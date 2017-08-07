У Ельцин Центра осталось 85 дней, чтобы рассчитаться с долгами

23:16 07 августа 2017 1

Окупаемость Ельцин Центра - главная головная боль его руководства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

До 31 октября Ельцин Центр должен вернуть долг Свердловской области долг — 2 миллиарда рублей, взятые на строительство президентского центра. Выплата откладывалась с 2015 года, и, по оценкам наблюдателей, финансовая ситуация в ЕЦ не предвещает возврата займа в 2017-м.

Однако первый заместитель исполнительного директора Ельцина Центра Людмила Телень в беседе с «URA.RU» заявила, что на это раз обещания будут выполнены. «В срок до 31 октября, согласно документам. Мне бы не хотелось обсуждать финансовые механизмы, но могу сказать: кредиты [чтобы покрыть текущий займ] брать мы пока не планируем», — сказала «URA.RU» первый заместитель исполнительного директора Ельцина Центра Людмила Телень.

Ельцин Центр в одночасье превратился в главную достопримечательность Екатеринбурга. Но половина его площадей до сих пор не занята Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Для центра главный способ заработка — сдача помещений в аренду. В 2007 году в Ельцин Центр пришло несколько крупных арендаторов: супермаркет «Перекресток», ресторан «Барборис», магазин дизайнерской одежды Freedom store. Но до полной заполняемости девятиэтажного здания этого мало. По словам инсайдера, центр спустя два года после открытия заполнен арендаторами, примерно, наполовину.

Комплекс предлагает ставку за офисы А-класса 800-1000 рублей за квадратный метр. И хотя это средняя цена по рынку Екатеринбурга (в ближайшем «Президенте» сдают за 1000-1200 за квадрат), но предприниматели в нынешних условиях ориентируются на стоимость ниже.

Владелец сети фитнес-центров Powerhouse Gym-Russia Антон Григоренко-Коцуба признался журналисту агентства, что согласился бы работать в ЕЦ только по ставке в два раза ниже. «Более года назад мне поступало предложение от Ельцин Центра — 800 рублей за квадратный метр. Но я не стал бы там открывать зал. Дело в том, что и в округе много фитнес-центров, и придется многое исправлять под специфику фитнес-центра, потребуется огромные объемы строительных работ. Для меня приемлемая цена была бы около 400-500 рублей за квадратный метр», — сказал нашему агентству предприниматель.

Федеральная сеть Ginza Project рассматривала помещение Ельцин Центра под свои рестораны, сообщал портал «Моменты». Однако, по словам источников, москвичей не устроила цена аренды в президентском центре. В итоге бизнесмены начали переговоры с администрацией небоскреба «Исеть».

Говорят, Наина Ельцина лично лоббирует приход инвесторов в ЕЦ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Представитель Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков рассказал «URA.RU», что в Екатеринбурге у всех новых объектов сейчас дефицит арендаторов. «В бизнесе сейчас совсем маленькая ротация между офисниками. Многие собственники дали существенные скидки своим резидентам. Дисконты со стороны новых комплексов не стимулируют, так как переезд — это тяжелый процесс», — сказал собеседник агентства.

Наблюдатели говорят, что злую шутку с Ельцин Центром сыграла выбранная концепция. Предполагалось, что коммерческие площадки здесь будут с огромными пространствами и едиными рабочими зонами. «Крупные структуры привлечь к ним не удалось, а задачу заработка денег никто не снимал, — отметил источник «URA.RU» в президентском центре.

— Поэтому пришлось менять формат — приводить площади к привычным стандартам, но и сейчас найти желающих трудно. К тому же появилась критика, что Ельцин центр якобы стал похож на торговый центр».

«Наверное, основная ошибка в работе над заполняемостью — это огромные площади помещений, за которыми следуют большие расходы. Какой должен быть бизнес, и какой должен быть трафик, чтобы окупались такие площади, — сказал „URA.RU“ известный девелопер Александр Матофаев („Алека Групп“). — У Ельцин Центра есть существенный плюс — социальная и культурная деятельность. Искать партнеров надо не только в Екатеринбурге, но и по всей России и даже в мире. Тогда и найдется свой арендатор, но это займет время».

Учитывая нехватку арендаторов, наблюдатели с трудом верят в то, что у Ельцин Центра появились свободные два миллиарда рублей, которые они могут вернуть области. Не исключено, что для этого будут привлечены средства из других источников. Так, по Екатеринбургу ходит слух, что к привлечению инвесторов подключилась вдова первого президента Наина Ельцина — якобы она лично проводит в Екатеринбурге встречи о помощи центру. По крайней мере, времени в уральской столице экс-первая леди страны проводит значительно больше, чем раньше.