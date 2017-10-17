«Больше полукилометра вез инспектора ДПС на капоте. Он умер в коме»

23:32 17 октября 2017 0

На похороны Ярослава Власова приехал начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев. Все официальные лица уверяли: водитель, сбивший инспектора ДПС, будет наказан ФОТО: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В полиции Челябинской области считают делом чести найти преступника, по чьей вине погиб инспектор ДПС из Чебаркуля, младший лейтенант полиции Ярослав Власов. Но уже прошло 17 дней с того трагического инцидента, а 25-летний Егор Александрин успешно скрывается от правоохранительных органов. Бывший напарник Ярослава Власова Александр Балухтин заявляет, что преступника можно было задержать сразу же, но момент был упущен коллегами.

Александр Балухтин уволился из полиции Чебаркуля неделю назад и теперь, когда уже не связан служебной этикой, считает своим долгом рассказать всю правду о том, как закончилось 30 сентября поздно вечером в селе Травники последнее дежурство Ярослава Власова. В официальную сводку попало только сообщение, что автоинспектор был сбит машиной ВАЗ-2101, за рулем находился местный житель Егор Александрин. «URA.RU» стали известны эксклюзивные подробности.

Ярославу Власову было 26 лет «ВКонтакте» Ярослав Власов

По словам Александра Балухтина, его напарник Ярослав разговаривал с водителем автомобиля, который остановил для проверки. В этот момент по селу ехала синяя «копейка». Власов махнул жезлом, дав сигнал остановиться. Александрин уже почти затормозил возле инспектора ДПС, но вдруг резко рванул вперед, сбив полицейского. Ярослава подкинуло вверх, он упал на капот «копейки». Машина промчалась более полкилометра с Власовым на капоте. Потом водитель свернул на проселочную дорогу, а Ярослава выбросило с автомобиля. Он ударился головой о камни и потерял сознание.

За «копейкой» мчались коллеги Власова, два члена экипажа. Полицейский «Рено Логан» не свернул на проселочную дорогу — решили сделать небольшой крюк, чтобы перегородить ВАЗу выезд. Но когда подъехали к «копейке», машина уже была пуста, водитель скрылся в лесу. А чуть позже нашли истекающего кровью Ярослава. С открытой черепно-мозговой травмой автоинспектора доставили в больницу, где он после пяти суток комы скончался. На похороны Ярослава Власова в Чебаркуль приехал начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев. Все говорили о том, как важно не дать уйти преступнику от правосудия. Егор Александрин объявлен в федеральный розыск.

Так получилось, что водитель-убийца Александрин и сотрудник ГИБДД Власов были знакомы. Даже учились в одной школе, только Ярослав был классом старше.

Александр Балухтин: «Я считаю, что коллеги упустили преступника» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Я работал с Ярославом три года, потом он служил в другом экипаже, — рассказывает Александр Балухтин. — Ярик был моим напарником, я знал, что он никогда меня не подведет. Честный, принципиальный, неподкупный. Ему было 26 лет. Только появилась квартира, а до этого снимали с женой комнату в общежитии. Мечтали о детях».

Александр Балухтин вместе с адвокатом Константином Акуличем проходят по делу об избиении военнослужащего. Инцидент произошел 1 ноября 2015 года. В Чебаркульском городском суде процесс выходит на финальную стадию. В деле много несостывок. Коллеги Балухтина и Акулича считают, что уголовное преследование — месть следственных органов, за то, что адвокат добился полного оправдания полицейского Сергея Лиховидько. Одним из свидетелей на процессе Балухтина и Акулича является Вячеслав Комаров — тот самый полицейский, что дежурил 30 сентября вместе с Ярославом Власовым.

Местонахождение Егора Александрина до сих пор не установлено Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

«Меня в этой ситуации особенно удивляет тот факт, что Вячеслав Комаров в полной темноте, смог разглядеть, как Акулич якобы кого-то избивает. Уверяет, что один удар точно разглядел. В то же время 30 сентября не увидел убегающего преступника темным вечером, — говорит Александр Балухтин. — Я уволился из полиции сам, это никак не связано с тем, что случилось с Ярославом. Но не верю, что преступника не могли сразу же задержать. Почему за Александриным не помчались в лес? Один должен был остаться у Ярослава, а другой преследовать преступника. Но они этого не сделали. Якобы уже было темно. Это не может быть оправданием!».

«По случаю гибели сотрудника полиции в ГИБДД проводится проверка», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В Травниках, где произошел инцидент, до сих шокированы случившимся. Некоторые жители, опрошенные «URA.RU», считают, считают, что Егор Александрин вечером 30 сентября был под воздействием «солей», поэтому побоялся остановиться. По оперативной информации инсайдера, он, сбежав от ДПС, вызвал такси, доехал до Челябинска, а далее следы преступника теряются. В местном следственном отделе уже появился его адвокат. В Травниках ходят разговоры, что Егор Александрин скрылся в Казахстане. Следователи опрашивают его родных. Информация о розыске появилась в базе данных МВД РФ.

Ярослав Власов, погибший при исполнении, посмертно представлен к государственной награде.