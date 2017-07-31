«Контакт Путина и Трампа не работает. Элита Запада ждет уступки…»

18:16 31 июля 2017 1

Встреча Путина и Трампа не стала новой "перезагрузкой" двух держав Фото: Официальный сайт президента РФ

Сегодняшнее противостояние России и США называют наиболее жестким со времен «холодной войны». Москва объявила о сокращении американского дипломатического персонала в России — с 1200 сотрудников посольств и консульств до 455. Это самая масштабная высылка дипломатов за историю сотрудничества двух стран. Накануне Нового года — 2017 США выслали 35 сотрудников российской дипмиссии. В эти дни американские власти готовят новые санкции против Москвы: они касаются технологий, добычи нефти и работы с российскими ведомствами. Как утверждают эксперты, у сторон конфликта остается все меньше возможностей для дальнейшего диалога. К чему это приведет — в материале «URA.RU».

Очевидно, что после «обмена санкциями» технических и организационных проблем — даже в налаживании отношений между державами — возникнет больше. «Дипломаты заняты не только выдачей виз, но и работой по различным совместным проектам. В том числе мероприятиями гуманитарного и культурного характера. Все будет делаться медленнее и сложнее. Возможно, от каких-то форматов и проектов вообще откажутся», — пояснил «URA.RU» замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

При этом именно сегодня при ослаблении традиционных форм работы между странами эффективной может оказаться «народная дипломатия», убежден глава Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег Иванов. Речь о налаживании отношений по неполитическим направлениям: проведении совместных научных симпозиумов, культурных форумов и спортивных мероприятий.

России и США грозит кризис возможностей для диалога — персон, отвечающих за дипломатические отношения, все меньше Фото: Официальный сайт президента РФ

Политолог Илья Гращенков утверждает, что на личных отношениях руководителей России и США отношения так же не построить. «Увы, как показала практика, никакие личные отношения Путина с Трампом не работают, нужен подход к консолидированным элитам США и Евросоюза. А для этого необходим официальный диалог с Москвой, которая еще недавно грозила „ядерным пеплом“», — подчеркнул Гращенков.

Политолог видит очевидную развилку: либо диалога не будет вовсе и нас ждет плавное ухудшение отношений с Западом, либо правящей элите придется идти на определенные уступки в Донбассе или в Сирии. «Суть санкций — гегемония США и попытки политической группы, находящейся у власти в России противостоять этой власти. Насколько сегодня эти меры жесткие? Да, они предельно жесткие, потому что других просто не было после отмены поправки Джексона-Веника. Убежден, что ограничения могли бы быть в десять раз жестче. Вроде тех, что были применены к Кубе, вплоть до полного эмбарго», — пояснил «URA.RU» эксперт.

Генеральный директор НИИ Социологии, кандидат политических наук Мария Филь считает, что отношения априори не настроить — по ее мнению, Америке выгодна демонизация образа России. «Это как неприятный сосед: он есть — это данность, никаких мер к нему применить нельзя, пока он не залез на твою территорию, остается только соблюдать „вооруженный нейтралитет“. Надо избавиться от ложного представления, что у этого соседа есть какие-то негативные иллюзии в отношении нас, и мы поможем ему от них избавиться, если будем „хорошо себя вести“ и „проявим терпение“. Что бы мы ни делали, он будет нас ненавидеть, поэтому не стоит под него подстраиваться», — утверждает Мария Филь.

Все говорит в пользу дальнейшего ухудшения российско-американских отношений Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Российский президент Владимир Путин прокомментировал этот вопрос в воскресном интервью тележурналисту Владимиру Соловьеву. Он указал на то, что «мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем», и выступил против дальнейших ограничений. «У нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы деятельности нашей совместной, которые будут чувствительны для американской стороны. Но я думаю, что этого делать не нужно. Это будет вредить и развитию международных отношений. И вредить не только российско-американским отношениям как таковым, но и нам будет наносить какой-то ущерб», — сказал Путин.

Заявление российского лидера четко говорит о том, что Москва не заинтересована в дальнейшем ухудшении отношений, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Сейчас мы живем в состоянии «холодного мира». «Холодная война» — это следующий этап, который, видимо, еще впереди. Причем надо понимать, что она не будет той, какой была 30-40 лет назад по ряду причин. Во-первых, уже есть определенный опыт. Во-вторых, кардинально поменялось оружие, войны стали более техногенными. В-третьих, сегодня серьезное геополитическое влияние оказывает Китай. Именно поэтому холодная война будет куда более жесткой, — заявил «URA.RU» Брутер.

— Личные контакты больше не работают, время изменилось. Помните, как многие эксперты хором говорили о важности встречи Путина и Трампа и возможной «перезагрузке». И где все они сейчас?

Достижение договоренностей — это возможность уступок с обеих сторон. Готов ли на них кто-то пойти — большой вопрос. Я считаю этот сценарий реалистичным примерно на 10 процентов».

Опрошенные «URA.RU» эксперты говорят: это именно тот случай, когда свет в конце тоннеля не виден. «Отношения двух держав неизбежно продолжат ухудшаться. Вопрос лишь в том, с какой скоростью», — резюмировал Владимир Брутер.