22:10 26 июля 2017 3

Даже контроль за ремонтом дорог может приносить профит заказчику работ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 2017 году федеральное казенное учреждение ФКУ «Уралавтодор» проводит огромные по масштабам работы. Практически полностью ремонтируются трассы от Екатеринбурга на Пермь, огромные работы идут по дороге на Тюмень, Челябинск. На это выделяются большие суммы — около 4 млрд рублей. Массовые дорожные работы летом 2017 года в Екатеринбурге не могли не привлечь внимания к компаниям-исполнителям. Выяснилось, что компании со всей России приехали на Урал, оттеснив региональные дорожные организации с многолетним опытом работы.

Ограждения, знаки, разметка — на все это выделяются десятки миллионов рублей. Уходят эти деньги исполнителям работ из других регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большую часть этих работ выполняют компании из средней полосы России, где ранее работал нынешний глава Уралавтодора Алексей Борисов. Однако их прямой аффилированности установить не удалось — скорее, речь шла о схеме раздачи подрядов компаниям, знакомым главе уральского подразделения федеральной дорожной структуры по прошлым работам.

Но некоторые источники агентства уверяют, что знакомы со схемой, которая сейчас приносит деньги фирмам, которые контролируются членами семьи Алексея Борисова. Речь идет о поставке стройматериалов. При ремонте работ обязательным является и замена металлоконструкций вдоль трассы и установка светоотражающих конструкций.

«Подрядчики в обязательном порядке закупают их у фирм семьи Борисова», — говорит директор уральской компании, специализирующейся на дорожных работах. «На самом деле у фирм главного инженера Уралавтодора, приятеля Борисова, Александра Бедусенко», — уточняет другой источник. Его отец, тоже Александр Бедусенко, работает директором ООО «КТЦ «Металлоконструкция-Ростов». У этой фирмы и закупают многочисленные фирмы из Ивановской и Владимирской областей материалы для ремонта дорог в Свердловской области.

«Именно с присутствием фирмы и связана массовая замена исправных ограждений на дорогах Свердловской области, которые идут уже второй год, с прошлого лета», — уверяет собеседник агентства.

Дорожные знаки на дороги поставляет ООО «Северо-Кавказский завод металлоконструкций» (ООО «СКЗМК»). Им владеет, как и рядом других предприятий в дорожной отрасли на юге и в центральной полосе России, отец Алексея Борисова, Вилорик.

ООО «СКЗМК» — постоянный участник и победитель тендеров на поставку барьерных ограждений и знаков для ремонт работ во Владимирской области, Московской области, на Ставрополье и Краснодарском крае (Борисовы родом оттуда).

В контрактах на ремонты, которые проводятся по заказу Уралавтордора материалы, и металлоконструкции, и трубы, и знаки включены в стоимость дорожного ремонта. Иногда эти работы выводятся в отдельные тендеры. Например, на дооборудование федеральных трасс. Так, в рамках государственного заказа на установку элементов обустройства четырех федеральных дорог в УрФО будет установлено 2, 4 км ограждений пешеходных переходов и 53 дорожных знаков. Общая сумма (включая и другие виды работ, менее затратные) составляет более 100 млн рублей.

Их выполняет компания «С-ДСУ 111» из Тульской области. Уставный капитал организации — 15 тысяч рублей, за последний год она стала победителем тендеров примерно на миллиард рублей, заказчик работ — Уралавтодор.

Генеральный директор «С-ДСУ 111» Александр Калашников ранее был генидиректором компании «ДЭП-71». Учредитель последней — ООО «Дорога», а владелец — Вилорик Борисов.

Есть и другие странности в тендерах Управавтодора — например, покупка трех легковых машин в ноябре 2016 года прошла почему-то через ООО «Лидер», что торгует стройматериалами в Тульской области.

Обязательная составляющая дорожных работ — контроль. Но их в Свердловской области тоже проводят довольно забавные компании. Так, осуществление строительного контроля путепровода через трассу Екатеринбург-Челябинск осуществляет ООО «Испытания. Диагностика. Контроль». Организация зарегистрирована в Питере, в апреле 2016 года. Уставный капитал -10 000 рублей, опыта участия в тендерах нет. Однако она сумела обойти такую опытную уральскую компанию как Уралстройконтроль — она занимается неразрушающими методами контроля не один год, в том числе, например, проверяет качество ремонтных дорог в центре Екатеринбурга. Сумма тендера по меркам 2017 года смешная — около 350 тысяч рублей.

«Это все просто несерьезно, — говорит Алексей Борисов. — У нас все тендеры открытые, а компании сами выбирают себе контрагентов».