Свердловские дороги поделили выходцы из средней полосы России

20:52 19 июля 2017 1

Большинство подрядов в области досталось компаниям, которые вообще раньше не работали в регионе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

ГИБДД Свердловской области обнаружила, что дорожники во время работ ломают полотно, которое сами же ремонтируют. Грузовики с асфальтом ездят с большим перевесом — на таком нарушении попалась, например организация, которая ремонтирует трассу Екатеринбург — Пермь. «Ремонт федеральной трассы осуществляется в ущерб эксплуатационному состоянию автомобильных дорог», — говорится в официальном сообщении ГИБДД. «URA.RU» внимательно присмотрелось к компаниям, которые в последний год ремонтируют дороги в регионе. Как выяснилось, ООО из Ивановской, Тульской и Владимирской областей с легкостью выигрывают огромные госконтракты. За последний год из бюджетов разных уровней на ремонт дорог было выделено около четырех миллиардов. Предприятиям с уральской пропиской из них досталось 300 млн рублей. На рынке говорят, что подряды отдают тем, кто близок к заказчикам.

Пойманная гаишниками на «перевесе» грузовиков компания называется ДСУ-1, и она зарегистрирована в деревне в Ивановской области. В перечне ее работ значатся дороги города Иваново, благоустройство кладбища, поставка асфальтобетона, строительство дорог вокруг города. В марте 2017 года компания взяла контракт на миллиард рублей на строительство 17 км дороги Екатеринбург — Пермь.

Это яркий пример новых игроков в дорожной отрасли Урала.

Сейчас крупнейшие госконтракты по ремонту дорог выполняют примерно шесть компаний из средней полосы России, которым достаются тендеры на миллиарды рублей. До лета 2016 года они в регионе замечены не были.

Например, уже упомянутая ДСУ-1 была участником тендера на 495 млн рублей на строительство еще одного участка трассы от столицы Среднего Урала до столицы Прикамья. Но право производить работы выиграло ООО «ДРСУ № 3» (Владимирская область).

Компания снизила начальную цену контракта на 1%. Заявки еще четырех участников закупок были отклонены.

Всего ДРСУ № 3 за последний год выиграло четыре закупки на сумму 622 млн рублей.

Еще один победитель свердловских тендеров — АО «ДЭП № 8». Он, как и предыдущая компания, прописан во Владимирской области, имеет хороший опыт работы в дорожной отрасли того региона, но с марта 2014 года перестал участвовать в правительственных тендерах.

Возобновил АО «ДЭП № 8» практику только в 2016 году и весной 2017-го взял сразу два контракта на восстановление магистралей в Свердловской области, на общую сумму в 766 млн рублей.

Обе закупки тоже были довольно интересными. В одной из них цена закупки была снижена на 1%, а участником тендера была компания ООО «МСК «СибАгро». Ее происхождение еще экзотичнее, чем у всех остальных: она была зарегистрирована в 2007 году в Севастополе, когда город еще формально подчинялся Киеву. С марта 2016 года компания находится в процедуре банкротства, но это не мешало ей быть постоянным участником тендеров — они касаются благоустройства дорог как в ХМАО, так и в Тюмени, а также дорог в Свердловской области (Тюменский тракт).

В некоторые дни — например, 13 марта 2017 года — она выигрывала по два контракта одновременно. В некоторых тендерах последнего года она выступает как спойлер (например, в уже упомянутом конкурсе по Перми), но чаще — самостоятельно.

Нередко закупки последнего года, в которых участвуют компании из других регионов, идут вообще без конкурентов. Например, «С-ДСУ 111» из Тульской области выиграла в шести закупках. В двух закупках конкурентов не было вообще, в одной выступало уже упомянутое ДСУ-1, в еще одной — «Уралдортехнологии», при этом снижение цены составило символические 1,5%.

«С-ДСУ 111» существует около 10 лет, за время работы она стала победителем в конкурсах на сумму 1,5 млрд рублей, из них на Урале за последний год она выиграла миллиард, победив в шести закупках.

С этой же компанией связана и еще одна прекрасная история с тендерами: на конкурс по ремонту 7 км дороги Екатеринбург — Челябинск за 412 млн рублей было подано восемь заявок, но допущена к участию только одна. На закупку поданы жалобы в УФАС по Свердловской области. После этого конкурсную документацию изменили (именно те пункты, что позволили заказчику отклонять заявки всех компаний, кроме «С-ДСУ 111»). Но даже после этого в конкурсе осталось шесть участников, при этом у пяти заявки опять были отклонены. Всего на эту закупку антимонопольщикам поступило десять жалоб.

И еще один тендер, на 284 млн рублей, где участвовал «С ДСУ-111», тоже прошел не без скандалов. На аукцион было подано пять заявок, из них к участию в конкурсе допущена только одна — как раз от «С ДСУ-111».

Все эти истории объединяет несколько факторов: все компании стали работать в регионе год назад, а заказчиком работ и устроителем тендеров является федеральное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог «Урал» (Управтодор). В июне 2016 года там сменился руководитель, им стал Алексей Борисов.

Алексей Борисов, по данным участников рынка, — участник гильдии отечественных специалистов по закупкам и продажам в сфере муниципального заказа.

Глава Управтодора в комментарии для «URA.RU» отметил, что все конкурсы, которые проводит его организация — открытые, и в них могут участвовать все компании без исключения. «Это же электронные аукционы, мы даже и не видим участников, кто там торгуется и как. Строго следуем 44-ФЗ о госзакупках. На некоторые тендеры подаются по две заявки всего — так было, например, с тендером на миллиард рублей, который выиграл ДСУ-1. Жалобы на закупки тоже бывают — но в конце концов выясняется, что документы просто не умеют готовить правильно», — говорит он.

По словам главы госструктуры, которая чинит дороги от Перми до Ханты-Мансийска, появление новых организаций в регионе — закономерно, ведь сейчас на Урале мало конкурирующих между собой компаний. Из-за этого некоторые работы — на сотни миллионов — так и не могут найти исполнителя. «Тендер на мостовой переход через реку Березовку на 331 млн так и остался нерасторгованным, не было подано ни одной заявки. Пришлось перенести работы на 2018 год», — приводит пример он.

Отвергает Борисов и возможную аффилированность с новыми компаниями, которые пришли на рынок. «Меня с ними ничего не связывает. Ну, работал я с ДСУ-1 на дороге Москва-Нижний Новгород, но там к ним было очень много вопросов по качеству, сейчас научились. Наши контракты вообще много и местных компаний выполняют. Например, МСК «СибАгро» выполняет 4 контракта только в Свердловской области, а всего у них 16, они с нами с 2014 года, Ханты-Мансийскдорстрой работает с 2011 года.

А в ООО «Дорога» у меня ничего нет, я там не бенифициар, вообще никто. Александр Бедусенко работал в компании, да, но просто наемным менеджером. Для меня главное работа качественная, а ни друзей, ни родственников у меня на работе нет», — говорит он.

Алексей Вилорикович говорит, что, возможно, его разговоры об аффилированности с рядом компаний возникли как результат обиды некоторых игроков. «Мы стали активнее предъявлять претензии по гарантийному ремонту. Ну и, видимо, смотрят сейчас в интернет, а там есть очень неприятная история с 2009 года, когда меня просто оклеветали», — поясняет он. Он уверяет, что многочисленные проверки контролирующих ведомств и антимонопольщиков не нашли в его работе ничего криминального. «Все можно проверить», — говорит он.