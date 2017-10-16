Актера Марьянова можно было спасти, если бы набрали не 03, а 112

17:21 16 октября 2017 0

Многие винят службу "скорой помощи" в смерти актера Дмитрия Марьянова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актер Дмитрий Марьянов мог быть жив, если бы «скорая помощь» ездила только на экстренные вызовы, считают в медицинском сообществе. История настолько громкая, что действия врачей Лобни, которые не приехали на вызов к актеру, в ближайшие дни проверят Следственный комитет РФ, Росздравнадзор, Минздрав Московской области. В последнем ведомстве обвинения в смерти Марьянова отвергают, заявляя, что вызов сначала поступил, а позднее был отменен. Близкие актера уверяют, что в «скорой» им заявили, что приехать оперативно не смогут из-за большого количества вызовов. В итоге Марьянова повезли на своей машине, но доставить до больницы не успели.

Почему «скорая помощь» зачастую опаздывает, куда надо звонить в случае беды и какие слова произносить, чтобы врачи приехали максимально быстро — «URA.RU» рассказал председатель независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков.

В службе «скорой помощи» до недавнего времени существовало два приоритета. Первый — это экстренный вызов, второй — неотложный. По-хорошему, «скорая» должна приезжать только на первую категорию вызовов, это ее непосредственная работа. Речь идет о ситуациях, когда жизни и здоровью человека угрожает без преувеличения смертельная опасность. Например, если речь идет о ДТП, ножевом ранении, внезапной потери сознания.

Неотложные вызовы — удел поликлиник. Как правило, в этих ситуациях человек в состоянии подождать. Например, если у него температура 37,5 и насморк.

«Скорая помощь» в России все чаще заменяет поликлиники Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Однако с появлением в России службы 112 все кардинально поменялось. Например, если в Москве человек набирает 03, он попадает на диспетчера, который может переключить его на специального врача-консультанта. У того, в свою очередь, существует специальный алгоритм опроса, с помощью которого он выясняет, действительно ли человеку необходим вызов бригады «скорой» или он может обойтись. Даже если у врача-консультанта возникают сомнения, то он, несомненно, направляет бригаду звонившему.

Однако в том случае, если звонок поступает на телефон 112, то ему автоматически присваивается приоритетный статус — это означает, что «скорая» должна нестись на него в первую очередь, сломя голову. И неважно — идет ли речь об «огнестреле», или же это позвонил прохожий, который пожалел мирно спящего под кустом пьяного гражданина. Никакого разделения в данном случае не происходит.

В итоге «скорая» получает целый поток вызовов, на которые, начистоту говоря, не должна была приезжать. 90% всех вызовов — это сопли и температурка.

Всеми этими вещами должны заниматься поликлиники, участковые врачи. Порой люди намеренно не идут в поликлинику, не хотят там болтаться в очередях, а дожидаются позднего вечера и «крутят» 03.

Я не могу сказать, что конкретно произошло в истории с актером Дмитрием Марьяновым. Возможно, бригада действительно не смогла приехать оперативно. Просто очень часто бывает, что все врачи заняты, все обслуживают вызовы, на которые приехали из-за неправильно работающей системы, а не потому, что там кто-то действительно нуждался в скорой помощи. У одного оторвался тромб, а у другого полились сопли из носа.