Выдвигают кандидата от ЕР, а посол губернатора называет другую фамилию

00:13 13 октября 2017 0

В администрации губернатора стали все реже прислушиваться к мнению руководителей областного отделения "Единой России" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если выборы губернатора Свердловской области были поводом для межэлитного консенсуса, то состоявшиеся в тот же день многочисленные муниципальные кампании привели к столь серьезным спорам, что даже спустя месяц остаются предметом обсуждения в тусовке. Наметился даже раскол в самой «Единой России» — тюменские кураторы нанесли первый удар по свердловским сопартийцам, но скоро их самих ждет неприятная неожиданность.

Согласно действующему положению, «Единая Россия» и администрация губернатора, и «Единая Россия» подыскивают кандидатов в мэры разными путями. По партийной линии их выдвигают местные отделения «ЕР». Решения муниципальных партконференций поступают в региональное отделение, руководители которого, в свою очередь, передают их на окончательное согласование в кадровую комиссию Уральского МКС. Свердловские чиновники ведут собственные консультации. В них в теории должен принимать участие лидер свердловских единороссов Виктор Шептий и его ближайшие представители. Но опыт показывает, что в ряде случаев в резиденции главы области мнением руководства партотделения не интересуются.

В Нижней Туре впервые столкнулись интересы «Единой России» и администрации губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый тревожный сигнал прозвучал еще 22 сентября в ходе выборов спикера Нижней Туры. Как ранее сообщало «URA.RU», «Единая Россия» согласовала для участия в них депутата Андрея Постовалова. Однако уже после начала заседания один из думцев взял слово и заявил, что уполномочен областными властями предложить другого кандидата. По его инициативе альтернативным претендентом на пост председателя думы стала депутат Татьяна Ведерникова. В результате произошедшего в зале замешательства ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов.

Источник «URA.RU» в структурах областной власти рассказал подробности об истинных причинах произошедшего. По его словам, сбой произошел в результате вмешательства в последний момент в предвыборный процесс департамента по местному самоуправлению губернатора области. Глава города Алексей Стасенок приехал к начальнику департамента Наталье Соколовой с выкладками, свидетельствующими, что партия сделала ставку на непопулярного среди местных депутатов человека.

Наталья Соколова (слева) все-таки нашла консенсус с «Единой Россией» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К исправлению ситуации пришлось подключаться секретарю регионального политсовета «Единой России» Виктору Шептию. Спустя неделю он был вынужден лично приехать на очередное заседание думы Нижней Туры, чтобы убедить депутатов в правильности принятого «ЕР» решения. Под его контролем партийный кандидат набрал со второй попытки большинство голосов. Наталья Соколова не увидела ничего необычного в произошедшем. «В итоге же спикер был избран. Мы договорились с „Единой Россией“, нашли с ней консенсус», — заявила Наталья Соколова «URA.RU».

Более запутанная история развивается в эти дни на выборах главы Белоярского района. У местных депутатов есть на руках бумага о поддержке «Единой Россией» депутата Андрея Горбова. Однако на протяжении всех заседаний конкурсной комиссии входившая в ее состав Наталья Соколова призывала оказать поддержку другому кандидату — действующему мэру Павлу Юдину.

«Были просьбы, увещевания и даже туманные угрозы. Она Юдина на аркане пыталась протащить», — говорит другой представитель комиссии. Но сама Наталья Соколова считает, что ее выступления были логичными, обдуманными и спокойными: «Я не могу говорить за „Единую Россию“. Но моя личная позиция, которую я озвучивала: „Коней на переправе не меняют“. Я предлагала вынести кандидатуру Павла Юдина на заседание думы и предоставить депутатам самим решить, хорош действующий мэр или плох». Тем не менее, конкурсная комиссия отвергла предложение Соколовой, вынеся на суд депутатов других претендентов.

Но у Павла Юдина остается шанс занять желаемый пост. По данным источника «URA.RU» в областных структурах власти, итоговые результаты выборов будут оспорены в суде. Поводом для пересмотра станут допущенные при подготовке конкурсной документации технические ошибки.

Александр Косинцев считает, что конкурсные комиссии могут, но не обязаны руководствоваться решениями партии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выборы в Белоярке продемонстрировали и отсутствие координации внутри самой свердловской «Единой России». По версии руководителя областного исполкома правящей партии Александра Косинцева, на самом деле партией на них был поддержан Павел Юдин: «Он прошел кадровую комиссию партии. Но конкурсная комиссия его не пропустила, потому что не обязана руководствоваться партийными решениями».

Влиятельные белоярские единороссы вспоминают, что в свое время им «пытались подсунуть бумаги на Юдина, но просители были отвергнуты и эта кандидатуры не рассматривалась». Они предполагают, что областному отделению партии и Уральскому МКС «ЕР» могли быть отправлены подложные решения муниципальной партячейки. И настаивают на том, что именно Андрей Горбов их единственный реальный кандидат.

Интересы «Единой России» и правящей партии столкнулись и в Дегтярске. В администрации главы региона уверены, что на этот пост более всего подходит бывший министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Сергей Пономарев.

«Не только для Дегтярска, но и для всей области избрание опытного управленца Сергея Пономарева станет подарком», — высказала личное мнение руководитель департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова.

Официального решения о поддержке какого-либо кандидата свердловские единороссы еще не приняли. «Дегтярск пока для нас остается чистым листом», — образно отметил руководитель свердловского исполкома «ЕР» Александр Косинцев. Тем не менее местные единороссы уже определились со своим выбором — документы на участие в конкурсе подал секретарь дегтярского отделения партии Андрей Костоусов. Известный единоросс напоминает, что такое самовольное выдвижение нарушает устав «Единой России» и предполагает, что Костоусов как минимум посоветовался перед подачей документов с партийным руководством.

Игорь Бусахин определился лишь в последние часы выдвижения кандидатов в мэры Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области © URA.RU

Помимо этого, Пономареву будет противостоять действующий мэр Игорь Бусахин. Источник в областных структурах власти отметил, что действующий градоначальник заявился на участие в конкурсе в последние часы приема документов при поддержке авторитетных личностей из соседней Ревды.

Мнение свердловских чиновников и партийцев могут разойтись и при выдвижении кандидатов на пост главы Серова. Наталья Соколова заявила «URA.RU», что официальная позиция администрации губернатора по руководителю данного муниципалитета пока не выработана. Но она лично считает действующего мэра Елену Бердникову достойной выдвижения на очередной срок: «Она уже вошла в курс дела, все знает в своем городе, представляет, как решать проблемы. Новому человеку придется только год знакомиться с ситуацией».

Однако член президиума областного политсовета «Единой России», уверен, что кандидатура Бердниковой будет заблокирована кадровой комиссией Уральского МКС партии. В августе мэр крайне эмоционально на высоких тонах переговорился с приехавшими по линии МКС предвыборными ревизорами. Она жестко отвергла их претензии к проходящей в городе кампании. В связи с этим шансы на согласование Бердниковой минимальны.

Тем более, что первый прецедент, когда Уральский МКС «Единой России» отверг предложенную свердловчанами кандидатуру мэра уже есть.

Руководитель областного исполкома «Единой России» Александр Косинцев подтвердил, что такой факт имел место, но не назвал фамилию «забракованного» кандидата. В МКС факт отказа в согласовании не подтвердили.

По данным источника «URA.RU» в областных структурах власти, влияние партии при выборах мэров будет и далее снижаться. Отчасти это связано с аппаратным ослаблением лидера отделения Виктора Шептия: «До выборов президента в марте 2018 года ему точно ничего не грозит. Но уже в апреле может быть поднят вопрос о поиске новой, более сильной кандидатуры на пост секретаря партотделения».

Дозвониться до Виктора Шептия для получения комментария не удалось.