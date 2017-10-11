{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Благодаря ему Екатеринбург попал в Книгу Гиннесса. Но Росприроднадзор решил иначе
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
20:31  11 октября 2017 0

Мэрия Екатеринбурга запустила новый план возвращения полномочий

Городские власти устали ждать, когда Владимир Тунгусов исполнит данные им обещания
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
Брифинг Евгения Куйвашева после объявления результатов голосования на выборах губернатора Свердловской области. Екатеринбург, тунгусов владимир
Владимир Тунгусов ждет гневного письма от своих бывших подчиненныхФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга совместно с депутатами Гордумы представит свердловским властям аналитические выкладки, свидетельствующие об упадке муниципальной экономики из-за изъятия у местных властей части полномочий в сфере строительства, регулирования рекламного и земельного рынка.

Как заявил «URA.RU» вице-спикер Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов, наиболее негативное влияние сложившаяся ситуация оказывает на строительный сектор. У муниципальных чиновников есть опасения, что из-за затягивания минстроем оформления необходимых документов не будет выполнен план на 2017 год по введению в областном центре жилья. «А ведь на строительство завязано еще 5-7 смежных сфер экономики, которые также страдают и несут убытки», — подчеркнул Тестов.

Союз российских городов. Челябинск., ройзман евгений, тестов виктор
Вице-спикер Тестов открыто заявляет о вреде отсутствия полномочий у мэрии Екатеринбурга
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Опасения парламентария разделяет руководитель крупной строительной фирмы: «А как работать, если документы месяцами и даже годами не визируются? Вы сами сравните и увидите, насколько упал объем предложений по новым объектам».

Городские власти также намерены привести расчеты доходов, поступающих от размещения на улицах Екатеринбурга наружной рекламы, и подробно рассказать о сложностях, к которым привела передача в ведение МУГИСО полномочий по распоряжению неразграниченными землями.

«Мы ждем решения о возвращении полномочий с весны 2016 года (тогда между областными и екатеринбургскими властями установилось политическое перемирие, и бывший заместитель сити-менеджера Владимир Тунгусов занял пост главы администрации губернатора, — прим. авт.). С тех пор нас просят все время подождать. То мы ждем, пока выборы начнутся, то пока выборы закончатся. А в это время вопрос не просто назрел — от перезрел», — говорит Тестов.

Вице-спикер подчеркнул, что городские власти не намерены обращать внимание на проблему возврата полномочий при помощи митингов: «Никто не собирается баламутить народ и разжигать ситуацию. Мы продолжим разговор не языком улицы, а языком фактов — этот язык гораздо эффективнее».

Вопрос об исполнении закона о передаче части рекламных и земельных полномочий на областной уровень планировалось рассмотреть в Заксобрании еще весной 2017 года.

Источник в областном парламенте говорит, что в отчете содержатся «провальные цифры».

Документ не дошел даже до стадии предварительных обсуждений, его рассмотрение было перенесено на осень 2017 года.

Заседание согласительной комиссии по формированию бюджета на 2018 год в Свердловской области. Екатеринбург, вегнер вячеслав
Считается, что свердловские депутаты очень удивятся, изучив документы, как используются полномочия Екатеринбурга «областью»
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курирующий вопрос депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер подтвердил, что его коллеги ждут включения этого вопроса в повестку дня. Но дата его рассмотрения пока не назначена, документов на руках у депутатов нет.

Директор департамента информполитики Свердловской области Александр Иванов дал «URA.RU» следующий комментарий: «Когда к нам поступят от администрации города аналитические документы, мы их обязательно внимательно изучим».

Как ранее сообщало «URA.RU», полномочия по регулированию использования неразграниченных земель в Екатеринбурге были изъяты у администрации города в пользу областного правительства в 2012 году. 1 января 2016 года мэрия потеряла градостроительные и рекламные полномочия.

Возвращение изъятых у администрации Екатеринбурга управленческих функций было одним из главных условий прекращения политического противостояния между областными и городскими властями. Однако в 2017 году после длинных политических переговоров мэрия смогла себе вернуть лишь часть градостроительных полномочий.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров