Дмитрий Быков: «Родилось поколение гениев. Как им соответствовать?»

15:50 14 октября 2017 0

49-летний Быков – пример взрослого человека, который интересуется новым поколением и интересен ему Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России — новая вспышка интеллектуальной активности: в трудоспособный возраст вступает новое поколение детей — умное, оригинальное, которому нравятся решать амбициозные и сложные задачи. Это с досадой констатирует писатель Дмитрий Быков. Быков весьма популярен у молодых людей — на паблик «ВКонтакте» с его лекциями о литературе подписано свыше 50 000 человек. Интересна молодежь и самому Быкову — он преподавал в нескольких московских школах, МГИМО, МГПУ, придя к выводу, что в России появилось гениальное поколение подростков.

В беседе с «URA.RU» Быков объяснил, почему российские дети умнее, чем их родители, и почему не стоит бояться новой «утечки мозгов».

— В 2015 году в интервью каналу RTVi вы заявили: «В России неожиданно для меня появилось поколение гениев. Где бы я ни преподавал, я вижу детей, за которыми в темпе мышления мне приходится тянуться. Они возродят мир. Это те людены, которых предсказали Стругацкие (сверхумные люди с принципиальной иной моралью — прим.ред). Изменилось ли ваше мнение?

Писатель несколько лет предсказывает современной России поколение гениев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Мне тогда казалось, что эта вспышка интеллектуальной активности относится к людям, которым 20-25 лет. И что за ними опять идет темная полоса. Потому что на тот момент у меня был гениальный 11-й класс и посредственный 10-й. Но, когда я сейчас преподаю в «Новой школе» в Москве или когда гляжу на своих нынешних студентов, я вижу, что эта традиция не прервалась. Напротив, те, кому сегодня 13-15 лет, еще умнее и оригинальнее. Нам не светит никакого облегчения.

— Так это же хорошо!

— Им хорошо. А каково будет мне? Смогу ли я как преподаватель быть им интересен? Придется изобретать очень много новых идей, новых методик, новых тем для разговоров именно в школах. Когда они придут в университет — будет поздно. Им нравятся сложные, амбициозные, по большей части неразрешимые задачи. Они очень парадоксально мыслят и с огромной скоростью обрабатывают информацию. Сумеем ли мы им соответствовать? Над этим вопросом я сейчас и работаю.

Дмитрий Быков как преподаватель сейчас работает над тем, как быть актуальным для нового поколения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Моей сестре 17 лет. И она, и многие ее сверстники считают себя «людьми мира». Условный Джастин Бибер в Instagram для них зачастую ближе и понятнее, чем сосед по лестничной клетке. Вас это не пугает?

— Пушкину Байрон, наверное, тоже был ближе, чем Липранди или Туманский. А Лермонтову Гете был ближе, чем Мартынов. А Пастернак в одном из писем к сыну писал: «Мне „Фауст“ ближе, чем ты». Ну и что в этом такого?

— А пресловутая «утечка мозгов»? Многие молодые люди уверены, что на Западе они получат гораздо больше, чем в России.

— Если вы не хотите, чтобы уезжали молодые ученые, создайте им хорошие возможности для работы здесь. Иногда, кстати, получается их вернуть назад. Простых же ребят там не ждут. Где родился, там и пригодился. За границей нужны исключительные люди. Есть даже такая процедура получения гражданства в США для extraordinary people. А ordinary people нужны здесь: в Екатеринбурге, в Тюмени, в Москве. Я ordinary people, поэтому существую здесь. Если бы я изобрел графен, то уже, наверно, был бы в Америке, а мы бы с вами разговаривали в Нью-Йорке, а не в Екатеринбурге.

Быков: конфликт поколений в Росии был всегда, нужно разрешать его диалогом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Вы согласны, что сейчас в России есть конфликт поколений? Для детей опыт родителей зачастую неактуален, общепризнанным авторитетам они не верят. Культура, понятие «хорошо и плохо» достаточно разные. Как не потерять связь друг с другом?

— Конфликт поколений в России всегда, об этом еще Тургенев писал. Если говорить серьезно, Даня, эти поколенческие трещины надо замазывать человечностью. Я так со своим двадцатилетним сыном разговариваю: «Сын, твой старик отец рос в других условиях. Никто не виноват, что в России каждые 25 лет меняется историческая формация. У него не было Интернета, в каких-то моментах он отсталый человек, в каких-то — «совок», но он любит тебя. Прости его, засранца. Я же тебя прощаю, дурака, за то, что ты не понимаешь какие-то вещи.

— Вы в Екатеринбурге в рамках проекта «Прямая речь» читали лекцию про Карлсона. А почему этот герой до сих пор актуален для детей?

— Карлсон — это ангел двадцатого века, а ангелы актуальны всегда. Ангел всегда вас глубоко понимает. Карлсон глубоко понимает Малыша. Он учит его, как вести себя в жестоком, непрерывно меняющемся мире. Он идеальный защитник, борется со злом. Мир, который создала Астрид Линдгрен, — определенный прообраз вселенной «Гарри Поттера». Просто мир юного волшебника более логичный и проработанный. А так — что фрекен Бок, что тетушка Петунья — это враги. Но про Гарри Поттера сказано уже очень много, поэтому лекция о Карлсоне. Тем более, он сам, как персонаж, говорит очень много дельных вещей.