Мэрия Екатеринбурга запустила новый план возвращения полномочий

20:31 11 октября 2017 0

Владимир Тунгусов ждет гневного письма от своих бывших подчиненных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга совместно с депутатами Гордумы представит свердловским властям аналитические выкладки, свидетельствующие об упадке муниципальной экономики из-за изъятия у местных властей части полномочий в сфере строительства, регулирования рекламного и земельного рынка.

Как заявил «URA.RU» вице-спикер Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов, наиболее негативное влияние сложившаяся ситуация оказывает на строительный сектор. У муниципальных чиновников есть опасения, что из-за затягивания минстроем оформления необходимых документов не будет выполнен план на 2017 год по введению в областном центре жилья. «А ведь на строительство завязано еще 5-7 смежных сфер экономики, которые также страдают и несут убытки», — подчеркнул Тестов.

Вице-спикер Тестов открыто заявляет о вреде отсутствия полномочий у мэрии Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Опасения парламентария разделяет руководитель крупной строительной фирмы: «А как работать, если документы месяцами и даже годами не визируются? Вы сами сравните и увидите, насколько упал объем предложений по новым объектам».

Городские власти также намерены привести расчеты доходов, поступающих от размещения на улицах Екатеринбурга наружной рекламы, и подробно рассказать о сложностях, к которым привела передача в ведение МУГИСО полномочий по распоряжению неразграниченными землями.

«Мы ждем решения о возвращении полномочий с весны 2016 года (тогда между областными и екатеринбургскими властями установилось политическое перемирие, и бывший заместитель сити-менеджера Владимир Тунгусов занял пост главы администрации губернатора, — прим. авт.). С тех пор нас просят все время подождать. То мы ждем, пока выборы начнутся, то пока выборы закончатся. А в это время вопрос не просто назрел — от перезрел», — говорит Тестов.

Вице-спикер подчеркнул, что городские власти не намерены обращать внимание на проблему возврата полномочий при помощи митингов: «Никто не собирается баламутить народ и разжигать ситуацию. Мы продолжим разговор не языком улицы, а языком фактов — этот язык гораздо эффективнее».

Вопрос об исполнении закона о передаче части рекламных и земельных полномочий на областной уровень планировалось рассмотреть в Заксобрании еще весной 2017 года.

Источник в областном парламенте говорит, что в отчете содержатся «провальные цифры».

Документ не дошел даже до стадии предварительных обсуждений, его рассмотрение было перенесено на осень 2017 года.

Считается, что свердловские депутаты очень удивятся, изучив документы, как используются полномочия Екатеринбурга «областью» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курирующий вопрос депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер подтвердил, что его коллеги ждут включения этого вопроса в повестку дня. Но дата его рассмотрения пока не назначена, документов на руках у депутатов нет.

Директор департамента информполитики Свердловской области Александр Иванов дал «URA.RU» следующий комментарий: «Когда к нам поступят от администрации города аналитические документы, мы их обязательно внимательно изучим».

Как ранее сообщало «URA.RU», полномочия по регулированию использования неразграниченных земель в Екатеринбурге были изъяты у администрации города в пользу областного правительства в 2012 году. 1 января 2016 года мэрия потеряла градостроительные и рекламные полномочия.

Возвращение изъятых у администрации Екатеринбурга управленческих функций было одним из главных условий прекращения политического противостояния между областными и городскими властями. Однако в 2017 году после длинных политических переговоров мэрия смогла себе вернуть лишь часть градостроительных полномочий.