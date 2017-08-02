Как охотники тратят тысячи долларов в курганских лесах

19:37 02 августа 2017 0

VIP-охота в Курганской области может стоить до 10 тысяч долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области — большой скандал с распределением путевок на отстрел животных. Природоохранная прокуратура обнаружила хищение более десяти тысяч (!) бланков разрешений на охоту. Масштабы преступления еще раз доказывают: зауралье — общепризнанная столица российской охоты. О том, сколько стоит «пострелять» и как в регионе организуют забаву для простых и VIP-охотников, — в материале «URA.RU».

Вокруг охоты в Курганской области — неизменный ажиотаж. Причины две — это дешево и контроль минимальный. «Зачастую охотники вместо одного животного (лицензия дается на одну голову) добывают столько, сколько удастся, и находятся в угодьях весь сезон. Инспекторы физически не могут проверить всех», — отмечает Гладков. На предстоящую охоту в департамент уже поступило более 13 тысяч заявлений, при том, что разрешений, например, на косулю будет порядка 700.

Охотничье хозяйство в Щучанском районе было выставлено на продажу фото: с avito.ru

Приоритетное право на путевку есть у «отработчиков» — тех, кто участвовал в зимнем учете животных и других мероприятиях по сохранению популяции. Но даже им разрешений не хватает — проводится жеребьевка. «Охотнику со стороны даже нет смысла подавать заявление — будет отказ», — признаются в департаменте.

Счастливому обладателю разрешения нужно оплатить только госпошлину на отстрел животного в общедоступных угодьях — 650 рублей. Далее он предоставлен сам себе.

В частных охотугодьях цены выше. Для рядового охотника лось будет стоить 30-50 тысяч рублей, косуля — 12-20 тысяч рублей, кабан — 12-15 тысяч рублей, утки, тетерева и глухари — 1 -5 тысяч рублей за штуку. Охота ведется под контролем егеря, либо с ограничением на несколько дней. За каждую дополнительную услугу нужно заплатить. К примеру, в Куртамышском районе проживание в охотничьем домике с трехразовым питанием на семь человек будет стоить до 6 тысяч рублей в день. Обещают баню, но за отдельную плату.

В область приезжают поохотиться до 400 иностранцев в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самый дорогой сервис — для иностранцев. «Курган научился принимать зарубежного охотника. Мы начинали с палаток, а сегодня у большинства принимающих райохотобществ прекрасные охотничьи дома с душевыми, — говорит руководитель Курганского союза общественных организаций охотников и рыболовов Владимир Михайлов. — В России занимается приемом иностранных охотников 3-5 областей, в том числе и Курганская. Многие побросали это дело, потому что охота была забюрократизирована». Собеседник имеет ввиду ужесточение закона о ввозе-вывозе иностранного оружия, его хранении в охотхозяйствах, трудности с вывозом трофеев.

По его словам, в год Курган принимает 350-400 иностранных охотников, европейских и даже американских. Особенно полюбились зауральские трофеи немцам. Любят VIP-охоту в Зауралье состоятельные гости из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени и других городов. «Цены вам никто не скажет, это коммерческая тайна. Но они в разы больше, чем платит российский охотник, — продолжает Михайлов. —

Если продать 65 разрешений из 600 (квота) иностранцам — они в разы перекроют «маржу» от рядовых охотников. Это дело надо развивать, серьезные инвестиции».

Убранство охотничьего домика в Камаганском охотхозяйстве фото: kurganhunt.ru

Владелец охотхозяйства Камаганское Игорь Сазонов называет средний ценник по региону: проживание (трансфер из аэропорта, номер, питание, переводчик) будет стоить одну тысячу евро, стоимость косули — от 500 до тысячи евро. «Разбег в цене большой, зависит от условий проживания и трофеев, — отмечает он, — Бизнес выгодный при условии, что для местных работников отдаем лицензии бесплатно за отработку, а с иностранцев получаем деньги для выживания и развития хозяйства».

Вместе с тем, по словам Сазонова, этот вид бизнеса «нуждается в продвижении и раскрутке». «Я бы вообще посоветовал правительству Курганской области потратить немного денег и поставить стенд рекламный с нашим основным трофейным видом — косулей — на крупных европейских выставках, например, в Дюссельдорфе. Это бы окупилось.

В регионе нет нефти и газа, но есть косуля».

Предприниматель отмечает, что иностранцев принимают уже более половины охотничьих хозяйств области. «Родину продаем по закону, очень дозировано, то, что надо и что разрешено, а не то, что выщелкивают браконьеры», — иронизирует бизнесмен.

Домики в угодье ООО «Куртамышская охота» фото: kurtamyshskayaohota.ru

По словам представителя одного из туроператоров, зауральская охота иностранцу может обойтись в 10 тысяч долларов. И это еще небольшая цена. Приезжают, в основном, на неделю. «Их очень увлекает сам процесс выслеживания добычи, им надо каждую деталь разглядеть в бинокль. При этом сервис отходит на второй план, хоть он и неплохой. Те же немцы радуются, как дети, когда увозят свой трофей — рога сибирской косули, — говорит специалист. — Есть категория VIP-охотников из числа чиновников и бизнесменов, которые едут на природу, попутно обсудить свои интересы и о чем-либо договориться. Есть любители „шикануть“: приехать, как барин, выстрелить один раз, чтобы через минуту ему подали жаркое из дичи».

«Многие состоятельные уральцы едут за „курганской дикостью“, — говорит владелец охотничьих угодий из Свердловской области. — Притягивает скромный дом охотника, грубый охотничий быт, пусть даже без туалета. Истинные любители охоты едут за впечатлениями и переживаниями». Такие гости стрелять нелегально, как правило не рискуют.

В Зауралье на этот год утверждены лимиты на добычу основных охотничьих животных на уровне прошлогодних значений, да и численность дичи (по данным зимнего маршрутного учета) почти не изменилась. Добычу лося в регионе ограничили 618 особями, сибирской косули — 10869 особей, барсука — 608 животных. Из-за низкой численности рыси лимит на нее в 2017 году не установлен.