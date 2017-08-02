00:11 02 августа 2017 0

"Хирург" Залдостанов не получил президентского гранта, в отличие от тюменской школы, учащей детей толерантности Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В 2017 году впервые за много лет без президентского гранта остались «Ночные волки». Зато среди победителей конкурса впервые оказалась организация «Ребячья республика», работающая на территории «тюменской матрешки». Ее проект «Школа поликультурного общения» выиграл 900 тысяч рублей. О том, как соревноваться с «Ночными волками», почему приходится отказываться от слова «толерантность» и что волнует подростков — в интервью «URA.RU» рассказала Ольга Гуртовая, создатель и бессменный руководитель школы.

— Как появилась ваша Школа поликультурного общения?

— Школа поликультурного общения существует уже около десяти лет. Сначала проект назывался «Школа толерантности», а в последние три года мы сменили название. С этим проектом мы на президентский грант заявлялись впервые, но он всегда очень хорошо поддерживался департаментом по молодежной политике, комитетом по делам национальностей Тюменской области. У нас всегда была поддержка местных органов власти, и гранты мы выигрывали.

Мы уже выигрывали президентский грант, но на другую программу — «Мы живем в Сибири» в 2014 году. У нас два больших проекта.

«Ребячья республика» регулярно знакомит юных тюменцев с гостями из других государств фото — ООТО «ОДПО «Ребячья республика»

— Что представляет из себя ваша школа?

— Это несколько крупных мероприятий в течение года, связанных с воспитанием толерантности. Мы за основу берем, с одной стороны, межнациональное общение, с другой — общение в принципе, понимание друг друга людьми разного возраста, понимание среди подростков. Это вопросы принятия не таких, как мы.

У проекта есть ключевое мероприятие — это трехдневный зимний сбор на базе загородного лагеря «Остров детства» под Тюменью. Мы приглашаем туда специалистов в области межнациональных отношений, политологов, психологов, представителей разных национальностей и других государств. На каждом сборе у нас бывают иностранные студенты, обучающиеся в Тюмени. Мы проводим много обучающих и творческих занятий на этом сборе, нацеленных на межнациональное общение.

Специалисты высокого уровня проговаривают с детьми вопросы, связанные с политикой внутренней и внешней, с разными верованиями, отношениями с людьми разных конфессий и национальностей. Иногда дополнительно мы уделяем внимание отношениям среди подростков, проблеме белых ворон. Это общение с людьми с ограниченными возможностями — мы практически на каждом сборе приглашаем таких людей, достигших серьезных успехов в жизни.

— Сколько детей у вас занимается?

— Если говорить о сборе как о главной части проекта — от 70 до 110 детей. Если говорить о текущей работе, это 15—20 активистов-волонтеров, которые все готовят. У нас все на общественных началах, никаких ставок нет.

— Как вы отбираете детей, которые примут участие в ваших сборах?

— В первую очередь мы выходим на областные детские организации, на российское движение школьников. И рассылаем письма по всей большой Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО.

Пока у нас не было возможности давать льготные путевки северным территориям, но там муниципалитеты оплачивали ребятам пребывание у нас. А для детей из Тюменской области мы даем льготные путевки, когда у нас есть гранты.

— На какие деньги вы существуете?

— На средства грантов. Кроме того, там, где муниципалитеты и образовательные учреждения откликаются, они проплачивают ребятам путевки. Иногда родители выкупают. Если у школы нет возможности, а мы можем за счет грантов поддержать — даем им льготные путевки.

— Вы сказали, раньше ваша Школа поликультурного общения называлась Школой толерантности. Что вас побудило сменить название?

— Наверное, ситуация в мире. Нам нравилось это название, когда мы начинали проект, толерантность была на слуху, это было актуально. А потом было много споров вокруг этого слова со стороны людей, с которыми мы работали. Кому-то нравилось, кому-то нет. А потом, в период, когда в Европе возникли проблемы с толерантностью (смеется — ред.), с тем, к чему это (толерантность — ред.) привело, в интернете возникло очень много негатива.

Иногда набираешь слово «толерантность» и видишь не совсем то, что хочешь. Обсудили и решили, что возьмем новое название.

— На что пойдут выигранные вами 900 тысяч рублей?

— Поскольку в последние годы у нас были только областные гранты, мы не могли переиздать свой сборник, теперь сможем это сделать. Мы не могли принять то количество детей, которое бы нам хотелось. По льготным путевкам мы могли принять только 40—50 детей, сейчас у нас есть возможность дать детям намного больше таких путевок. Сейчас есть возможность реализовывать все части проекта.

— Вы занимаетесь проблемой толерантности. Какие главные проблемы в этой сфере появились за последнее время?

— Когда мы только начинали, все было как-то спокойно. Не было остроты. Потом начали серьезно говорить о скинхедах и выходцах с Кавказа. Эта тема с убийствами на национальной почве возникла в 2010—2013 годах. Потом возникла тема подростковых суицидов. А 2014 год — это, конечно, Украина. Мы вообще думали, стоит или не стоит на эту тему говорить с детьми.

Но когда они говорили о проблемах, то Украина звучала на первом месте. Она очень сильно волновала детей в 2013—2015 годах.

Сейчас в основном мы говорим о человеческих отношениях и о теме терроризма и его профилактике.

— Как, по-вашему, за то время, что вы ведете этот проект, в российском обществе изменилось отношение к «иным», «чужим»? Стали дети толерантнее? Или все же в обществе увеличивается агрессия?

— Не знаю. Может, это потому, что у нас такие дети приезжают потрясающие. Я не могу сказать, что есть увеличение агрессии. Могу только сказать, что у них быстро меняются интересы к тому, что происходит вокруг них. Они не оторваны от того, что происходит в стране, доме, городе или области.

«Ребячья республика» существует с 1991 года, придя на смену пионерской организации. «А вторая дата рождения — это 2001 год, когда мы зарегистрировали организацию. До этого года не было своего юридического лица, мы работали через лагерь „Ребячья республика“», — говорит Ольга Гуртовая, организатор и бессменный руководитель проекта.