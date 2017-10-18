Как устроены бойцовские клубы вахтовиков в Арктике. Видео

22:04 18 октября 2017 0

Многие рабочие считают, что вахта обладает особенной романтикой несмотря на все сложности Фото из группы "Сабетта - Супер!" в "ВК"

Заснятая на видео драка ямальских вахтовиков в арктическом порту Сабетта стала одной из самых популярных роликов в социальных сетях региона. Опубликованная сутки назад запись собрала около 70 тысяч просмотров. «URA.RU» проверило: подобные конфликты на вахте, как оказалось, явление повсеместное. Месяцами живущие на морозе люди с ежедневно натянутыми нервами, не всегда могут себя контролировать и снимают стресс с помощью кулачных боев. Нередко доходит и до смертельных разборок.

Ямал — один из главных вахтовых регионов России, куда съезжаются тысячи людей со всей стран и ближнего зарубежья. Сегодня здесь трудятся порядка 30 тысяч приезжих рабочих. Больше половины из них работают в поселке Сабетта, где возводятся морской порт и завод по сжижению природного газа «Ямал-СПГ». Большая часть вахтовиков — это мужчины. В условиях Крайнего Севера грубая сила более востребована.

«Дерутся там из-за того, что ты, бывает, стоишь в очереди полчаса, а какой-то… пролезает вперед тебя с наглым видом, да еще и друзей своих к себе зовет. В результате перед тобой вырастает толпа. Равнодушным тут остаться трудно, да и не надо», — прокомментировал нашумевший видеоролик пользователь YouTube Рустам Абдулаев. Драка мужчин действительно произошла из-за очереди в столовую.

Одних из вахтовиков, который представился Серегой, рассказал «URA.RU», что драки среди рабочих случаются стабильно. Но в бесконтрольное избиение они переходят редко. Действуют негласные правила уважения к сопернику. Своего рода «бойцовский клуб» вахтовиков.

«Тут принято разбираться по-мужски. Все по правилам. Спорящие дерутся на кулаках, один на один. Никто не вмешивается, если драка не переходит разумные границы. Как спарринг на ринге. В случае чего — растаскивают. Но обычно все заканчивается мирно. Сам не раз видел, как мужики после драки жали друг другу руки и потом даже становились друзьями», — говорит Сергей.

В правоохранительных органах на эти разборки смотрят иначе. Например, в Следственном комитете Ямала «URA.RU» рассказали, что официальной статистики смертей среди вахтовиков они не ведут, но именно

такие драки нередко заканчиваются летальным исходом и составляют львиную долю всех расследуемых преступлений по делам вахтовиков. Там же отметили, что почти все смерти происходят из-за пьяных потасовок.

Собственный источник «URA.RU» в нефтегазовой отрасли поделился, что на многих предприятиях распитие алкоголя вообще строжайше запрещено. В первую очередь, запрет действует на отдаленных от населенных пунктов объектах. За нарушение его, как правило, сразу увольняют.

«Но при этом с алкоголем на местах нет никаких проблем. Кто ищет — тот найдет. Абсолютно везде развит подпольный рынок. Руководство на местах часто обо всем этом знает, но закрывает глаза, чтобы мужики временами могли расслабиться. Главное, чтобы не дебоширили», — говорит источник.

Вахтовики же подмечают, что альтернативных развлечений не много. Где-то о рабочих заботятся больше, у них есть спортзалы, библиотеки, организован досуг. В других местах жизнь идет по графику «Работа — общага — работа» с небольшими перерывами на принятие пищи. Некоторые даже сравнивают вахту со службой в армии.

«Тут все как на службе. Встаешь и ложишься спать по расписанию. Еда в столовой и баня по графику. А еще постоянно хочется чего-то сладкого, и женского внимания», — рассказывает Андрей Курчавин из Самары.

Даже своеобразная дедовщина здесь присутствует. Более матерые вахтовики учат еще «зеленых» работников премудростям жизни вахтовым методом. Туда же дележка коек в общежитиях, нудные дежурства и прочее.

Вахтовики говорят, что работать здесь сможет не каждый. Во-первых — это серьезная психологическая нагрузка. Тяжело много месяцев провести вне дома, далеко от друзей и родных, в непривычных условиях, среди тысяч чужих людей. Во-вторых — каждый рубль зарабатывается тяжелым трудом в суровых условиях Севера.

«Разговоры про глобальное потепление, по-моему, чушь. Пусть эти ученые поработают тут, когда на улице под 50 градусов мороза и инструменты примерзают к рукам», — усмехается Василий Степко, который уже несколько лет приезжает работать на Ямал из теплой Белоруссии.

Но при всей тяжести такого труда все собеседники подмечают, что есть в такой работе своя романтика, которая завораживает и заставляет многих отказываться от теплых насиженных мест и ехать на Север. «И дело то даже не в деньгах. Сама атмосфера, люди. Тут ты как первооткрыватель, первопроходец. Идешь туда, где не ступала нога человека. Когда я первый раз приехал на Ямал меня встретило северное сияние.Это было нечто. Я помню, что промерз насквозь, но стоял и не мог налюбоваться».», — говорит вахтовик.

Впечатлений добавляют нередкие встречи с северными животными. На стройплощадки и месторождения то и дело заглядывают олени, песцы и белые медведи. Они приходят в поисках пищи. Наблюдение за ними тоже своего рода развлечение, которых здесь не хватает. Все это и многое другое превращается в удивительные истории, которые вахтовики рассказывают своим друзьям по приезду домой.