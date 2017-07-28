Отборные слухи о лучших людях России

18:19 28 июля 2017 0

В пятницу, 28 июля, на несколько часов в результате аварии Крым был обесточен. Ближе к вечеру электроснабжение было восстановлено Фото: oldLentach

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете — По какому поводу Константин Эрнст закатит грандиозную вечеринку. — Экс-премьер не вылезает из-за границы. — У «Синары» проблемы с китайцами. — Для президента Путина на Урале ищут новые лица. — Замгубернатора ищет шпионов в своем окружении. — Свадьба дочери краснодарского судьи обрадовала тюменских силовиков.

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Борис Грызлов вписывает ЕР в президентскую кампанию

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В «Единой России» обсуждают, как встроиться в президентскую кампанию. По слухам, в руководстве партии есть опасения, что базой для проведения избирательной кампании станут общественные организации, а не единороссы. Говорят, что именно с этим может быть связана появившаяся информация о подготовке в ЕР по инициативе Бориса Грызлова альтернативной экономической программы развития страны.

Санкции меняют повестку президентских выборов

В политической тусовке говорят, что тема санкций США и ответных мер со стороны России может перекроить стратегию избирательной программы на президентских выборах и сместить акценты с внутренней повестки на внешнюю. Во властных кабинетах обсуждается, что от итогового темника во многом будет зависеть определение кандидатуры на должность руководителя избирательного штаба президента.

Эрнст отпразднует победу

Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Несколько ведущих журналистов и политиков рассказывают, что приглашены в эту субботу на частную вечеринку генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста. Говорят, одним из поводов для праздника послужили свежие результаты опроса «Левада-центра», по которым «Первый канал» оказался самым популярным источником новостей для молодежи. Кроме того, по слухам, «Первый канал» осенью готовится запустить новое молодежное реалити-шоу.

Американцы бьют по Европе через Крым

В Крыму активно обсуждается скандал с газовыми турбинами «Сименс» для крымских ТЭС. В местной политической элите распространяются слухи, что вся эта история была заранее подготовленной в США спецоперацией, причем в ней были задействованы люди на самом полуострове. Говорят, что к истории с турбинами могла иметь отношение американская General Electric, которая якобы решила нанести удар по европейским партнерам.

Слухи Свердловской области

Куйвашев уходит в короткий отпуск

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев на следующей неделе планирует слегка отвлечься от управления областью. Глава региона собирается уйти в недельный отпуск. Где Евгений Владимирович его проведет — слухмейкеры не уточняют. Впрочем, в том, что он неминуемо пройдет в мыслях и деяниях, посвященных в целом всей Свердловской области и собственной избирательной кампании в частности — интриганы не сомневаются.

Свердловскую РЭК вольют в министерство

Излишняя самостоятельность и независимость Региональной энергетической комиссии и, как следствие, не всегда обоснованные решения, заставила задуматься руководство региона об изменении ее статуса. В качестве наиболее реальной перспективы рассматривается возможность присоединения к региональному министерству энергетики и ЖКХ в качестве департамента. Такая конструкция успешно функционирует в целом ряде регионов России. Основная сложность в реализации такой идеи — лишь в позиции руководителя РЭК Владимира Гришанова, который всячески сопротивляется потере своей самостоятельности и беспредельного влияния.

Нафик Фамиев вернулся в большую политику

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По слухам, куратором проекта по проведению на выборах свердловского губернатора избирательной лотереи назначен бывший оппозиционный депутат областного парламента Нафик Фамиев. Якобы именно он разработал концепцию программы проведения розыгрыша и отобрал порядка 20 городов, в которых пришедшим на участки свердловчанам будут раздавать сувениры, машины и квартиры.

Избирательная лотерея грозит мэрам отставками

У свердловских сплетников родилась версия, что у запланированной на 10 сентября избирательной лотереи есть помимо повышения явки другая тайная цель. Якобы первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов лично предупредил мэров всех городов, где пройдет розыгрыш, что акция потребует от них особенно напряженной работы. За бесплатными подарками на избирательные участки придут толпы малообеспеченных, разозленных на власть людей. Если с ними не провести заранее подготовительную работу, то они повысят процент протестного голосования. Те мэры, кто сможет убедить участников лотереи проголосовать за кандидата от «Единой России», продолжат работу. Главам территорий, на которых результат провластного кандидата упадет, предложат уйти в отставку.

В Екатеринбурге возобновятся мусорные войны

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Говорят, что на выборах в Екатеринбургскую городскую думу выдвинется колонна кандидатов, которые попытаются взять под контроль мусорный рынок уральской столицы. Якобы после избрания они поставят вопрос о приватизации «Спецавтобазы» и мусорных полигонов. А также будут настаивать на строительстве частного мусороперерабатывающего завода. Если эти планы будут реализованы, то ранее обсуждавшаяся на областном уровне программа по созданию в регионе единого мусорного оператора будет отменена.

Свердловский политтехнолог переписывал официальные результаты соцопросов

Неожиданные слухи начали распространяться об известном свердловском политтехнологе Константине Киселеве. Якобы 3-4 года назад он имел отношение к социологическому исследованию, проводившемуся на базе Уральской академии госслужбы для очень высокопоставленного клиента. По одной из версий, исследование показало, что у клиента очень низкая узнаваемость. Не исключено, что, увидев эти результаты, Киселев стал опасаться недовольства со стороны клиента и из-за этого изменил цифры в итоговом отчете. Возможно, что уже на днях знакомые с ситуацией политики выступят с громкими заявлениями по данному поводу.

Свердловский экс-премьер не вылезает из-за границы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловские сплетники неожиданно вспомнили о бывшем председателе правительства области Анатолии Гредине. По их словам, экс-премьер в течение нескольких последних лет «не вылезает из-за границы». Якобы он настолько часто ездит на дорогие курорты, что каждый год меняет загранпаспорт на новый, так как в предыдущем паспорте заканчивается место для виз. Сплетники не исключают, что Гредин нашел серьезный источник доходов или богатого спонсора. И ждут, что бывший премьер в ближайшее время в каком-то виде вернется в свердловскую политику.

В свердловской ЛДПР закончились кандидаты в депутаты

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В региональных штабах политических партий сравнивают своих кандидатов на выборах в муниципальные думы. И ведут своеобразный заочный подсчет успехов друг друга, кому кого удалось привлечь на свою сторону за прошлый год. Как отмечают инсайдеры, чаще других отмечают ЕР и ЛДПР. Первых — в связи с относительно большим количеством единороссов, решивших пойти самовыдвиженцами. Вторых — из-за обилия случайных людей в списках. «Складывается ощущение, что они вообще никакой работы за год не вели: большей частью от них идут кандидаты, которые просто не понимают, как работать на выборах. Хуже того, что там много лиц с сомнительным прошлым», — отметил один из собеседников агентства.

В Свердловской области начался крупный передел бюджетных денег

Осенью в регионе появятся новые ведомственные структуры по работе с молодежью. Как писало «URA.RU», назначенная в конце прошлого года глава департамента по молодежной политике Ольга Глацких пытается решить несколько задач, среди которых: оптимизация расходов и смена приоритетов, появление новых направлений работы. Тем временем, по словам источников агентства, в области нарастает тихая паника среди тех, кто так или иначе связан с получением грантов и субсидий на работу с молодежью. Меняется не только стратегия, но и люди. Первыми на себе это уже испытали попавшие под сокращение ветераны Лейла Расулова и Игорь Родобольский. Однако на этом список не заканчивается: как ожидается, в ближайшее время как минимум половина проектов получит новых руководителей, задачей которых будет привлечь новые лица из молодежной тусовки.

В уральской академии госслужбы начался передел собственности

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В уральском институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы назревает скандал: директор Александр Александров, пришедший в академию год назад, приступил к активному «отжиму активов» у команды бывшего ректора вуза Лоскутова. Например, недавно было решено понизить в должности директора гостиницы-общежития Александра Петровича Шлапака, сделав общежитие не отдельной структурой, а подразделением в составе АХО. Шлапак в этом случае теряет статус и деньги: в общежитии под его надзором работал целый ряд коммерческих проектов: салон красоты, солярий, гостиница. Рассказывают, что Шлапак, который два десятка лет был царем и богом в общежитии, очень сильно переживает. И даже пишет резюме (хотя в трудоустройстве не нуждается — он военный пенсионер). Команда бывшего ректора, которая не хочет сдавать позиции, восприняла наезд на Шлапака как атаку и готовит ответный ход — выплеснуть порцию компромата на Александрова.

Врио начальника полиции свердловского главка Олега Курача оценили в 23 головы

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одной из главных тем силового блока на Среднем Урале остается ситуация в подразделениях экономической безопасности Екатеринбурга и областного главка. Так, стражи порядка обсуждают начавшуюся торговлю, развернувшуюся между свердловскими управления ФСБ и МВД. Слухачи шепчутся, что на стол главы региональной полиции Михаила Бородина лег список из фамилий 23-х сотрудников подразделений УЭБ и ПК, якобы запятнавших честь мундира, которых нужно уволить. В случае отказа «чекисты» обещают продолжить распутывать имеющиеся коррупционные связи полицейских. В любом случае перед Михаилом Бородиным — не простой выбор.

В регионе новый начальник полиции Свердловской области — пока в статусе врио

Временно исполняющим обязанности начальника полиции Свердловской области стал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Владимир Молодцов, уверяют слухмейкеры и даже рассказывают, что видели документы, которые были подписаны им. Про Молодцова известно немного — как рассказывают, он переведен из Тульской области, был там на неплохом счету. Возможно, его и назначат — по крайней мере, назначение в статусе врио его доброжелателей радует.

В Алапаевске снят начальник ОБЭП

Лишился своей должности начальник ОБЭП ММО МВД «Алапаевский» Константин Гусаров. Неожиданно ему провели внеочередную аттестацию и признали несоответствующим своей должности. После этого Гусарова отстранили от должности, и. о. начальника ОБЭП назначен Владимир Суханов. Гусарова подозревают в том, что он имел отношение к бизнесу на пилораме. В отдел разбираться приезжал начальник ОРЧ собственной безопасности полковник Валентин Зенков. Отставка, напоминают слухмейкеры, произошла после скандала в полиции Алапаевска из-за ареста участкового уполномоченного Владислава Харлова, который оказался наркозависимым, а также продавал наркотики. При обыске у него нашли партию «соли» в особо крупном размере и весы для их развешивания на дозы. С тех пор алапаевский отдел полиции сотрясают постоянные проверки, полицейские находятся под пристальным контролем областного главка.

У «Синары» проблемы с китайцами — те хотят переждать историю с Siemens

Китайская сторона, которая в начале июля подписала документы, что будет производить поезда «Ласточка» на территории России, как уверяют, сейчас взяла небольшую паузу в исполнении контракта. «Они договаривались на троих — „Синара“, Siemens и китайская CRRC, давно, больше года назад, только по поездам. Потом подписали еще один договор — что китайцы смогут там делать и другие локомотивы. Однако после этого неожиданно грянули санкции на Siemens из-за поставок турбин в Крым, миллионы рублей в России оказались под вопросом. Китайцы резко напряглись — они не любят таких внезапностей, не верят в случайности, им все время кажется, что все было тщательно спланировано заранее, чтобы их обмануть. Сейчас они пытаются выйти из проекта „Синары“, но пока не нашли весомого аргумента. Тем временем устраивают по сути что-то типа забастовки — то есть постоянно ссылаются на трудности, которые никак не могут позволить им начать строить, подвозить оборудование и т. п.», — рассказывают слухмейкеры.

Экс-супруга Игоря Сечина намерена на Урале только отдыхать

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Говорят, что экс-супруга главы Роснефти Игоря Сечина Марина вообще не намерена во время визита в Екатеринбург обсуждать хоть какие-то дела. В регион она едет на мероприятие в конный клуб — с ноября 2016 года Сечина возглавляет федерацию этого дорогого вида спорта. А вот у местного энергобизнеса вопросов к Марине Сечиной много — например, считается, что именно ее структуры контролируют АО «МРСЭН», задолжавшее энергетикам по всей стране миллиарды рублей. Так, одно только МРСК Урала заявляет, что общая просроченная задолженность компании из Нижнего Тагила на 1 мая 2017 года составляет более 938 млн рублей. И платятся долги крайне неохотно. Однако никакого разговора о долгах в Екатеринбурге не получится — как говорят, глав энергокомпаний даже не предупредили о том, что Сечина приезжает в регион.

Главный по дорогам Урала обижен на регион

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что глава Уралуправдора Алексей Борисов не на шутку раздражен и даже немного обижен публикациями, которые появились в СМИ за последнюю неделю. «Надоело все на этом Урале, делаешь, работаешь, но все равно все ищут какие-то тайные откаты и дела. Оно мне надо? Бизнесов куча, я человек небедный! Еще одна публикация и уеду, ей-богу!», — эмоционально отреагировал не привыкший к свердловским реалиям Борисов. Его, напомним, на рынке жестко критикуют за то, что исполнителями ремонтов становятся компании, которые до его назначения в регионе не были замечены вообще.

Крупный застройщик замечен в банкротстве неудачливого офисного центра

Неожиданно в банкротстве офисника в центре Екатеринбурга — БЦ «Аврора» — появились интересы крупных застройщиков города. Так, один из этажей, как клянется слухмейкер, был в свое время продан ГК «Принцип». «Одно непонятно — получил офисы Геннадий Геннадьевич Черных или нет. Но, скорее всего, получил — ссориться с ним застройщику БЦ очень опасно, он больше специализируется на том, что не отдает долги небольшим компаниям», — злословят на рынке.

Недостроенная телебашня — символ мира между корпорациями

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телебашня, как и положено городской легенде, обрастает все новыми историями непростой жизни. Теперь, говорят, она помирила две большие компании — УГМК и «Атомстройкомплекс». Напомним, примерно год они конфликтовали из-за куска земли в центре Екатеринбурга: в свое время «Атом» начал там строительство большого отеля, но позже оно было заморожено из-за претензий бизнесменов, за которыми — как выяснилось весьма неожиданно — стояла УГМК. Слухи о том, что компании перестали иметь друг к другу претензии, ходили по рынку с весны, однако сейчас рассказывают и трогательную подоплеку примирения. Якобы за отказ УГМК от претензий «Атомстройкомплекс», хотевший сохранить башню, согласился не участвовать в торгах, фактически подарив знаковый объект медникам, которые сразу же задумали его уничтожить.

Слухи Челябинской области

Для президента ищут новые лица…

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Болтают, что в Челябинскую область, как и в другие регионы, скоро будет спущено указание подготовить кандидатуры для новых доверенных лиц президента Владимира Путина. При этом лица должны быть уважаемы в своих сферах и не вызывающие раздражения. Желательно, чтобы им симпатизировали СМИ и чтобы кандидаты пользовались доверием у населения. Болтают, что уже вызвали руководителей ведомств, общественных, ветеранских и молодежных организаций, велели готовить списки.

Уже есть кандидаты

Говорят, что, к примеру, от образования в доверенные лица президенту будут делегированы ректор педуниверситета Владимир Садырин, от спорта боксер Сергей Ковалев, от медицины онколог Андрей Важенин и кардиолог Олег Лукин, от культуры музыканты Игорь Бутман и Борис Каплун. Ищут кандидатов и среди представителей крупного промышленного бизнеса. Почетные общественные должности хотят предложить совладельцу ЧТПЗ Игорю Комарову и собственнику «Конара» Валерию Бондаренко. Подыскивают кандидатов и среди ветеранов силовых структур, прославившихся на ниве борьбы с преступностью.

Губернатор по осени считает

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По слухам, подчиненным губернатора Бориса Дубровского предстоит держать перед шефом в конце сентября суровый экзамен. Это касается и Челябинска, с его подготовкой ко Дню города, и областных чиновников, в рамках организации XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в 2017 году в Челябинске. На это мероприятие Владимира Путина. От того, как будет выглядеть город в эти дни и в какой стадии окажутся проекты, за которые придется отчитываться перед президентом, зависит карьера нескольких крупных руководителей. Может случиться так, что в областном правительстве и мэрии Челябинска произойдет серьезная кадровая перезагрузка, с полной заменой на ключевых постах.

Дубровский чуть не заставил чиновников раздеться

Как раз к приезду Путина в Челябинск сейчас чистят русло реки Миасс, чего не делали больше 30 лет. Забавный случай произошел во время визита Дубровского на площадку перед органным залом «Родина», где ведется благоустройство к саммитам ШОС и БРИКС. Глава региона подошел к набережной и увидел заросшее и замусоренное русло, которое неподалеку чистили волонтеры. Сопровождающие чиновники были в пиджаках и галстуках. «А вы чего не переодеваетесь и не работаете?» — неожиданно спросил губернатор. Чиновники оторопели. Кто-то рефлекторно схватился за лацкан своего пиджака в готовности снять его. Через пару секунд неловкого молчания Дубровский улыбнулся, и все поняли, что это шутка. Но русло реки он поручил продолжать чистить со всей серьезностью.

Ревизоры устроят в августе «холодный душ»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что касается глав городов и директоров областных госпредприятий, то по некоторым из них будет решен вопрос на коллегии Контрольно-счетной палаты региона, запланированной на вторую половину августа. В июле коллегии не было, и за два месяца скопилось очень много материалов. Некоторые, болтают в КСП, уже сейчас можно отдавать силовикам для возбуждения уголовных дел по коррупции, халатности и мошенничеству. Для тех руководителей, что вступили в должность недавно, итоги ревизии станут «охранной грамотой», им не придется отвечать за косяки предшественников. Для других же аудит может оказаться поводом для увольнения, если речь не пойдет о более серьезном наказании. Говорят, что пара отставок может состояться прямо на заседании коллегии КСП.

Пранкеры активизировались

В коридорах областной власти и в представительствах федеральных структур обсуждают очередную активизацию пранкеров. Звонят в приемные больших руководителей, представляясь чиновниками Кремля. К этому относятся спокойно, на провокации не поддаются. Все знают, что когда действительно звонят из Кремля, то делают это по закрытым каналам связи, а не через городские телефоны.

…, а Цыбко звонили «от Вайно»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще одной жертвой пранкеров стал бывший челябинский сенатор Константин Цыбко. Причем ему позвонили от имени главы администрации президента Антона Вайно и, как говорят, долго о чем-то разговаривали. В один момент стали просить деньги на какое-то доброе дело. Цыбко их раскусил и вежливо отказал на все просьбы. После этого позвонил в приемную Вайно и предупредил о пранкерах. Теперь ждет в интернете аудиозапись.

Гаттаров ищет шпиона

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Таинственный блогер Василий Колесников устроил переполох в аппарате вице-губернатора Руслана Гаттарова. Он выложил фото кабинета Гаттарова на своей странице в «Фейсбуке», написав, что недавно побывал в этих стенах. Всем хочется вычислить таинственного блогера, а вице-губернатору, как герою публикаций Колесникова, особенно. Уже ходят слухи, что сотрудники Гаттарова проводят внутреннее расследование, высчитывают тех, кто недавно побывал у чиновника. Болтают, что даже хотят просмотреть камеры наблюдения, чтобы просчитать, кто сидел в кресле, откуда была проведена съемка.

Среди депутатов начался кастинг

Среди депутатов гордумы Челябинска ходят слухи, что уже началась подготовка к выборам 2019 года. Якобы составляют списки тех, кому будет оказана поддержка в переизбрании. Остальным предложат раз и навсегда завязать с политикой. Отчасти слухи оправданы, и у некоторых народных избранников уже спрашивали о планах на 2019 год. Всех волнует, почему подготовка началась так рано и не связано ли это с тем, что гордуму распустят и выборы пройдут досрочно? Уже появляются версии, что реформу МСУ признают негодной, поэтому и придется ликвидировать райсоветы, а с ними гордуму, чтобы потом избрать единственный орган самоуправления заново.

«Это выборы, но другие!»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По слухам, ранний кастинг в депутаты связан с тем, что на народных избранников, рассчитывающих на продолжение политической карьеры после 2019 года, возложат ответственность за подготовку к президентским выборам. В округах самих депутатов, а также в округах дружественных им депутатов райсоветов. Если с поручением справятся, то могут вздохнуть спокойно и рассчитывать на сохранение места в новом составе гордумы.

Судимых засекретили

28 июля истек срок регистрации кандидатов на довыборах в органы местного самоуправления. Болтают, что не все претенденты, имеющие судимости, уведомили об этом челябинский облизбирком. У кандидатов еще была возможность донести справку о «пятнах в биографии», но сделали это единицы. Другие даже не подозревали, что у облибизбиркома уже есть все данные из полиции, и надеялись на «авось». В начале будущей недели за попытку скрыть судимость будет отказано в регистрации десятку кандидатов.

Холод поругался с Мотовиловым

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скандалом завершилось совещание глав челябинских районов со спикером гордумы Станиславом Мошаровым и руководством «Единой России» о реализации партийного проекта «Городская среда». Член президиума регионального политсовета Александр Мотовилов поинтересовался, почему проект пробуксовывает и в чем нужно помочь. Координатор «Городской среды» Дмитрий Холод начал оправдываться, что слишком занят и партийными делами, и председательством в комитете гордумы и, наконец, работой в муниципальном ООО «Общественный городской транспорт». Постепенно разговор перешел на повышенные тона, и закончилось тем, что Холод обвинил Мотовилова в некомпетентности и заявил, что не нуждается в его помощи. Главы районов и партийные руководители хоть и с интересом наблюдали за этой картиной, но пожалели о потерянном времени.

Пязок просит о помощи…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительная компания «Речелстрой», владельцем которой является депутат городской думы Челябинска Андрей Пязок, все ближе и ближе к банкротству. В арбитраже уже приняты иски, назначена дата первого заседания. Это очень плохие новости для тех, кто купил квартиры в тех 19-ти домах микрорайона «Чурилово LakeCity», что никак не могут достроить. Андрей Пязок срочно ищет инвесторов для завершения строительства. Подгоняет его и тот факт, что полиция собирает данные для уголовного дела по дольщикам «Речелстроя». Говорят, что Пязок просит помощи у областных властей, чтобы те помогли ему вытянуть проект, как сейчас вытягивают «Гринфлайт».

Власти ворчат

В правительстве области ворчат, что Андрей Пязок, замахиваясь на проект, явно переоценил свои возможности. Но при этом понимают, что решать эту «болячку», доставшуюся в наследство от предшественников, как и «Гринфлайт», решать надо. Говорят, проблема в том, что охотников на завершение проблемного жилья в Чурилово среди потенциальных инвесторов найди сложно. Не слишком привлекательная территория, не очень интересен экономкласс. Но рабочую группу в правительстве создадут и инвестора искать будут. По слухам, тому, кто возьмется за «Чурилово LakeCity», достанутся потом приятные бонусы, в виде поддержки новых проектов.

Полиция разыскивает переводчиков

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские полицейские задержали нескольких так называемых «глотателей» или «внутриполостников» — наркокурьеров, перевозящих героин в желудке в проглоченных капсулах. Те оказались жителями одного из регионов, где говорят на своем языке. Они отказались давать показания на русском. Полиция судорожно стала искать переводчиков. Студенты вузов этой национальности разъехались по домам. А звать людей через объявления чревато тем, что наркоторговцы подсунут в качестве переводчиков своих людей. И те не будут переводить показания на заказчиков «груза».

В Каслях ликвидируют власть

Скандалы с выборами мэра Каслей так утомили область, что решено, после того как главу наконец изберут, поставить перед новым градоначальником задачу по ликвидации городской администрации. С передачей полномочий району, а глава города станет заместителем главы района. «Только так можно с этими вечными разборками покончить», — говорят в областном правительстве.

Аминова опозорил брат

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кривая разметка на центральной улице в райцентре Кунашак, из-за которой весь интернет смеется над местными автодорожниками, оказалась делом рук сотрудников предприятия Галимьяна Аминова, брата главы муниципалитета Сибагатуллы Аминова. Последний очень обиделся, что родственник его так подставил и «прославил». Аминов заставил брата переделывать разметку. Кунашакцы ждут, какой повод для шуток дадут рабочие на этот раз.

Слухи Тюменской области

Сын депутата облдумы «на зарплате» оказался малообеспеченным

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Говорят, что сын депутата тюменской областной думы Евгения Макаренко получает в ТюмГУ повышенную стипендию и пользуется льготами, как малообеспеченный ребенок из многодетной семьи. Сплетники рассказывают, что необходимые справки сын депутата получает по месту работы папы в облдуме, где отец четверых детей Евгений Макаренко за 2016 год заработал 4,9 миллиона рублей.

Мэр Тюмени покажет испанский загар

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Рассказывают, что глава администрации Тюмени Александр Моор на предстоящем праздновании дня 431-летия Тюмени блеснет перед горожанами небывалым загаром. Якобы градоначальник со всей семьей провел последнее время на отдыхе в доме в Испании, откуда крайне затруднительно приехать незагоревшим.

Тюменские випы хотят праздновать, как краснодарская судья

Ходит слух, что после истории с шикарной свадьбой дочери судьи из Краснодарского края тюменские ВИПы приободрились. Раньше в регионе у силовиков было не принято афишировать свое богатство, устраивая роскошные празднования, но теперь настроения изменились, и элита готова гулять на широкую ногу, соревнуясь, кто устроит более «крутое» торжество, утверждают слухачи. Якобы ресторан Игоря Самкаева «Золотые ворота» уже подготовил спецпредложения и обещает тюменским толстосумам привезти любую звезду и провести любой банкет, какой они только попросят.

Родком углядел ЛГБТ-символику в «счастье»

Говорят, что тюменский Родительский комитет возмутила скульптура «Счастье», поставленная на городской набережной. Якобы Родкому не по душе разноцветное оформление инсталляции, которое у борцов за нравственность ассоциируется с «радужной» ЛГБТ-тематикой. Слухачи уверяют: Родительский комитет всерьез намерен разобраться с такой «латентной» пропагандой нетрадиционных отношений.

ОНФ пополняет ряды «навальнят»

Сплетники рассказывают, что в Тюмени никто не сделал так много для роста численности рядов сторонников оппозиционера Алексея Навального, как местный ОНФ. «Череда коррупционных околокриминальных скандалов, в которых оказалось замешано руководство региональных путинцев, очень негативно сказалась на умонастроениях активной молодежи», — судачат слухачи. — Если уже и в Народном фронте, призванном к борьбе с коррупцией, обосновались коррупционеры и судимые за корыстные преступления личности, то правды молодежи искать уже почти негде». Якобы от безысходности юные тюменцы и идут в «навальнята».

Галине Шарухо «аукнется» детский менингит

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Поговаривают, что в Тюмени в срочном порядке идут поиски кандидатуры преемника руководителя местного Роспотребнадзора Галины Шарухо. Якобы областные власти остались сильно недовольными результатами работы главного санитарного врача региона со вспышкой менингита. «Галина Шарухо упустила ситуацию из-под контроля, чем серьезно „подставила“ областное руководство», — говорят слухмейкеры. Однако смене руководства Роспотребнадзора мешает два фактора: Шарухо — федеральная чиновница, хоть и согласованная с региональными властями, и, самое важное, она владеет массой «неформальной» информации про местный бизнес, прочно сросшийся с чиновниками.

Глава Тобольского района поплатится за правду

Рассказывают, что глава Тобольского района Юрий Батт дорабатывает последние дни, поскольку вынес в публичную повестку информацию о строительстве в деревне Нижние Аремзяны целлюлозно-бумажного комбината, из-за чего в районе вот уже много недель не утихает возмущение местных жителей. «Эта информация и раньше озвучивалась чиновниками областного правительства, но именно Батт заявил о планах строительства, как о железном факте. В результате заместителю губернатора Вадиму Шумкову пришлось извиняться перед местными жителями и обещать, что без их желания строительства не будет», — объясняют причину будущей отставки сплетники.

В ЦАО Тюмени назначен новый руководитель

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Рассказывают, что место ушедшего при странных обстоятельствах со своего поста главы Центрального округа Тюмени Сергея Польянова достанется его коллеге из управы Восточного АО Владиславу Черкашину. «Документы уже подписаны, Черкашин заступает на работу 1 августа», — говорят сплетники. То, что сам руководитель не подтверждает эту информацию, слухачи списывают на природную скромность Черкашина.

Слухи ХМАО

Романицу просят «отмазать» сына депутата

Говорят, депутат нижневартовской гордумы Дмитрий Давыдов уже несколько месяцев не может попасть к руководству окружного главка. Ему назначают прием, но каждый раз переносят. По мнению коллег Давыдова, это говорит о пренебрежении ко всему депутатскому корпусу Нижневартовска, однако все собеседники из УМВД называют другую причину. Якобы Романица изо всех сил избегает возможных переговоров о судьбе сына Давыдова. Отпрыск депутата будто бы некоторое время назад имел проблемы с законом, что негативно сказывается на имидже Давыдова. «Он хочет содействия от органов в этом вопросе. Романица это прекрасно понимает, вероятность их встречи — нулевая», — болтают слухмейкеры.

Медийный рынок в ХМАО монополизируют

Говорят, якобы возможное слияние ОТРК «Югра» и ГТРК «Югория» это только начало объединения на медийном рынке в ХМАО. По слухам, несколько местных вкладок федеральных газет могут также отойти одному хозяину. Рассказывают, якобы это пролоббировано на уровне правительства ХМАО, а часть затрат понесет региональный бюджет. Более того, в новый холдинг могут войти и часть независимых частных муниципальных газет. «На рынке рекламы большие проблемы. Многие газеты на грани банкротства, а создание такого, как бы независимого от правительства холдинга, но финансируемого из бюджета — может их спасти», — сплетничают слухачи.

Пелевин покидает мэрию Сургута

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте обсуждают возможную отставку вице-мэра Александра Пелевина. По слухам, чиновник, которым недовольны и в окружном правительстве, и обычные жители, ушел в отпуск. Официально пока о его отставке не говорят, но в кулуарах сплетничают, что замглавы мог написать заявление об отдыхе с последующим увольнением, а в мэрии сейчас решают, кого поставить на его должность. «Его спасает кадровый голод — пока не найдут человека на место Пелевина, отставки не будет. Так что, может быть, и из этого отпуска он выйдет на работу в мэрию», — считают сплетники. Пелевина критикуют из-за недоработок в области молодежной политики, а также из-за конфликта с ветеранами локальных войн в Афганистане и Чечне.

Гараева заменят после переезда в Санкт-Петербург

Рассказывают, якобы нынешний гендиректор «Газпром Переработки» Марат Гараев может лишиться своей должности сразу после окончания переезда компании в Санкт-Петербург. По слухам, в госкорпорации изначально рассматривали его как временщика, однако об этом старались не говорить, чтобы не вызывать дополнительных волнений среди сотрудников. Говорят, управленческий персонал «Переработки» уже пакует чемоданы — в Северной столице они должны выйти на работу не позже сентября, а вот кто потом возглавит предприятие, пока остается вопросом.

«Сургутнефтегаз» зажал свой новый Дворец культуры

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По слухам, в ДИ «Нефтяник» — огромном культурном учреждении, построенном за несколько миллиардов «Сургутнефтегазом» — практически невозможно забронировать залы на декабрь. Местные компании сейчас планируют новогодние корпоративы, дни рождения предприятий, гулянки по случаю Дня энергетика, однако в «Нефтянике» всем отказывают. «Говорят — самые большие залы уже забронированы под мероприятия управлений нефтяной компании. Все расписано по дням. Когда построили Дворец искусств, обещали, что это будет общегородским учреждением, а в итоге оказалось еще одним непрофильным активом Владимира Богданова», — сетуют сплетники.

Зиновьев разочаровал губернатора

Югорский предприниматель Владимир Зиновьев, ответственный за реализацию проекта индустриального парка в Нижневартовске, по слухам, не в состоянии тянуть масштабный проект. Поговаривают, что губернатор рассержена на Зиновьева и распорядилась передать проект в работу другим заинтересованным лицам.

Слухи ЯНАО

Андрей Кугаевский готовит почву для своего переизбрания

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский уже начал готовится к сентябрьским выборам. Сотрудникам муниципальных предприятий в Ямальском районе якобы уже сообщили, что на выборы в сентябре нужно обязательно идти, и даже подсказали, за кого нужно проголосовать.

Ямальские власти решили захватить Интернет

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Окружное правительство пересмотрело информполитику. Департамент внутренней политики пытается перестроить работу ямальских СМИ, предложив им заняться продвижением в соцсетях. В столице Ямала уже давно поговаривают о контроле над главным пабликом «ВКонтакте». В Надыме, как известно, война за паблик кончилась победой местной администрации. Теперь, очевидно, речь пойдет и о сторонних ресурсах. Основная цель выхода в соцсети — создание положительной информационной повестки Ямала в Интернете.

Мнение о местных чиновниках ямальцам больше не покажут

Власти Ямала нашли способ не показывать отношение народа к местным чиновникам. Ранее на официальном сайте правительства округа в свободном режиме можно было посмотреть итоги опроса населения о работе местной власти в каждом из муниципалитетов в июне—июле. Такой опрос проводится каждый год. Однако в 2017 году таких результатов не будет. В департаменте внутренней политики объясняют это тем, что теперь всю статистику собирают федеральные структуры. У них, судя по данным ДВП, нет инструмента для ее публикации — то есть не разработана база данных. Поэтому озвучивать цифры не станут. Возможно, в конце года на федеральных ресурсах появится итоговый отчет по 2017 году.

У полицейского начальника могут быть неприятности

По некоторым данным, недруги известного ямальского полицейского — замначальника по оперативной работе окружного главка Руслана Кондрашова — снова активизировались. Якобы теперь компромат на него собирают в Новом Уренгое, а не в Ноябрьске, где он когда-то давно работал.

Слухи Пермского края

Путина ждут в Перми через месяц

Фото: Официальный сайт президента РФ

Слухачи информируют, что началась подготовка к визиту в Пермь президента страны. По последним данным, Владимир Путин может посетить Прикамье в конце августа — начале сентября. Соратники временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова настроены позитивно — ведь приезд президента перед самыми выборами серьезно усилит главу региона.

Но открытым остается вопрос: а что показывать главе государства? Ведь прежний губернатор Виктор Басаргин не оставил никаких позитивных начинаний. Говорят, своими успехами придется вновь хвастаться промышленникам.

Визит Трутнева усилил врио губернатора

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухмейкеры сообщают, что неформальный приезд в Пермь в прошлые выгодные вице-премьера правительства РФ и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева положительно повлиял на отношение элиты к врио губернатора Максиму Решетникову. У многих возникло ощущение, что полпред — союзник нового главы региона.

Поговаривают, впрочем, что о реальном союзе говорить рано. Шептуны предполагают, что Решетников сам не обращается за помощью к Трутневу, поэтому последний остается, скорее, в роли наблюдателя.

Решетников заинтересовался политикой

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По слухам, Максим Решетников решил разобраться в вопросе, кто сегодня ему друг, а кто — враг. Как говорят, почти за полгода работы он получил массу советов на сей счет, но политическая ситуация в регионе остается непонятной.

Судачат, Решетников начал лично вникать в вопросы взаимоотношений элитных группировок и пришел к выводу, что пора выстраивать отношения с потенциальными оппонентами. Возможно, через пару месяцев кто-то из политической элиты обрадуется, а кто-то начнет «хулиганить».

Лопаева наращивает влияние

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Говорят, ближайшая соратница Решетникова, вице-премьер и руководитель аппарата правительства Прикамья Елена Лопаева становится все более значимой фигурой. Теперь «серый кардинал» кабинета министров не только владеет информацией по всем важным документам и принимаемым решениям. Говорят, чиновница превращается в политического советника.

Слухачи утверждают, что именно через Лопаеву представители пермской политической элиты пытаются контактировать с Решетниковым. Якобы профильное ведомство — администрация губернатора — уже не в силах решить ни одной серьезной задачи.

Юсупову ищут замену

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По разговорам, руководитель администрации губернатора Рустем Юсупов, получивший пост еще при прежнем главе региона Викторе Басаргине, уйдет в отставку в октябре—ноябре. И замену ему активно ищут. Но, как говорят, найти никого не могут.

Проблема в том, что у главы администрации сегодня огромный функционал, с которым вряд ли справится кто-либо из действующих пермских политиков. Поэтому появилась идея: поставить на должность человека из ближайшего окружения Максима Решетникова и принять еще двух-трех более-менее сильных заместителей. Но такая схема чревата острой аппаратной борьбой, которая процветала в кабинетах при Викторе Басаргине и зачастую парализовала работу администрации.

Кокшаров рискует

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ходят слухи, что в Кунгуре подряды на ремонт дорог получили давние товарищи бывшего мэра города, а ныне вице-премьера правительства и министра территориального развития Романа Кокшарова. Фирма якобы намерена хорошенько сэкономить на проводимых работах, так что не стоит удивляться, если уже следующей весной растаявший снег смоет свежий асфальт.

Говорят, дорожников предупредили, что времена изменились — сегодня врио губернатора Максим Решетников лично следит за качеством ремонта дорог. Впрочем, по рассказам слухачей, подрядчик ответил, что мнение главы региона ему глубоко безразлично.

Скриванов готовит «темную лошадку»…

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухачи рассуждают, что лидер фракции либерал-демократов в Заксобрании Олег Постников, который представляет ЛДПР на выборах губернатора, вовсе не спойлер, каким его сразу окрестили многие политики и эксперты. Ведь Постникова давно связывают с фигурой депутата Госдумы Дмитрия Скриванова — главного оппонента прежнего главы региона Виктора Басаргина. А парламентарий и влияние в Пермском крае сохраняет, и огромным финансовым ресурсом обладает.

При желании Скриванов вполне может «накачать» кампанию Постникова финансами и обеспечить кандидата группой поддержки в муниципалитетах. С учетом партийного бренда представитель ЛДПР вполне может «выстрелить» на выборах. Шептуны полагают, что второй тур будет вряд ли, но загадывать раньше времени — дело неблагодарное.

… хотя он перестал быть игроком

Другие слухмейкеры утверждают, что Дмитрий Скриванов никогда не рискнет пойти против своего политического прародителя — экс-губернатора Олега Чиркунова. Если бывший глава региона «в деле» и сам вовлечен в текущие политические процессы — депутат автоматически лишается самостоятельности и становится полностью управляемой фигурой.

В том, что Чиркунов сегодня очень даже вовлечен в пермскую политику, никто не сомневается. И тут возникает вопрос к бывшему губернатору: что готовит он для своего второго «птенца» Максима Решетникова. Хорошо, когда в гнезде все спокойно, но иногда птички клюют друг друга в борьбе за червячка.

Самойлова «уходят»

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По слухам, главе Перми Дмитрию Самойлову нашли замену. На пост мэра теперь якобы претендует вице-премьер Виктор Агеев, который спустя полгода возвращается в администрацию города и получит пост первого замглавы. Говорят, на него делает ставку команда Максима Решетникова.

Впрочем, есть и другое суждение. Исполнительный Агеев якобы займется важнейшими вопросами (земля, строительство, имущество, финансы). Но этот чиновник всегда был непубличен, поэтому вряд ли подходит на роль отца города.

Но ведь есть еще вице-спикер Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, который, как говорят, гораздо успешнее Самойлова проводит предвыборную работу. Возможно, пост мэра станет для него наградой за труд.

«Фронтовики» атакуют Решетникова…

Слухачи утверждают, что пермское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ), «избивавшее» Виктора Басаргина, намерено активизировать свою деятельность. Говорят, скоро «фронтовики» ударят по Максиму Решетникову.

По разговорам, инициируют атаки люди как раз поддерживавшие Басаргина — член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Дмитрий Сазонов и сопредседатель пермского отделения, руководитель группы компаний «Налоги и право» Геннадий Сандырев. Якобы они вознамерились в будущем заполучить губернаторское кресло.

Впрочем, шептуны отмечают, что если Сазонов и Сандырев действительно намерены атаковать Решетникова, то им сначала необходимо как-то нейтрализовать двух других сильных «фронтовиков» — руководителя исполкома Евгения Симакина и председателя пермского Союза журналистов Игоря Лобанова. Первый пока нейтрален к главе региона, а второй является советником врио губернатора.

…, а их товарищ кошмарит пермское ЖКХ

На этой неделе пермские «передельщики» сферы ЖКХ вновь напомнили о себе. Ночью загорелся офис управляющей компании «ЖилСтандарт-П» в неспокойном микрорайоне Крохалева. Злоумышленники забросили в окно горящий факел. Обошлось без жертв, но пострадали помещения.

Интересно, что это уже третий поджог офиса «ЖилСтандарт-П». И анонимные угрозы компания регулярно получает. Слухачи рассуждают, что к этой УК потихоньку переходят многоквартирные дома — вряд ли это нравится конкурентам.

Шептуны утверждают, что сегодня основные конкуренты пострадавшей УК — компании «Партнер» и «Территория комфорта», реальным бенефициаром которых, по слухам, является член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Андрей Ларин. Последний — опытный игрок на рынке ЖКХ, а сегодня он, как говорят, пользуется еще и поддержкой чиновников пермской мэрии. Наблюдатели опасаются, что коммунальный передел совсем скоро вернет столицу Прикамья в «лихие 90-е».

Окунев готовит сюрпризы

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Выбывший из губернаторской гонки кандидат от партии «Города России» Константин Окунев, по слухам, реанимирует свое движение «Выбор», которое в последние пару лет снизило активность в Прикамье. Якобы уже более десятка политиков на территориях региона выразили желание присоединиться к Окуневу.

Слухачи утверждают, что Окунев теперь ушел в жесткое противостояние, скорее, не Максиму Решетникову, а предыдущим губернаторам — Олегу Чиркунову и Юрию Трутневу, которых политик считает покровителями нынешнего главы региона. Лидер «Выбора», как говорят, не уехал в отпуск — его штаб продолжает работать и, вероятно, еще неоднократно проявит себя перед выборами.

Хараськин отправил своего консультанта на север

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Известный пермский политконсультант Людмила Ознобишина, которая работала с неудавшимся претендентом на пост губернатора Прикамья Олегом Хараськиным (выдвинут «Партией Великое Отечество»), как утверждают слухачи, ведет кампанию кандидата в депутаты Соликамской гордумы Андрея Якишина (10 сентября там будут довыборы по двум округам).

Претендент на депутатский мандат примечателен тем, что несколько раз менял партийную окраску. Год назад он выходил на выборы от «Справедливой России», но не победил. В декабре он написал заявление в сторонники «Единой России», куда его успешно приняли. В мае он выдвинулся на праймериз, но проиграл, после чего, обидевшись, вернулся опять к эсерам, от которых сейчас снова идет на выборы.

Опальный замминистра возвращается

Из Добрянской центральной районной больницы уволился главный врач Игорь Костарев. Он написал заявление по собственному желанию, хотя слухачи уверяют, что не все так просто, и к медику были нарекания. Сейчас на его место метит бывший заместитель министра здравоохранения Пермского края Павел Штэфан.

Именно Штэфану приписывают кураторство скандальной истории с отстранением от работы сразу 30 главных врачей, у которых в сентябре 2015 года истекли сроки трудовых договоров. По информации «URA.RU», Штэфана приглашали на беседу в одно из силовых ведомств — скорее всего, по делу о растрате 250 млн рублей в краевом минздраве. Однако экс-чиновник фигурантом дела не является.

Мэрия Перми ударила по строителям

Защитники малой реки Мулянки, похоже, одержали хоть маленькую, но победу — по слухам, мэрия Перми намерена расторгнуть договор со строительной фирмой «Каменный цветок», которая вырубила деревья рядом с излюбленными местными жителями пляжем, чтобы возвести там магазин. Некоторые утверждают, что это произошло из-за частых нарушений, которые совершал застройщик при проведении строительных работ. Кстати, вырубка деревьев — это одно из таких нарушений.

Слухи Курганской области

Катайцы не хотят мириться

Депутаты катайской думы и глава города Валерий Черных, хоть и присмирели из-за визита главы региона Алексея Кокорина, но не слишком настроены на мирное взаимодействие, считают сплетники. «Конфликт слишком долго тлел, чтобы его можно было погасить в один момент», — уверены слухачи. Поэтому некоторые не исключают, что губернатор в ближайшие дни может принять довольно радикальные решения вплоть до отставок.

В Кетово наступит безвластие

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кетовчане ждут приговора суда по делу главы района Александра Носкова. Причем, если ему назначат реальный срок или отстранят от должности, ситуация в районе может дестабилизироваться, предупреждают сплетники. «Команда у Носкова не очень сильная, старичков он поразогнал, а новых найти непросто. Как будет жить район без главы, трудно себе представить», — прогнозируют слухмейкеры.

Клепинину предложили уйти

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сплетники рассказывают, что зауральскому бизнес-омбудсмену Игорю Клепинину было сделано предложение об отставке. Якобы дела с развитием бизнеса в регионе обстоят не лучшим образом, и именно Клепинина хотели сделать «козлом отпущения». Однако пойдет ли омбудсмен на такой шаг или постарается сохранить за собой пост, пока неясно.

Нелюбину «шьют дело»

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сплетники рассказывают, что руководителем курганского департамента развития городского хозяйства Андреем Нелюбиным заинтересовалась прокуратура. По слухам, силовики пытаются доказать его причастность к делу экс-директора «Управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» Дмитрия Потехина. Бывший глава муниципального учреждения, напомним, был признан виновным в получении взяток и получил 7 лет и три месяца колонии строгого режима в ноябре 2015 года.

В ЦПКиО грядут перемены

Слухмейкеры предупреждают, что в муниципальном предприятии, которое руководит курганским ЦПКиО, грядут перемены. Сменится не только руководитель, но и, возможно, форма собственности. Это объясняют тем, что руководитель администрации Андрей Потапов недоволен тем, как идут дела в парке, и хочет сменить руководство, лояльное к экс-депутату Александру Якушеву, на свое.

На Потапова обиделись соседи

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Соседи по дому в Шевелевке, как рассказывают сплетники, обиделись на руководителя мэрии Андрея Потапова. Чиновнику якобы не понравился внешний вид дома, испорченный наружными кондиционерами, и он распорядился демонтировать их. «По закону, действительно, такие сооружения нужно согласовывать, но получилось не очень по-добрососедски», — сетуют слухмейкеры.

В полку блогеров ждут прибавления

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Площадка для блогеров «Уральский меридиан», как говорят слухмейкеры, планирует усиливаться в Кургане. Уже появился новый региональный паблик. Сплетники рассказывают, что также планируется увеличение финансирования и поиск новых инициативных авторов в Кургане. Координировать работу, как ожидается, будет курганский блогер Илья Винштейн.

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