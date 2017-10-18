«URA.RU» сожалеет, что ввело в заблуждение своих читателей

10:57 18 октября 2017 0

«URA.RU» подробно объясняет подоплеку главных решений «ТАЛК» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

9 октября на сайте «URA.RU» была опубликована статья «Как из „кошелька“ тюменского замгубернатора вывели более миллиарда», посвященная деятельности «Тюменской агропромышленной лизинговой компании». В ней были использованы интерпретации, которые не прошли должной проверки перед публикацией и оказались недостоверными. У читателя материал мог сформировать ложное мнение о деятельности «Тюменской агропромышленной лизинговой компании».

Когда у редакции возникли сомнения в справедливости оценок, агентство проверило оценки и мнения в материале и обнаружило, что статья была подготовлена с нарушением профессиональных стандартов. Мы хотели провести журналистское расследование, но в действительности материал построен на мнении одной стороны, оказавшейся заинтересованной. Нами не были предприняты достаточные действия, чтобы получить все данные по описываемому вопросу. В результате материал получился односторонним и тенденциозным и редакция приняла решение о его удалении с сайта.

Замгубернатора Владимир Чейметов как председатель совета директоров ТАЛКа держит под контролем работу компании Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сейчас мы хотим подробно разобрать все неверные интерпретации, чтобы наши читатели знали, как обстоят дела в «Тюменской агропромышленной лизинговой компании» на самом деле.

В материале прозвучали серьезные обвинения. Например, что «руководство компании могло быть причастно к выводу миллиардов рублей через аффилированные лица», «в коррупционной истории может быть замешан замгубернатора …Владимир Чейметов». Эти выводы делались на основе «доклада, который финансисты положили на стол председателю совета директоров» и мнении анонимных источников. Важно отметить, что проверка была инициирована департаментом АПК Тюменской области.

Из статьи можно было сделать вывод, что «Тюменская агропромышленная компания» находится в крайне тяжелом финансовом состоянии, на грани банкротства. «У компании серьезные проблемы с долгами перед банками, которые больше не хотят ее кредитовать», — написало наше агентство.

Этот тезис не нашел подтверждения. Именно банки являются основным финансовым партнером «ТАЛКа». И даже в период финансового кризиса компания не допустила ни одной просрочки по кредитным платежам. Ни один договор не был реструктуризирован. Сейчас у «ТАЛКа» открыты кредитные лимиты в 17 банках на 250 млн. рублей.

Через «ТАЛК» прошло не более 25% господдержки для крестьян Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В доказательство плохого финансового состояния предприятия приводился пример с задержкой зарплаты. «ТАЛК» представил данные, опровергающие это утверждение: «По закону работодатель обязан выплачивать зарплату два раза в месяц, не позднее 15 дней со дня окончания периода работы. В компании обычно зарплата выплачивалась раньше, до последнего дня месяца. Не так давно эта традиция была нарушена на 3-4 дня, но за сроки, определенные законом, предприятие не вышло и задержки зарплаты не было. Жалоб на задержку зарплаты в контролирующие и правоохранительные органы не поступало».

Неправдой было и утверждение, что «ТАЛК» — это «фирма, через которую полтора десятилетия проходили все субсидии для тюменских крестьян на приобретение техники». Товаропроизводители берут банковские кредиты, вкладывают собственные средства, пользуются услугами других лизинговых компаний для приобретения техники и оборудования, а потом самостоятельно обращаются в департамент АПК за субсидией. Через «ТАЛК» прошло не более 25% этого вида господдержки.

«Тюменская агропромышленная лизинговая компания» занимает второе место в России после федеральной компании «Росагролизинг» по количеству сельскохозяйственной техники и оборудования, предоставленного в лизинг сельхозтоваропроизводителям. В 2013—2015 годах, о которых говорится в статье, аграриями было получено 1173 единицы техники на 3,866 млрд. рублей. Маржинальность финансовых продуктов для аграриев в ТАЛКе составляет 1,5-2%. Маржинальность на «чистом» рынке выше в три раза. При этом ТАЛК не имеет монополии на оказание государственной поддержки, любой аграрий может получить господдержку напрямую в департаменте АПК или через другие лизинговые компании.

Маржинальность финансовых продуктов для аграриев в «ТАЛКе» составляет 1,5-2%. Маржинальность на «чистом» рынке — выше в три раза Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Люди обращаются в «ТАЛК» из-за дополнительных сервисов. Подавая заявку на кредит в банк, «ТАЛК» берет риски агрария на себя, потому что многим сельхозпредприятиям банки деньги не дают из-за высоких отраслевых рисков. Так государство делает частное финансирование аграрных предприятий более доступным.

В материале приводятся данные о ссудах «своим дочерним компаниям денег под 8,1% годовых… Одновременно компания занимала деньги под 16,7% годовых». Из этих данных делается вывод: «В 2015 году „ТАЛК“ выдал кредитов больше, чем сам занял денег — т. е. мог вообще не брать деньги в банках». Но «ТАЛК» занимается не только сопровождением господдержки сельского хозяйства: половина оборота компании приходится на проекты из сферы гражданского, дорожного строительства, лесопереработки, промышленного производства. Лизинговая компания привлекает деньги в банке, если не обладает собственным необходимым финансовым ресурсом и имеет клиента, готового оплатить более высокую стоимость денег. Работа именно с ними дает компании финансовую устойчивость, формирует собственные оборотные средства, используемые для поддержки аграрного сектора.

Есть объяснение и тому, почему «ТАЛК» давал дочерним компаниям кредиты под 8,1%.

Во время финансового кризиса у одного из дочерних предприятий «ТАЛКа» — компании «Техно-центр» — возникла проблема с кредитной линией. В области мог возникнуть дефицит запчастей для сельхозтехники. Поскольку компания «ТАЛК» является частью государственной системы поддержки сельского хозяйства, она начала предоставлять оборотные ресурсы дочерней компании.

Кредиты давались на короткие периоды из собственных оборотных средств.

Мы неверно интерпретировали и конкурс на выбор кредитной линии, посчитав, что, проводя его, компания кредитовала сама себя. В действительности процедура выглядела следующим образом: чтобы выбрать банк, в котором лизинговая компания будет брать деньги в кредит, нужно провести специальный конкурс. Побеждает банк, предлагающий меньший процент. В описанном конкурсе победил «МСП Банк», который предложил 12,2% годовых в момент, когда стоимость денег на рынке была в районе 18%.

В 2013—2015 годах аграриями было получено 1173 единицы техники на 3,866 млрд. рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Только на том основании, что «предприятие еще не рассчиталось по предыдущим договорам лизинга», мы интерпретировали приобретение новых автобусов для пассажирской компании ПАТП-1 как сомнительную сделку. Обладая полными данными, с этим выводом нельзя согласиться. Само по себе наличие договора лизинга не является проблемой. Проблема — это когда компания не может обслуживать свой долг. А ПАТП-1 свои обязательства исполняет. Благодаря этой сделке Тюмень одномоментно получила 166 современных автобусов — это самый комфортный общественный транспорт за всю историю города. Без механизма лизинга на такое масштабное перевооружение потребовались бы годы.

В материале говорилось, что «автобусы, приобретенные в лизинг у „ТАЛКа“, стоили более 2,5 млрд. рублей. „ТАЛК“ заплатил за автобусы 1,9 миллиарда». В контексте статьи складывается впечатление, что эта разница — заработанная «ТАЛКом» наценка. Это тоже не так.

При взятии кредита необходимо страховать приобретенное имущество, платить проценты по кредиту, налог на имущество. Лизинг упаковывает многочисленные платежи и административную работу в один договор и один ежемесячный платеж.

Лизинговая компания-исполнитель определялась через конкурс. Компания «ТАЛК» участвовала в конкурсе на общих основаниях и победила, предложив самую низкую цену.

Утверждение о том, что «компания не может вернуть порядка ста миллионов рублей субсидий, выделенных бюджетом региона для помощи сельхозтоваропроизводителям», ложно, поскольку субсидия на приобретение техники дается безвозвратно. И описанная ситуация невозможна в принципе. Если бы деньги нужно было возвращать, то это был бы кредит. В утверждении, что «прибыль, которую зарабатывали дочерние структуры, в „ТАЛК“ не возвращалась», озвучена не вся правда. Заработанная прибыль направлялась на развитие предприятий и всей отрасли. Например, за счет компаний проходит бесплатное обучение студентов работе и ремонту сельхозтехники. В 2016 году обучение прошло 420 человек из Глышманово, Нижней Тавды, Заводоуковска, Ялуторовска, ГАУ Северного Зауралья.

Не обладая достаточными знаниями об устройстве лизингового бизнеса, мы сформировали неверное представление о проводимой «ТАЛКом» работе. Например, в описании договора с «Сибнефтебанком» можно было прочитать обвинение в использовании компанией мертвых душ и присвоении 17 млн. рублей.

Компания — получатель лизинга — сначала подала заявку на субсидию. Её рассчитали на пять лет.

Упомянутая сумма в 17 млн.рублей — это расчетная сумма потребности в субсидировании процентной ставки за весь срок действия договора. Сумма была поставлена в финансовый план департамента АПК и доводилась постепенно.

Чтобы получать государственную компенсацию, нужно вносить лизинговые платежи. Как только в лизинговую компанию не поступает платеж, субсидирование останавливается. Просрочка по платежам — ключевой момент для сохранения имущества. Когда предприятие начинает банкротиться, имущество очень часто начинает расхищаться. Поэтому сотрудники «ТАЛКА» сразу едут на место. Если инцидент происходит с добросовестной компанией, то предлагается реструктуризация долга. Если предприятие безнадежно, имущество немедленно изымается.

В приведенном в статье примере техника была изъята вовремя и продана по новому договору другому предприятию. Всю полученную разницу «ТАЛК» вернул в бюджет.

Мы дали основания для сомнений в управляемости предприятием, когда сообщили, что смена генерального директора произошла «то ли с 4 сентября 2017 года, то ли с 5 октября — существуют два протокола заседания совета директоров». В действительности были перепутаны два разных события. У совета директоров нет компетенции увольнять директора. Это право общего собрания акционеров. Совет директоров обладает правом созыва внеочередного собрания акционеров. И 31 августа Совет директоров принял это решение. 5 октября собрание акционеров приняло решение.

Обоснованы и траты «на оплату аренды и содержания 14 легковых автомобилей». Если разделить 9,8 млн. руб. на три года и 14 автомобилей, то окажется, что среднемесячное владение автомобилем выходит чуть меньше 18 тыс. рублей. Для автомобиля, проходящего в год в среднем по 100 тыс. км, это не много. Парк в основном оснащен автомобилями «Лада-Ларгус». Вместо автомобиля Infiniti уже три года используется автомобиль Toyota camry.

Вместо автомобиля Infiniti в «ТАЛКе» уже три года используется автомобиль Toyota camry Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Цифры и персональные оценки не были прокомментированы теми, кого мы обвинили в коррупции. Звонок с просьбой дать комментарий поступил специалисту, ответственному за работу с прессой, в понедельник, в 20 часов вечера. Наутро материал был уже опубликован. По нашим внутренним стандартам журналистское расследование должно строиться на редакционных запросах, дающих более разумный срок для подготовки компетентных ответов на вопросы.

Источники, предоставившие «URA.RU» информацию о предбанкротном состоянии организации, которым мы полностью доверяли, оказались ненадежными. Результатом этого стала публикация недостоверных данных, о чем мы очень сожалеем. Редакция «URA.RU» приносит извинения тем, кому мы могли навредить своей публикацией: бывшему гендиректору АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» Владимиру Александровичу Сорогину и заместителю губернатора Тюменской области, директору департамента агропромышленного комплекса, председателю совета директоров «ТАЛК» Владимиру Николаевичу Чейметову.

Мы приносим извинения своим читателям за введение их в заблуждение.

В правилах редакции «URA.RU» — ничего не утаивать от читателей и оперативно знакомить их с общественно важной информацией. Мы искренне сожалеем, что не смогли качественно проверить информацию и опубликовали статью, основанную на ложных данных и предположениях источников. Материал, в котором были допущены ошибки, снят с сайта агентства.