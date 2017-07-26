Ключевой свидетель «дел уральских полицейских» сам нарушал закон

12:29 26 июля 2017 0

Полулегальному Седельниковскому карьеру "простили" многомиллионный штраф, в обмен на сдачу офицеров полиции. Фото: Василий Гришин © URA.RU

Компания ООО «Агростройкомплекс», руководитель которой оказался замешан в громком скандале с задержанием свердловскими «чекистами» сотрудников областного главка полиции, должна была оказаться в центре другого скандала — о незаконном использовании недр «уральской Рублевки». От банкротства из-за штрафных санкций коммерсантов спасло только расследование в отношении полицейских. В Общественном совете МВД РФ, также считают, что сотрудников министерства «подставили». Соответствующие бумаги уже ушли президенту.

Артур Петренко — руководитель и совладелец ООО «Агростройкомплекс» в конце июня помог сотрудникам УФСБ по Свердловской области задержать четырех офицеров Управления экономической безопасности и противодействия коррупции среднеуральского ГУ МВД. Как сообщают источники «URA.RU», эта операция была звеном в кампании по зачистке екатеринбургского и областного подразделений УЭБ и ПК от сотрудников, к которым накопилось слишком много претензий и подозрений в коррупционной деятельности.

«Свердловские коммерсанты на себе знают о действиях сотрудников этого подразделения. Действия ФСБ в целом похвальны, но к чистоте процедуры задержания есть вопросы», — размышляет источник «URA.RU».

Напомним, что сотрудники ГУ МВД по Свердловской области Алексей Ворлинский, Александр Косман, Николай Жуков и Евгений Кулин 27 июня были задержаны сотрудниками ФСБ по делу о превышении должностных полномочий. 30 июня суд отправил всех четверых под домашний арест. По версии следствия, полицейские уговорили директора ООО «Агростройкомплекс» Петренко передать 200 тысяч рублей в виде взятки начальнику отдела по надзору в области использования и охраны водных объектов, земельного надзора Департамента Росприроднадзора по УрФО Лобанову. После передачи денег полицейские задержали чиновника, таким образом, якобы, спровоцировав его на получение взятки. Коллеги полицейских убеждены в невиновности обвиняемых. По их версии, Петренко сам пришел в полицию с заявлением о вымогательстве взятки и принес аудиозаписи-доказательства.

Любопытно то, как Артур Петренко оказался замешан в этом деле. По версии озвученной источником «URA.RU», к его бизнесу также есть большое количество претензий от многочисленных ревизоров. Основная часть связана с карьером, на котором велась добыча гравия под поселком Большое Седельниково. Информация нескольких источников «URA.RU» разнится в подробностях, но сходится по сути: имея лицензию на разработку недр, ООО «Агростройкомплекс» нарушило законодательство, ведя разработку на землях сельхозназначения.

Примечательно, что судя по данным из публичной кадастровой карты, карьер расположен на землях сельхозназначения (участок №66:25:0306003:57). Причем, если сравнить границы участков кадастровой карты и спутниковым снимком, то заметно, что разросшийся карьер уже давно вышел за пределы соседнего участка №66:25:0306003:53. Последний, кстати, тоже имеет статус сельхозназначения и находится в ведении агрокомплекса Уральской горно-металлургической компании.

Карьер должен был находиться на участке №57. Но давно уже вышел за отведенные границы. Скриншот публичной кадастровой карты

Некоторое время назад нарушение на карьере заметили сотрудники свердловского Управления Россельхознадзора, утверждает источник «URA.RU». Руководству предприятия была озвучена сумма штрафа — 43 миллиона рублей. Но сейчас об истребовании этих средств ничего неизвестно.

Любопытно, что несмотря на явное нарушение, подтверждающееся данными из открытых источников, добыча гравия продолжается. За полчаса, который корреспондент «URA.RU» провел на карьере, с него выехали два грузовика груженных щебнем. А руководство предприятия успело принять делегацию то ли партнеров, то ли клиентов. Сотрудник, представившийся начальником участка, отказался от комментариев, переадресовав вопросы в офис ООО «Агростройкомплекс». Но контактные телефоны организации в течении дня были недоступны.

Сотрудники «Агростройкомплекс», работающие на карьере, отказались от комментариев. Фото: Василий Гришин © URA.RU

В свердловском Управлении Россельхознадзора крайне скупо прокомментировали «URA.RU» ситуацию с деятельностью карьера под Большим Седельниково: «Мы никакого отношения к данному земельному участку не имеем. Инспекторы осуществляли проверку совершенно другой организации — агрофирмы „Патруши“, которая граничит с этим земельным участком. Данный земельный участок, на котором разрабатывается карьер, подконтролен Росреестру».

Впрочем, по другой версии, источника близкого к УФСБ, нарушение со статусом земельного участка выявили сотрудники Росприроднадзора. А после того, как речь зашла о 10-милионном штрафе, в связи с незавершенным оформлением перевода участка из одного статуса в другой, один из оперативников УЭБ и ПК, приближенный к руководству ООО «Агростройкомплекс», и предложил Петренко дать взятку сотруднику этого ведомства.

Однако в любом случае, штраф на предприятие так и не был наложен.

В тоже время, ветеранские и общественные структуры МВД встали на защиту задержанной четверки офицеров регионального главка полиции. На прошлой неделе общественный совет ветеранов МВД РФ, общественных организаций и граждан Свердловской области разослал по множеству инстанций, в том числе и президенту Путину открытое письмо, в котором называет уголовное преследование офицеров незаконным.

1/4 Седельниковский карьер. Фото: Василий Гришин © URA.RU

«Просим Вас содействовать направлению в Свердловскую область специальной межведомственной комиссии из представителей Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Федеральной службы безопасности РФ и Министерства внутренних дел, уполномоченного по правам человека в России, Межрегионального профсоюза сотрудников и работников органов внутренних дел, для объективного, полного и всестороннего анализа всех обстоятельств, приведших к возбуждению уголовного дела по. ч.1 ст. 286 УК РФ в отношении Жукова, Космана, Ворлинского и Кулика», — следует из письма, на четырех страницах.

Под обращением поставили подписи 190 человек.

«URA.RU» продолжит следить за ходом расследования.