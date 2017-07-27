В районе, где бушевала сибирская язва, снова гибнут олени

19:43 27 июля 2017 0

Олени, привыкшие к северным ветрам и морозам, очень плохо переносят жару Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

К пожарам на Ямале добавилась еще одна опасность: оленеводы жалуются на плохое самочувствие животных из-за жары. Может повториться ситуация прошлого года, когда еще до вспышки сибирской язвы начался массовый падеж оленей.

Сообщение о падеже оленей и волнении местного населения поступило из Ямальского района. В районной администрации «URA.RU» подтвердили — 21 июля на местном оленеводческом предприятии погибло восемь оленей.

Из-за сильной жары ямальские олени сильно похудели и болеют Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Ветеринары на всякий случай взяли пробы у всех погибших животных, чтобы исключить заражение какой-либо инфекцией, опять же сибирской язвой. Но уверены, что причиной падежа стала именно жаркая погода. Пока больше сообщений о смерти животных не было», — рассказали «URA.RU» в администрации.

В службе ветеринарии добавили, что все исследования были проведены, версии о смерти животных от инфекции исключены. «В период с 13 по 22 июля 2017 года в Ямальском районе держалась сухая и жаркая погода. Незначительный падеж связан с перегревом», — ответили в окружной ветслужбе на запрос «URA.RU».

Тем временем жара на Ямале не спадает. Температура воздуха в отдельных районах поднималась до 34 градусов по Цельсию, что по северным меркам — очень жарко. Тем более для животных, которое приспособлены жить среди снегов и переносить сильные морозы.

Сейчас в тундре животные изнемогают. Там нет ни одного дерева, чтобы спрятаться от палящего солнца. Опасность нового падежа сохраняется.

Оленеводы начали тревожиться, что снова могут потерять свои стада. В прошлом году, во время вспышки «сибирки», погибло более 3,6 тысяч животных. Некоторые семьи остались практически без стада, что для кочевника означает верную смерть.

«Олени еле передвигаются, худые стали совсем. Стараемся держаться ближе к речкам и озерам, чтобы они могли охладиться», — рассказал один из кочевников Ямальского района.

В соседнем Приуралье ситуация пока под контролем. Ни одного животного от жары не погибло, но опасения все же есть. «Копытка (острая инфекционная болезнь некробациллез — ред.) идет, хромают олени, худеют олени, жара такая», — поделился главный зоотехник предприятия «Салехардагро» Петр Терентьев.

«Олени худеют и слабеют. Это так же, как и в деревне. Если коровы и свиньи худые, значит, мяса с забоя мало будет. Да и вообще, если олень исхудал, и тем более такая жара, то он может и не дожить до забоя», — поделился активист организации «Единый Ямал» Ейко Сэротэтто.

Плохое самочувствие оленей пока незначительно сказалось на проведении вакцинации животных от сибирской язвы. Сейчас привито чуть менее 500 тысяч голов. Это приблизительно 60% всего поголовья. Вакцинация в целом проходит по графику.

«Если у оленя выявляется заболевание копыткой, то оленевод его лечит при помощи, в том числе, антибиотиков на протяжении семи дней. После этого олень прививается от сибирской язвы на общих основаниях. Стоит отметить, что вакцина переносится животными хорошо, практически без побочных явлений», — сообщили в ветеринарной службе.