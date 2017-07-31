Как слух об отставке запустил проект крутейшего парка Урала. В Кургане

22:13 31 июля 2017 0

Речка Битевка - уникальная особенность ЦПКиО и главная его проблема Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Слухи об отставке директора Центрального парка культуры и отдыха Кургана встряхнули городскую общественность и заставили задуматься о будущем парка. Два года назад была принята концепция развития ЦПКиО, в которую включен даже «ресторан на воде», но с тех пор мало что изменилось. Нет ни инвесторов, ни миллионных вложений, предприниматели жалуются на несговорчивого руководителя, Валерия Брима. Тем ярче курганская общественность восприняла пятничный слух на «URA.RU» о том, что сити-менеджер Андрей Потапов недоволен менеджером парка. О том, какие надежды власти и общественность возлагают на парк, выяснял корреспондент «URA.RU».

В Кургане плохо с досугом, и ЦПКиО работает в плюс. Но от этого качественнее отдых не становится Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский ЦПКиО является уникальным местом: парк находится на острове в окружении русла реки Тобол — речки Битевки. Это особенность одновременно стала бедой парка. Речка, о расчистке которой говорят уже несколько лет, цветет, гниет и источает зловоние, из-за сточных вод, которые в нее попадают.

В будний день в парке много отдыхающих: работают аттракционы, веревочный городок, прокат велосипедов и всевозможных средств. Открыты кафе, ларьки с мороженным, кофе, сладкой ватой и легким перекусом. Сотрудники парка заняты клумбами, на спортплощадке — пляжный футбол. И вместе с тем в глаза бросается запустение: разбитые плитки дорожек, ржавые аттракционы, вечные лужи, заросшие берега речки, старый туалет, который посетители обходят стороной. «Хорошо, что пивом перестали торговать [запрещено два сезона назад]. Так, хоть пьяных стало меньше, — ворчат отдыхающие, — Больше ничего не изменилось, скучно».

1/5 Несмотря на понедельник на аттракцион скопилась очередь из отдыхающих Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Предприниматели же недовольны политикой директора МУП «Центральный парк культуры и отдыха» Валерия Брима и утверждают, что он не справляется. «От него толку нет. Парк не развивается, нарисовали схему развития — и все. Предприниматели предлагают модернизировать аттракционы, новые поставить — директор ничего не решает, тянет время», — поделился один из представителей бизнес-сообщества.

Предприниматели Кургана видят интерес горожан к парку. Но, по их словам, директор не дает «зайти» в ЦПКиО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«За позапрошлый год парк заработал 26 миллионов рублей, это не считая аренды (с ней больше 30 млн рублей). Куда ушли деньги? Ведь не только на зарплаты? Думаю, деньгами можно распорядиться эффективнее, — считает другой предприниматель, — Не все аттракционы принадлежат парку, самые доходные — арендаторам. На этих ресурсах можно работать лучше. Может быть, сити-менеджер Потапов обратит на это внимание?».

Депутат Курганской областной Думы Игорь Прозоров, напротив, считает, что Брим на своем месте. «Вопрос о передаче парка в концессию поднимался 1,5 года назад, с тех пор тема эта „умерла“. Чтобы в парке начать реконструкцию, нужно чистить Битевку, для этого нужно получить федеральные деньги. Чтобы их получить, необходимо городу построить очистные сооружения. Ни один частник не расчистит Битевку за свой счет», — уверен депутат. Строительство канализации — дорогостоящий проект, и в перспективе он даже не обсуждается. «Проекты какие-то есть, но никто этим серьезно не занимается», — признался Прозоров.

Заступился за директора ЦПКиО руководитель департамента социальной политики Игорь Постовалов, который курирует работу предприятия. «С 2010 года всяких руководителей насмотрелся, Брим — самый адекватный, — похвалил чиновник. — А вопрос по расчистке Битевки — не к нему».

1/4 Недостроенное здание ФОК, которое предпринимателю Андрею Лучтину власти не дают достроить под кафе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сам Валерий Брим в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отметил, что удалось достичь главного — экономической стабильности. Цифру не назвал. «Мы дотаций ни копейки не получаем, ни от города, ни со стороны предпринимателей. Живем только за счет собственных средств», — пояснил он, признав, что у сотрудников зарплаты все-же небольшие. Вместе с тем, по словам директора, план развития ЦПКиО выполняется.

Городская общественность видит в уникальности ЦПКиО потенциал петербургского прогулочного острова Новая Голландия. Но все упирается в коммунальные проблемы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«В прошлом году был поставлен новый аттракцион. За последние пять лет у нас установлено дополнительно порядка шести аттракционов новых. И в планах еще развивать это направление, как за счет наших средств, так и за счет предпринимателей. Цены регулируются решением Курганской городской Думы, последний раз стоимость билетов поднималась в 2014 году», — рассказал он.

В парке по программе «Комфортная городская среда» должен появиться скейт-парк. «Сейчас вышли на аукцион». По программе «Любимый город» планируется закупить новые туалеты.

Между тем, слухи об отставке Брима запустили надежды горожан на изменения в парке. «Что говорить о ЦПКиО, когда я разочарована подходом к развитию общественных пространств в Кургане в целом, — говорит начальник отдела территориального развития ООО „Архстройпроект“, эксперт ОНФ Оксана Ковалева. — Похвастаться нечем, живем по принципу — „слава Богу, что хоть что-то есть“. Власти города нас не слышат, но начинают прислушиваться власти региона».

Автор проекта «Мой Курган» Роман Овчинников также считает, что в ЦПКиО нет внятной концепции развития. «Курган достоин большего. ЦПКиО сможет стать лучше, если будет качественный проект развития, разработанный с привлечением специалистов многих профилей, а также с учетом исследования общественного мнения. Все это могло бы сделать парк привлекательным местом для отдыха сейчас, а не бывшим когда-то уютным уголком города». Сейчас, по его словам, парку не хватает точек общепита, спортивных площадок, архитектурных и функциональных парковых объектов, и нет возможности использовать Битевку.