и водоотведение едва хватает на экстренный ремонт. Частично решить проблему должна была субсидия от мэрии.

21 июня администрация Кургана в третий раз объявила конкурс на предоставление субсидии на выполнение работ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. По условиям конкурса субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. Субсидия будет перечислена победителю конкурса в течение 90 дней с даты заключения соглашения.

Компания «Водный союз» дважды подавала заявки в конкурсную комиссию, являясь при этом единственным участником. Оба раза заявки отклонялись. Лишь третья попытка оказалась удачной. Подробности — в интервью с и. о. гендиректора АО «Водный союз» Владимиром Овсянниковым.

— Владимир Леонидович, почему первые два раза заявки компании были отклонены?

— Мы подавали заявки три раза. Первые два раза наши заявки отклонили. Причины отклонения я считаю чисто формальными. Все высказанные замечания могли быть устранены нами еще до начала объявления первого конкурса, если бы они были нам озвучены.

Владимиру Овсянникову каждый день приходится решать экстренные проблемы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Первоначально, когда губернатор давал поручение о выдаче субсидии, речь шла о конце января — начале февраля текущего года. Соответствующие изменения в областной бюджет были внесены, деньги выделены. По сути администрация города имела в своих руках рычаг, с помощью которого субсидия могла начать работать, если бы конкурс состоялся. Теперь есть понимание того, что соглашение с администрацией мы сможем подписать лишь к августу.

Сейчас нет смысла разбираться, кому и зачем нужно было затягивать процедуры, важно другое: мы понимаем, что драгоценное время, предназначенное для проведения работ, упущено.

— Расскажите, куда будут направлены средства субсидии?

— В связи с затянутыми конкурсными процедурами, по первоначальным расчетам успеем освоить только 72 миллиона из 150 заявленных. Все остальные деньги просто не будем выбирать.

Мы точно не сможем в 2017 году заменить задвижки большого диаметра на сетях, и это очень плохо, т. к. их отсутствие вынуждает нас во время аварий на магистральных водоводах закрывать весь город, а не частями. Мы не сможем выполнить перекладку трубопроводов большого диаметра и большой протяженности. Все вышеперечисленные объекты имеют 100% износ.

На сегодня более 75% водопроводных и 93% канализационных труб имеют 100% износ. Сети исчерпали свои ресурсы и держатся на ненормированном запасе. Эту ситуацию создал не «Водный союз», она развивалась несколько десятков лет. 150 миллионов не решают ни одной глобальной проблемы в городе, но все же они были бы гораздо полезнее в январе, чем сейчас.

Бюджетные средства будут расходоваться на работы по перекладке сетей и замене оборудования на насосных станциях и очистных сооружениях. Однако данные мероприятия будут носить менее масштабный характер. Кроме того, средства из субсидии позволят нам заняться восстановлением раскопок, прежде в тарифах просто не было на это ни копейки.

Откроем обособленный счет, чтобы процедура контроля за расходованием средств стала максимально прозрачной. Все платежные документы опубликуем на сайте «Водного союза».

— Есть ли у «Водного союза» инвестиционная программа?

— Бытует мнение, что «Водный союз» не выполняет обязательства по инвестированию согласно договору аренды, заключенному с году с ОАО «Курганводоканал» (принадлежит администрации Кургана). Вместе с тем, у нас есть две инвестиционные программы, которые часто путают.

В утвержденной в 2013 году инвестпрограмме АО «Водный союз», которая была разработана в соответствии с техзаданием администрации Кургана, источником возврата финансовых средств является тариф на подключение. Это тариф, который оплачивают застройщики за проведение работ по техприсоединению их объектов к нашим сетям. Однако данная инвестпрограмма исполняется лишь частично, разработанная администрацией программа развития территории не совпадает с реальным положением вещей, до заключения договоров дело доходит нечасто.

Отмечу, мы ведем отдельный учет полученных по договорам техприсоединения средств и тратим только на мероприятия, заложенные в данной инвестпрограмме, т. е. на техприсоединение. Эти деньги не могут быть потрачены на текущую деятельность предприятия.

— Есть и вторая программа?

— Договором аренды, который мы заключили в 2013 году, «Водному союзу» предлагалось стать оператором новой инвестпрограммы на 25 млрд рублей, которая предусматривала мероприятия, связанные с развитием объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения, а также техническое задание на ее разработку мы получили от администрации Кургана только в феврале текущего года и по действующему законодательству должны утвердить новую инвестпрограмму до 1 декабря 2017 года. Работой над ней мы сейчас активно и занимаемся, надеемся закончить ее гораздо быстрее.

Курганские коммуникации исчерпали свой ресурс Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дальше начинается самое сложное. Мы прекрасно понимаем, что после того, как мы закончим работу над этим документом, мы зайдем в тупик. Инвестпрограмма — это ведь не просто перечень мероприятий и сроки их выполнения, это еще и понятные источники возврата денежных средств: тарифные, кредитные с покрытием из тарифа, инвестиционные с возвратом из тарифа. Любая инвестпрограмма естественной монополии упирается в тарифное регулирование. Сегодня мы понимаем, что есть предельный уровень тарифа и есть неготовность повышать этот предельный уровень. Речь можно вести о субсидировании, о повышении тарифа, но на то нужна воля всех участников процесса. Мы пока не понимаем, каким образом эта проблема может быть решена.

Всем нужно наконец вынуть голову из песка, сесть за стол переговоров и честно признаться друг другу в том, что единственным выходом из сложившейся ситуации является принятие весьма непопулярных среди населения решений. Без них мы тихо и медленно продолжим движение в сторону окончательного догнивания водно-канализационного хозяйства.

— Чего же ждать курганцам?

— Сегодня коллектив «Водного союза» совершает ежедневный трудовой подвиг. Рассуждения о том, что денег «завались» и кто-то положил их в карман — не от полного владения ситуацией. Удерживать в рабочем состоянии годами запущенное водное и канализационное хозяйства Кургана — это тяжелый и, судя по реакции жителей, неблагодарный труд. Но это не повод опускать руки: мы участники данного процесса. Коллективом «Водного союза» движет чувство ответственности за родной город и надежда на то, что ситуация изменится. Конечно, система не рухнет в одночасье, но каждой весной мы будем иметь больше провалов, а осенью испытывать на себе все больше нерешенных проблем.

Я верю, что жителям не все равно, какое будущее ждет наш город. И надеюсь, что руководители Кургана, понимая сложившуюся ситуацию, начнут обсуждать тяжелейшую проблему — как нам не потерять завтра централизованное водоснабжение и водоотведение в городе. Если есть такая необходимость, мы готовы обсудить этот вопрос и в формате публичных слушаний.

В ответ на запрос «URA.RU» администрация Кургана озвучила свою позицию по ситуации с АО «Водный союз».

Городские власти не слишком спешат на помощь Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В мэрии заверили, что заминки с выделением субсидии были связаны исключительно с проблемами с документацией, оформленной ненадлежащим образом. «В соответствии с действующим законодательством к полномочиям администрации относится только подготовка и утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации водопроводных сетей. У органов местного самоуправления нет оснований ни содействовать, ни препятствовать ресурсоснабжающей организации в разработке данного документа», — говорится в письме, подписанном начальником управления массовых коммуникаций Еленой Бессоновой.

«Муниципалитет прежде всего заинтересован в том, чтобы курганцы получали качественные услуги по водоснабжению и водоотведению. Поэтому взаимодействие с АО „Водный союз“ и другими предприятиями жилищно-коммунального комплекса по вопросам предоставления ресурсов и проведения ремонтной кампании осуществляется на постоянной основе в пределах полномочий органов местного самоуправления», — добавили в мэрии.