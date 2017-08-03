15:32 03 августа 2017 0

В учебный центр под Екатеринбургом приезжают новобранцы со всего ЦВО. Здесь и происходит самая жесть, которую только можно представить в армии Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Крупнейший учебный центр армии России находится в поселке Елань в Свердловской области. Практически каждый год его сотрясают скандалы: выступают армейцы, летят погоны. Даже известных ЧП не пересчитать — они происходят с 90-х. Сегодня «URA.RU» узнало о массовой драке, в которой приняло участие более 160 бойцов. Почему за все существование российской армии с Еланью ничего не смогли сделать — в нашем материале.

Массовая драка произошла поздно вечером 1 августа между 60 бойцами из Тувы, приехавшими на Урал на курсы выживания, и сотней бойцов местного гарнизона. По информации источников «URA.RU», тувинцы отмечали алкоголем окончание трехмесячных учений, вспомнили обиды от местных и, вооружившись ножами и заточками, пошли выяснять отношения. В массовой драке получили ранения 14 человек, в том числе один офицер.

Интересно, что инцидент произошел накануне приезда на Урал министра обороны РФ Сергея Шойгу, который совершает инспекционную поездку по гарнизонам ЦВО. Мало того, в программе министра было возможное посещение Елани (правда, не учебного центра, а бригады ракетных войск).

На теле Руслана Айдерханова обнаружились многочисленные травмы Фото: Соцсеть

Это далеко не первое ЧП в свердловском гарнизоне. В 90-е годы и в начале двухтысячных из Елани постоянно приходили новости о случаях дедовщины или массовых заболеваниях солдат. Если происходили вспышки пневмонии или отравления, то как правило речь шла о сотнях человек. Одним из последних громких скандалов, связанных с Еланью, стала смерть солдата из Челябинской области Руслана Айдерханова. Его тело было найдено 3 сентября 2011 года за территорией военного городка на дереве. Военные утверждали, что парень покончил с собой, доказательством чего служит триангуляционная борозда на шее (как при повешении). Однако родители, вскрывшие гроб дома, обнаружили на теле сына множественные гематомы и раны. До этого на кладбище приезжали неизвестные на машинах с екатеринбургскими номерами и пытались похитить из могилы тело солдата. Тем не менее, следствие признаков преступления не нашло.

В том же 2011-м году вся страна смеялась из-за того, что заболевшие новобранцы Елани принимали присягу в пижамах, правда, с автоматами. Оказалось, что кто-то украл всю форму у бойцов.

«Новобранцы проходили лечение в госпитале, а потому сдали свою одежду сестре-хозяйке. Она поместила новые комплекты на хранение в кладовую. Подходил срок присяги, на которую болеющие призывники выписаться из госпиталя не успевали. И тогда командование приняло решение провести ритуал, который вообще-то является главным армейским торжеством с обязательным построением на плацу в парадной форме с автоматами в руках, — в больничных стенах. Тут-то и выяснилось, что одевать призывников не во что — одежды нет. Ее украли — то ли старослужащие, то ли еще кто, сейчас по этому поводу идет проверка. И в итоге солдаты принимали присягу в пижамах и больничных халатах», — рассказал тогда «URA.RU» главный военный прокурор ЦВО Евгений Иванов.

Чуть раньше в лесу под Еланью местные жители нашли брошенными более 200 танков Т-72 и Т-80. Технику привезли на станцию «Елань», сгрузили с эшелонов, отогнали в лес и бросили, даже не выставив охраны.

На всю страну в 2016 году прославился командир 5-й учебной танковой роты в Елани капитан Александр Цой. По данным следствия, 26 февраля 2016 года в Елань на переподготовку прислали 112 курсантов военной полиции из разных регионов России.

Цоя назначили командовать этой сводной ротой, и он потребовал с каждого бойца по три тысячи рублей, чтобы благополучно сдать экзамен. В итоге капитан получил 318 тысяч рублей.

Из 112 курсантов только шесть будущих полицейских отказались давать командиру взятку, все остальные заплатили.

Летом 2016 года Елань оскандалилась из-за того, что в поселке перестали вывозить мусор. Это продолжалось месяц из-за того, что ООО «Главное управление жилищным фондом», которое занялось организацией ЖКХ после банкротства знаменитой «Славянки», не оплачивало услуги по вывозу отходов. В жаркое лето прошлого года в Елани едва не вспыхнула эпидемия инфекции из-за огромного количества мух.

Несколько месяцев из Елани не было криминальных новостей. А последний раз часть отметилась в мае 2017 года, когда контрактник сломал челюсть бойцу. Он обиделся на то, что его назвали «контрабасом».

Анвар Галимуллин (справа) в момент ЧП находился в Москве на лечении — он подорвался на фугасе в Сирии

Министерство обороны регулярно предпринимало меры для того, чтобы переломить ситуацию и избавить еланский центр от дурной репутации. Не раз менялись начальники центра, переводились новые офицеры. Нынешний начальник Анвар Галимуллин — на хорошем счету, только в феврале 2017 года получил звание генерал-майора. На момент инцидента он отсутствовал в части, так как лечится в московском госпитале после ранения, которое получил в командировке в Сирию (подорвался на фугасе).

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что именно генерал может быть в первую очередь наказан за случившееся: «Думаю, что сейчас вновь будет наказано командование воинской части. Однако это вряд ли станет на 100 процентов эффективным решением. Ведь быть командиром — значит, ходить по минному полю, отвечая за сто разгильдяев, на которых очень трудно влиять».

Литовкин считает, что причина частых ЧП в Елани заключается в том, что военнослужащие находятся там всего три месяца — за это время трудно кого-то воспитать или перевоспитать: «Насколько в части вообще пытались заниматься этой задачей — большой вопрос. Думаю, что участники драки будут отправлены в дисбат на два года. Это станет серьезным уроком на всю жизнь».

Все опрошенные «URA.RU» эксперты сулят Еланскому учебную центру серьезную проверку Фото: Карина Ванеш © URA.RU

«Дурные традиции гарнизона передаются буквально „по наследству“. Судя по всему, руководство части не может справиться с этим безобразием. Полагаю, что главная причина — это отсутствие регулярной боевой подготовки. Когда она есть, то ребятам не до глупостей — сил просто не остается. Похоже, в этом случае военнослужащие были предоставлены сами себе, вот они и маются от скуки. Скорее всего, боевая подготовка отсутствует из-за нехватки ресурсов — может быть, нет средств на топливо, не хватает ресурсов. Тут, конечно, необходима большая проверка», — прокомментировал «URA.RU» Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования.

«На мой взгляд, Министерство обороны сейчас предпримет максимально жесткие и показательные меры, и это будет правильно, — довольно радикальные методы решения проблемы предложил Александр Жилин, полковник запаса, военный обозреватель.

— Я вообще считаю, что в часть надо было ввести войска для пресечения этого произвола — подумать только, устроили поножовщину.

Помнится, в Волгоградской области тоже была часть, в которой регулярно происходили ЧП. Было принято мудрое решение — вообще ее расформировать. Полагаю, что в случае с учебным центром ЦВО на Урале следует поступать точно так же. Других вариантов пока не вижу».

Пока готовился материал, пресс-служба Министерства обороны РФ прислала «URA.RU» официальный комментарий об очередном происшествии: «2 августа [на самом деле, 1 августа] в учебном соединении Центрального военного округа на почве бытового конфликта произошла стычка между военнослужащими-контрактниками, переросшая в драку. В ходе конфликта несколько военнослужащих, а также разнимавший контрактников младший офицер, получили легкие травмы и ссадины.

По результатам проведенного в тот же день медицинского освидетельствования всех военнослужащих, никаких фактов употребления алкоголя в подразделении не выявлено. Слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия — абсолютная ложь.

Командование Центрального военного округа совместно с правоохранительными органами проводит разбирательство в учебном соединении для установления причин и всех обстоятельств происшедшего. Все виновные должностные лица будут привлечены к установленной законодательством ответственности».