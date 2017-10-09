Пермское правительство проверяют в Telegram

23:45 09 октября 2017 0

Команду Максима Решетникова держат в тонусе и после выборов: с тем, что министра образования так и не уволили, смирились далеко не все Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Представители пермской элиты, не дождавшиеся значительных перестановок в правительстве после выборов губернатора, начали новую серию атак на министра образования и науки Раису Кассину. В отличие от ряда коллег, вокруг которых негатив создает общественность, глава минобра оказалась под прицелом Telegram — ресурса, которым пользуется региональная политтусовка для внутренних войн. Наблюдатели полагают, что министра пора спасать главе региона — пока конфликт не накалился и не выплеснулся за пределы социальных сетей.

О проблемах в сфере образования (и реальных, и придуманных) уже на протяжении двух месяцев сообщает Telegram-канал «СоленыУши». Ситуация, вероятно, не привлекла бы внимания, если бы этот информационный ресурс не воспринимали как рупор настроений значительной части элиты. К тому же многие по-прежнему убеждены, что через «уши» вещают представители региональной власти.

Губернатор неоднократно хвалил Раису Кассину, но объектом для жесткой критики стала именно она Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В «разборки» с министром образования включился Telegram-канал «Лбов», который также имеет репутацию достаточно хорошо информированного источника. «Тут нам говорят, что краевой минобр отчитался об улучшении жилищных условий молодых учителей сельских школ. Но на самом то деле ничего не изменилось. Кандидатов, которых динамят с апреля, так и осталось 18 (при выделенном финансировании на 25). Деньги в муниципалитеты так и не ушли», — пишет «Лбов о реализации проекте «Сельский учитель» (он предусматривает выделение до 1 млн рублей на приобретение жилья молодым педагогам, согласившимся на переезд в сельскую местность).

К теме подключился и депутат Заксобрания от ЛДПР Александр Григоренко. Он в том же Telegram отметил, что Кассину «активно валят», но проблема с проектом «Сельский учитель» все же имеет место: «Во-первых, нужно срочно упростить правила получения учителями субсидий и сделать все, чтобы средства по проекту на этот год были израсходованы, а учителя соответственно получили свои средства. Во-вторых, нужно вернуться к обещаниям минобра, которые были сделаны в том году при принятии закона. В частности, необходимо увеличить финансирование проекта и распространить его действие не только на сельские населенные пункты, но и на небольшие городские поселки и города».

К «разборкам» с министром подключился и Александр Григоренко Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сама Раиса Кассина пояснила «URA.RU», что проблемы в реализации «Сельского учителя» нет. Все 18 участников проекта (о которых пишет «Лбов») с начала учебного года приступили к работе на новом месте. Заявок на участие в действительности было 29, но только 18 учителей подошли по всем критериям. «Средства для всех выделены, 14 человек получили деньги и уже приобрели жилье. Четверо — подыскивают приемлемый вариант и заканчивают оформление документов. Проект продолжает реализовываться в полном объеме», — сообщил министр.

Раиса Кассина имеет репутацию осторожного чиновника, избегающего политических интриг и конфликтов. В коррупционных историях замечена не была. Единственная явно неприятная ситуация — конфликт с общественностью Куеды, выступившей против сети частных детских садов, получающих субсидии из бюджета. Протестующие добились возбуждения уголовного дела. Впрочем, министр в нем не фигурирует.

Раиса Кассина возглавляет министерство с июня 2012 года и является условным представителем команды прежнего губернатора Виктора Басаргина. Но до этого она еще четыре года проработала на посту замминистра. Главным же потенциальным интересантом смены руководства минобра называют Николая Карпушина — бывшего министра и экс-начальника Кассиной. С ним корреспонденту «URA.RU» связаться не удалось.

Есть версия, что часть элиты видит будущим министром Татьяну Миролюбову Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Параллельно волне критики Кассиной в проэлитных Telegram-каналах идет реклама Татьяны Миролюбовой — председателя комитета Заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам, декана экономического факультета пермского госуниверситета. Парламентария, в частности, хвалят за проект профориентации, который вуз реализует в школах Усолья, Березников, Кунгура и Соликамска в условиях «потери смыслов в краевом образовании» (вновь «СоленыУши»).

Сегодня нередко звучит версия, что депутат-экономист является реальным претендентом на пост министра образования. Обсудить с Татьяной Миролюбовой эту тему не удалось — она сообщила, что находится в отпуске и вернется в конце рабочей недели.

Примечательно, что Раиса Кассина стала наиболее критикуемым министром (наряду разве что с главой минспорта Олегом Глызиным), хотя предпосылок для ее увольнения изначально не было. Более того, губернатор Максим Решетников на публичных встречах заявлял, что образование в Прикамье и так «на весьма достойном уровне».

Источник, близкий к властям региона, отмечает, что атаки на министра многих раздражают, но окружение губернатора пришло к однозначному выводу: это заказ. «То, что министр далеко не всех устраивает — в команде Решетникова уже поняли. Но Кассина не была соратницей [предыдущего пермского губернатора Виктора] Басаргина и не плела интриг. Так зачем ее менять, если она со своей работой справляется? Другое дело, что нападки в ее адрес дискредитируют и команду губернатора в целом, и тех, кого хвалят параллельно критике минобра. Атмосфера напряженная, поэтому все равно будут выяснять, кому так не угодил министр, и разбираться с ними», — говорит собеседник.

В историю «выдавливания» Раисы Кассиной из министерского кресла в любом случае придется вмешаться губернатору, рассуждает политический консультант Сергей Иванов. «Подобные информационные атаки создают негатив вокруг правительства в целом. Казалось бы, раз министр остался на посту — значит, губернатор ему доверяет и увольнять не собирается. Но проблема в том, что подобные сигналы не являются однозначными — каждая политическая команда их интерпретирует в своих интересах. Поэтому участие губернатора необходимо — пока обстановка не накалилась и не обернулась большим конфликтом», — полагает эксперт.