Почему Васильева меняет ректора уральского вуза

23:56 09 октября 2017 0

Ольга Васильева выступает за омоложение ректорского состава Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение аттестационной комиссии Минобрнауки РФ, отклонившей всех шестерых кандидатов на пост ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ранее — ЧГПУ), стало неожиданностью для челябинского образовательного сообщества. Действующий руководитель вуза Владимир Садырин, как и челябинский министр образования Александр Кузнецов, даже через четыре дня после такого решения отказывался комментировать его журналистам. Однако собеседники «URA.RU» в столичном министерстве утверждают, что решение по ЮУрГГПУ стало первым таким, но не последним — наметился новый тренд.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на заседании профильного комитета Совета Федерации РФ в понедельник, 9 октября, фактически подтвердила озвученную инсайдерами «URA.RU» информацию: единственная претензия Владимиру Садырину — предельный возраст нахождения в должности (в 2018-м ему исполнится 65 лет). Она выступила резко против предложения о повышении предельного возраста с 65 до 80 лет.

«Когда ректорам после 65 продлевают время пребывания на посту, порядка в вузе нет… Для ученого 65 лет — не возраст, однако когда ректор в 65 лет не может назвать зарплату сотрудников или количество обучающихся на платной основе, этот ректор вряд ли глубоко посвящен в дела вуза… Глубоко убеждена, что в 65 лет ректор, проработавший два срока, может занять почетный пост президента это же учебного заведения, и при этом подготовить себе преемника», — сказала Ольга Васильева.

Владимир Садырин — большой любитель фотографии. Если смотреть на решение Минобрнауки оптимистично, то теперь у него будет больше времени для хобби Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Высокопоставленный собеседник «URA.RU» из правительства Челябинской области заметил, что теперь кандидатуры ректоров согласовываются не с региональными властями, а с полпредствами. Поэтому фаворитом выборов считалась советник ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУГАУ) Галина Казакова. Ранее она работала замминистра образования Челябинской области, а после занимала пост замруководителя по образовательным проектам аппарата полпреда президента РФ в УрФО.

Другой участник процесса заверил, что письма с позицией полпредства важны так же, как и силовиков — они учитываются, но не являются единственно решающими.

«Вместе с Садыриным выдвигалось три его спойлера. Из независимых кандидатов — профессор Владимир Базелюк, который работал в вузе до назначения Садырина. У них практически сразу испортились отношения, и Базелюк вынужден был уйти из педуниверситета. У них жесткий конфликт. Назначение Базелюка ректором привело бы к конфликту в вузе. Вторым реальным кандидатом была Казакова. Говорят, на нее пришла какая-то справка из силовой структуры о работе замминистра образования области, где она курировала реорганизацию среднеспециальных учебных заведений.

Предыдущие кандидаты на должности из других вузов вывели министра Васильеву из себя, а челябинские участники собеседования откровенно «плавали» в матчасти и были неубедительны в ответах на вопросы», — сказал знакомый с ситуацией собеседник.

Чиновник Минобрнауки РФ, попросивший не ссылаться на него, добавил, что ведомство в ближайшие дни назовет кандидатуру исполняющего обязанности ректора, которому будет поручено организовать новые выборы ректора. Это может быть Владимир Садырин или другой человек, который подпадает под квалификационные требования — минимум кандидат наук или доцент. «Не факт, что этот человек станет ректором. Возможно, это будет переходная фигура. Среди кандидатов рассматривается и Садырин. Решение примем в ближайшие дни», — заверил ньюсмейкер.

Челябинский педуниверситет — один из старейших вузов региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В самом университете замечают, что это один из немногих крупных вузов, где уставом не предусмотрена должность президента. В университете намерены исправить тот пробел с тем, чтобы сохранить Владимира Садырина, пусть и в новом качестве. Сам Владимир Садырин не ответил на звонок корреспондента «URA.RU». Мобильный телефон министра образования области Александра Кузнецова был отключен.

Выборы ректора в этом году ждут как минимум еще один южноуральский вуз. В Магнитогорском государственном техническом университете имени Григория Носова (МГТУ), альма-матер менеджеров ММК и губернатора Бориса Дубровского, выборы ректора идут без интриги. Аттестационная комиссия Минобрнауки РФ согласовала кандидатуры проректора по научной и инновационной деятельности Михаил Чукина и проректора по международной деятельности Александра Корчунова. Выборы ректора состоятся в декабре. Действующий руководитель 63-летний Валерий Колокольцев сам назвал своего преемника — Михаила Чукина. Его кандидатура поддержана ученым советом и областными властями. По информации «URA.RU», сам Колокольцев займет должность президента МГТУ. В уставе вуза есть соответствующая должность.

В родном вузе челябинского губернатора Бориса Дубровского (в центре) выборы ректора пройдут без интриги Фото: Илья Московец © URA.RU

В подвешенном состоянии сейчас находится Уральский государственный университет физкультуры и спорта (УралГУФК), где выборы могут пройти вне плана. У действующего ректора Евгения Орехова, избранного в 2014 году, срок полномочий истекает в конце мая 2019 года. Сам он полтора года является фигурантом уголовного дела, ему вменяется получение взяток. Ректор остается под домашним арестом, в материалах следствия уже шесть эпизодов. Со своего поста он увольняться не собирается, хотя и отстранен от работы.

«С одной стороны, у Орехова остались покровители в Москве, которые в свое время продавили его кандидатуру на пост ректора, пусть повлиять на ход расследования они не могут, — сообщил „URA.RU“ источник в силовых структурах. — С другой стороны, у учредителя вуза, Минспорта РФ, пока нет кандидатуры на УралГУФК».

К спортивному университету в последние годы приковано пристальное внимание силовиков. Прежний ректор, Леонид Куликов также стал фигурантом уголовного дела.

В остальных государственных вузах Южного Урала у руководителей ни в 2017 году, ни в 2018 полномочия не истекают, досрочные выборы не планируются.