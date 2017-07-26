В Тюмени яркая война с пивом: кеги из баров вытаскивают СОБРовцы

10:40 26 июля 2017 0

За продажу бутылки пива "на вынос" у владельца тюменского бара конфисковали товар на полмиллиона рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В субботу, 22 июля, полиция устроила в двух барах Тюмени настоящее маски-шоу с участием бойцов СОБРа. Так в городе резко ужесточилась борьба за трезвый образ жизни. Предприниматели, торгующие разливным пивом, жалуются на тотальные проверки полиции и департамента потребительского рынка и говорят, что государство решило окончательно «зажать» малый бизнес. В пивном сообществе обсуждают новый передел рынка разливного пива, а полиция уверяет — проверки законны и проходят под пристальным контролем прокуратуры.

В субботу, 22 июля сотрудники тюменского областного УБЭП и ПК вместе с работниками департамента потребительского рынка нагрянули в два пивных бара «Пристань» в районе Лесобазы. Владелец заведений Антон Никифоров рассказал «URA.RU», что поводом для вторжения во второй бар стал молодой человек, выходивший из заведения с пластиковой бутылкой. Предприниматель говорит, что полицейские поверили парню на слово, что в таре налито пиво. После этого полицейские стали составлять на владельца бара протокол за нарушение правил торговли (в Тюмени запрещена торговля спиртным на вынос после 21-00).

Видео предоставлено предпринимателем Антоном Никифоровым

Стражи порядка потребовали открыть им два склада-холодильника, где предприниматель хранил кеги с напитками. Прибывший на место юрист бизнесмена отказался открывать замки, мотивируя отказ тем, что конфискация товара незаконна. Один из полицейских сел в свою машину, уехал и вскоре вернулся с четверыми бойцами СОБРа. СОБРовцы привезли с собой кувалду и бензиновую циркулярную пилу. Они спилили замок на одном холодильнике и сломали кувалдой замок на втором. Хозяину заведения оставалось только снимать происходящее на видео.

История повторилась во втором баре, расположенном неподалеку. Во втором баре сотрудники полиции сделали контрольную закупку. Правда, здесь для вскрытия холодильника полицейские не стали больше использовать бензопилу, ограничившись кувалдой.

В Тюмени нереально найти такую вывеску: после 21-00 продавать пиво навынос нельзя даже барам Фото: Александр Елизаров © URA.RU

За всем этим, по словам Антона Никифорова, наблюдал заместитель директора департамента потребительского рынка Тюменской области Александр Сидоров. «Полиция представила его, как гражданина с очень высокой гражданской ответственностью, который пришел проследить, как бы сотрудники полиции не нарушили закон», — вспоминает предприниматель.

После того, как помещения были открыты, полиция конфисковала большую часть находившихся на складах кег с напитками — 52 штуки. «Они даже не устанавливали, что в этих кегах, пиво, газировка, или еще какой-то напиток, — рассказывает предприниматель. — Конфисковывали все подряд. Грузчики нанятого грузотакси были пьяны и спрашивали полицейских, не привлекут ли их за воровство — дело происходило ночью». По словам Никифорова, шум стоял такой, что жители дома, где располагается бар, стали возмущаться и спрашивать, что за преступление совершили хозяева, раз к ним вломились столько полицейских.

Все действия полиции проводились в присутствии понятых. Предприниматель уверяет — понятые приехали вместе с сотрудниками полиции и помогали им опечатывать изымаемый товар.

В общей сложности действия полицейских причинили Никифорову, по его оценкам, только прямых убытков в полмиллиона рублей. «Главное, я не могу сейчас работать, — говорит Никифоров. — У меня забрали практически весь товар, которым я торговал. Я теряю выручку, теряю клиентов, теряю деньги на процентах по кредитам. Это больше похоже на штраф за уголовное, а не административное правонарушение».

Предприниматель настаивает, что ничего не нарушал, а его «Пристани» вполне законно работают как заведения общепита до полуночи. Произошедшее он называет «беспределом».

Никифоров направил жалобу на действия полиции в областную прокуратуру и третий отдел полиции. Предприниматель готовит иск в арбитражный суд о признании незаконными действий сотрудников полиции. Тем временем в понедельник, 24 июля, в заведения Никифорова пришел представитель Роспотребнадзора и уведомил о предстоящей проверке. Впрочем, Антон Никифоров затруднился сказать, кому может быть выгодно усилившееся давление на предпринимателей и повальные проверки.

Антон Никифоров — не единственный тюменский продавец разливного пива, попавший под жесткие санкции. Как минимум еще в одно тюменское заведение на улице Пражской Роспотребнадзор пришел с проверкой во вторник, 25 июля. Владельцы «пивного» бизнеса создали в мессенджере «Вайбер» группу, где обмениваются последними новостями с «фронта» противостояния с полицией и департаментом потребительского рынка. Они пытаются договориться о совместных действиях, но пока безуспешно, и сильно опасаются посторонних, которые могут прочитать сообщения в группе.

Роман Тютюник курирует наведение порядка в торговле разливным пивом Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Предприниматели пишут, что пивные точки в городе проверяют в последние месяцы постоянно, но маски-шоу, которое полиция устроила владельцы «Пристани», это случай из ряда вон. Антон Никифоров говорит, что тотальные проверки начались после 9 мая этого года: «В первых числах мая нас собрали в департаменте потребительского рынка, и Пантелеев (директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев — ред.) сказал: дорабатывайте, как раньше, до 9 мая, а с 10 чтобы никто после 21-00 пиво не продавал». После этого начались проверки с конфискацией товара.

На условиях анонимности «пивники» говорят, что из-за возросшего административного давления на их бизнес часть предпринимателей уже выставила заведения на продажу. Среди предложений встречаются варианты за небольшую сумму и с большим товарным остатком. «Понятно, что никто никогда не вернет те объемы продаж, которые были до запрета торговать пивом после 21 часа, — говорит владелица одной из торговых точек. — Но совсем-то уж уничтожать малый бизнес не надо. Мы все закроемся, и бюджет недоберет налогов».

При этом участники рынка объясняют: суд нередко становится на сторону предпринимателей, потому что изъятые кеги — собственность поставщика пива, и у продавца находятся лишь в залоге. Предприниматель получает штраф за нарушение, но алюминиевую тару ему возвращают.

По мнению источника «URA.RU», близко знакомого с ситуацией, в результате действий полиции и департамента потребительского рынка может произойти передел рынка разливных напитков в Тюмени, когда мелкие предприниматели уйдут, а их место займут более крупные сети. По одной из версий, бенефициаром этих изменений может быть тюменский бизнесмен Александр Жуков, учредитель и гендиректор ТК «Лидер» и ряда других компаний, которому принадлежит местная сеть пивных магазинов «Чешский дворик».

На нарушения правил продажи алкоголя своими конкурентами тюменские предприниматели жаловались даже губернатору Якушеву Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Так, 15 мая 2017 года ТК «Лидер» обратилась к губернатору Владимиру Якушеву и предоставило список из 24 тюменских предприятий (есть в распоряжении «URA.RU»), торгующих алкоголем с нарушениями. По неподтвержденным данным собеседника «URA.RU», близко знакомого с ситуацией, Жуков неоднократно рассказывал о том, что пользуется покровительством первого заместителя прокурора Тюменской области Романа Тютюника, от которого и исходит требование к полицейским действовать максимально жестко.

Якобы, в понедельник, 24 июля на совещании при первом зампрокурора, посвященном мерам по обеспечению соблюдения правил розничной торговли алкогольными напитками, кроме представителей полиции, департамента потребительского ранка, Роспотребнадзора и федеральных сетей был приглашен и представитель «Чешского дворика». Других местных торговцев пивом на встрече не было.

В пресс-службе прокуратуры региона «URA.RU» не подтвердили сам факт встречи. Получить комментарий Александра Жукова не удалось. На вопрос корреспондента «URA.RU» Жуков ответил: «Я не занимаюсь этим бизнесом» и прервал разговор.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области настаивают на полной законности проверок и изъятий, проводимых полицией и отрицают усиление административного давления на предпринимателей. «Сотрудники УБЭП и ПК регулярно проводят мероприятия, направленные на пресечение нарушений в сфере оборота алкоголя, — отметили в пресс-службе. — Работа ведется планомерно. Кеги изымаются как предмет правонарушения. Впоследствии суд решает, конфисковывать или возвращать кеги».

В пресс-службе объяснили обстоятельства инцидента в барах «Пристань». «По заведению на улице Домостроителей поступила информация о продаже алкоголя после 21 часа. Сотрудники полиции совершили контрольную закупку, информация подтвердилась.

Хозяин заведения наотрез отказался пускать сотрудников в подсобное помещение, где находился предмет правонарушения. Поэтому сотрудники попросили СОБРовцев сбить замок.

Все было сделано при понятых, материалы будут переданы в суд для принятия решения. Навесные замки во втором помещении также сбивались в присутствии понятых. Замки сбивались при помощи кувалды», — рассказала в пресс-службе УМВД региона.

В пресс-службе областной полиции подчеркнули: все контрольные мероприятия курируются прокуратурой Тюменской области. «Анализ состояния преступности показывает стабильное число зарегистрированных преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, — объяснили причину проверок в пресс-службе. — Особенно это касается бытовых преступлений».

В полиции уточнили, что за первое полугодие 2017 года за нарушение правил продажи алкогольных напитков было возбуждено 382 административных производства. За тот же период прошлого года таковых было 419.

Получить комментарий бизнес-омбудсмена Ларисы Невидайло не удалось. В понедельник, 24 июля, Невидайло объяснила «URA.RU», что только что вышла из отпуска и сможет прокомментировать ситуацию на следующий день. Во вторник, 25 июля, бизнес-омбудсмен не отвечала на звонки на мобильный телефон.

Узнать позицию департамента потребительского ранка и туризма Тюменской области также не удалось. Директор департамента Андрей Пантелеев не отвечал по мобильному телефону.