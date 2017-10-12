Силовики задержали «смотрящего» за челябинским городом и его ОПГ

13:19 12 октября 2017 0

Силовики разгромили очередную миасскую ОПГ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Миасские силовики провели большую операцию по задержанию членов группировки, подозреваемой в серии разбойных нападений и вымогательств. По информации «URA.RU», в отдел полиции доставлено десять человек. Часть из них отпустили под подписку, в отношении еще троих следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте. Среди них, по данным оперативников, «смотрящий» от преступного мира за Миассом Александр Морозов и родной брат одного из лидеров ОПГ «Турбазовские» Николай Мурашкин.

29-летний Александр Морозов — миасский «положенец» Фото: отдел МВД по Миассу

Руководитель миасского следственного отдела СКР Анатолий Селиверстов подтвердил «URA.RU», что задержана группа мужчин по обвинению в серии разбойных нападений. «9 октября мы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Обвинения предъявлены трем наиболее активным членам группы. Суд удовлетворил ходатайство следствия об их аресте. Расследование продолжается. Устанавливаем всех потерпевших. Некоторые из них запуганы. Не исключено, что появятся новые эпизоды и потерпевшие», — отметил силовик.

Источники в правоохранительных органах Миасса говорят, что на счету этой группировки целая серия вымогательств и разбойных нападений. «Их разрабатывали больше года.

Группировка занималась рэкетом на городских рынках. Их задержали, когда уже просто перегнули палку — вывезли сына одного из предпринимателей за город, избили, сломали руку.

Требовали 200 тысяч рублей. После этого их уже арестовали», — поделился собеседник.

Среди всей группировки наиболее колоритны — два персонажа. Александр Морозов к 29 годам успел получить неофициальный титул «смотрящего» или «положенца». Так называют представителей «воров в законе», отвечающих за положение дел на территории. Его приятель 26-летний Николай Мурашкин — родной брат бизнесмена Владимира Мурашкина. Последний считается «правой рукой» лидера ОПГ «Турбазовские» Сергея Чащина, получившего 13 лет колонии строгого режима за бандитизм и убийства. Владимир Мурашкин, как полагают силовики, координирует всю группировку, пока ее лидер отбывает наказание.

«Младший брат Николай Мурашкин — по большому счету, это мелкий жулик. В 2010 году, если не ошибаюсь, его задерживали с лабораторией МДМА, тогда Чащин и остальные были на свободе, удалось откупиться. В последнее время Морозов и молодежь „Турбазовских“ совсем распоясались. Дошло до того, что пару месяцев назад Николай Мурашкин устроил дебош в кафе, отказался платить и кричал, что они „Турбазовские“. Старший брат Владимир Мурашкин говорит, что ни при чем, его брат сам по себе», — полагает собеседник в силовой структуре.

Владимир Мурашкин, до которого дозвонился корреспондент «URA.RU», отказался от комментариев. Его считают не только представителем бандитской среды, но и неформальным советником мэра Геннадия Васькова. Градоначальник, к примеру, до вмешательства прокуратуры игнорировал захват земли и незаконное строительство на муниципальной земле торгового павильона фирмой Константина Савченко, которого считают «кошельком» «Турбазовских» и одним из держателей воровского общака. Надзорное ведомство заставило мэрию подать в суд. Но иск оказался составлен с такими нарушениями, что его отказались принять. Это, вероятно, было сделано не случайно.

Последняя операция силовиков направлена уже на новое поколение миасских бандитов. Декриминализация города продолжается и еще не скоро будет завершена: про связи местных чиновников с «Турбазовскими» в городе ходят легенды. Достаточно напомнить, что одним из участников группировки является бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский, которого судят в Москве за заказные убийства.