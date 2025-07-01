В Тюмени начали продавать малину

Малиной торгуют в ларьках «Продаем свое»
На улицах Тюмени начали продавать малину. За стакан ягоды объемом 500 миллилитров просят 300 рублей. Об этом фотокорреспонденту URA.RU рассказала одна из бабушек, торгующая малиной.
Также ягоду продают на «Авито». Литр свежей малины с куста обойдется в 500-600 рублей. Клубника и земляника стоят чуть дешевле — за тот же объем 400-450 рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают землянику. Стоимость литра лесной ягоды в конце июня доходила до 1 300 рублей.
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