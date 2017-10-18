«Хотите хорошо жить в Тюмени? Платите»

20:14 18 октября 2017 0

Для того, чтобы благоустраивать дворы и строить набережную, тюменцам поднимут налоги Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменцам резко повысят налог на недвижимость. Предложение городских чиновников о введении максимально возможной ставки в 0,3% от кадастровой стоимости домов и квартир не встретило никаких возражений депутатов Гордумы. Изменение члены думской комиссии по бюджету сегодня почти единогласно одобрили и рекомендовали коллегам принять на ближайшем заседании. Бурное обсуждение в основном касалось того, как преподнести горожанам новшество, чтобы не спровоцировать новый шквал протестов.

Чиновники решили поднять в Тюмени налог на квартиры до максимальной планки Фото: Николай Бастриков © URA.RU

О сути нововведения членам думской комиссии рассказал директор департамента финансов Андрей Пилипчук. Он пояснил, что исчисляться налог на имущество для физлиц будет с 2018 года — соответственно, платежки поступят горожанам в 2019 году.

«Это наш местный налог», — подчеркнул он, пояснив, что средства на 100% будут поступать в городской бюджет, и уже в 2019 году казна получит дополнительно больше полумиллиарда рублей.

На новый порядок, по его словам, уже перешли 68 из 85 субъектов РФ — к 1 января 2020 года новшество должно заработать по всей стране. Суть нововведения в том, что налог будет исчисляться из кадастровой стоимости объекта недвижимости, а не инвентаризационной, как сейчас.

При этом кадастровая стоимость, как правило, в разы выше, чем инвентаризационная — она близка к рыночной, и, по словам чиновника, является более справедливой.

В частности, владелец квартиры в 84,6 квадратных метра на улице Широтной с инвентаризационной стоимостью в 448 тысяч рублей, за 2017 год заплатит 895 рублей налога, а за 2018 год — уже 2 161 рубль, поскольку ее кадастровая стоимость составляет три миллиона 154 тысячи рублей.

Хозяину дома в 302 «квадрата», который раньше платил 258 рублей рублей, теперь придется отдать больше трех с половиной тысяч рублей, поскольку инвентаризационная стоимость дома составляла 258 тысяч рублей, а кадастровая составила 6 860 тысяч.

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Налог за комнату на улице Осипенко в 16,9 квадратных метров раньше составлял 60 рублей, теперь будет 219 рублей.

Чиновник подчеркнул, что владельцы примерно 109 тысяч городских объектов недвижимости налог на них до сих пор не платили вообще — а это около 61 тысячи квартир, 21 тысяча гаражей и машиномест, больше 17 тысяч жилых домов.

Такая коллизия сложилась из-за того, что инвентаризационная стоимость объектам недвижимости присваивалась только до 1 января 2013 года. Все дома, построенные после этой даты, выпали из налогооблагаемой базы.

Налог на гаражи и хозпостройки также возрастет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Федеральное законодательство предложило муниципалитетам самим определить налоговые ставки — от 0 до 0,3%. Тюменские городские власти решили взять верхнюю планку и установить максимально возможную ставку в 0,3%. Столько должны будут платить владельцы квартир, комнат, жилых домов и объектов незавершенного строительства, если строится жилой дом, единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом, хозяева гаражей и машиномест, хозяйственных строений и сооружений площадью до 50 квадратных метров, стоящих на землях ЛПХ, садоводства, огородничества и ИЖС.

Владельцам объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей придется платить 2% от стоимости. Для административно-деловых и торговых центров еще в 2015 году была установлена ставка в 2%. 0,5% предлагается установить в отношении прочих объектов налогообложения — это апартамент-отели и прочие объекты, не подпадающие под другие категории.

При этом предусмотрены и обязательные налоговые вычеты — так, для квартир это 20 квадратных метров, для комнат — 10 «квадратов», для жилых домов — 50 квадратных метров, в отношении единого недвижимого комплекса с жилым домом кадастровая стоимость уменьшается на миллион рублей.

Установлено и несколько категорий льготников, которым вообще не придется платить этот налог — правда, освобождение действует лишь для одного объекта из каждой категории недвижимости. В этом списке, в частности, пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, инвалиды детства, участники ВОВ, чернобыльцы, дети-сироты.

Резкого увеличения налога для горожан, заверил Пилипчук — чиновники предусмотрели переходный период в четыре года, и прирост будет осуществляться постепенно, по 25% от разницы между налогом по кадастровой и инвентаризационной стоимости.

Узнать кадастровую стоимость квартиры тюменцы могут на сайте Росреестра, отметил чиновник. Если кто-то не согласен с суммой и считает ее завышенной — с претензией можно обратиться в комиссию при администрации, или в суд. Для этого у жителей Тюмени есть время до конца 2018 года.

Первым после доклада Андрея Пилипчука слово взял депутат Валерий Роженцев.

«А не получится снова так, как с проездом на транспорте? Мы это решение примем, потом появляется гражданин Ч., приводит определенных людей и начинается вот этот водоворот?

— напомнил он о крупном городском скандале из-за автобусов. — Не знаю, как остальные коллеги, но я себя неуютно чувствовал, когда гражданин Черепанов подходил, тряс бумажкой и говорил «как тебе не стыдно Конституцию нарушать?».

Я в порядке совета хочу сказать — чтобы вы могли привести три-четыре аргумента для простых граждан, почему именно сейчас мы это решение принимаем? Что мы вынуждены это делать, или мы пример с кого-то берем, или это наша инициатива? Я убежден, что сценарий будет именно такой. Должны быть аргументы у вас, чтобы простой человек, который на думу придет, понял, что вынуждены это делать, а не чья-то прихоть».

Мурат Тулебаев предположил, как будут уходить от налогов владельцы элитной недвижимости Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Сколько лет не изменялась ставка налога на имущество в Тюмени?», — поинтересовался депутат Юрий Коновалов. Общими усилиями вычислили, что цифра не менялась больше 12 лет — с 2005 года.

Либерал-демократ Мурат Тулебаев поинтересовался, что будет, если вдруг «продвинутые» дети переоформят дом в тысячу «квадратов» на отца-пенсионера — будет ли он полностью освобожден от налога? Чиновник подтвердил — да, будет, если этот дом у пенсионера единственный.

«Вам надо обосновывать, вы должны были на пальцах объяснить, здесь и СМИ находятся, куда бы эти деньги в бюджете в перспективе пошли. Нам тоже будут задавать вопросы», — попросил депутат.

«Это 100% местный налог, — подчеркнул Пилипчук. — Это тот источник, который никуда не уйдет, он всегда будет наш. Мы много лет создавали обширную инфраструктуру в Тюмени, мы создавали объекты, набережную построили, ремонтируем объекты соцсферы, принимаем на себя дополнительные обязательства и каждый год эти обязательства выполняем, это навскидку миллиард в год — и благоустройство дворов как раз относятся к таким дополнительным обязательствам. Граждане должны понимать, что эти деньги пойдут на развитие города. Бюджет принимается на заседании думы, у нас появляется просто некий резерв, который мы будем вместе с вами распределять».

Вопрос о максимальной налоговой ставке из всех народных избранников поднял только либерал-демократ Алексей Чирков. «То, что ставка налоговая 10 лет не менялась — это замечательно, — отметил он. — Однако кадастровая стоимость за эти годы так поменялась, что корреляция эта не в пользу ни населения, ни бизнеса. В любом случае нам бы пришлось исполнять федеральный закон, но обоснуйте, почему, когда налоговый кодекс нам позволяет сделать ставку 0,1%, мы берем максимальную — 0,3?».

Депутат предложил снизить ставку хотя бы до 0,2% и посмотреть, что получится через год. «Может, мы такие неплатежи получим, что будем за голову хвататься? Потому что люди платят уже из последних сил», — пояснил он.

«Мы должны понимать, что развитие города должно идти дальше, и те доходные источники, которые мы имеем, мы должны с ними и работать. И это будет на благо города. Почему максимальная ставка? Ну, если какие-то категории населения у нас выпадают и им действительно будет сложно с этим бременем жить, мы готовы отдельно это рассматривать. Но в будущем. Сейчас мы должны принять это решение, а дальше будем смотреть и уже адресно помогать этим категориям населения — возможно, через другие механизмы», — заявил Пилипчук.

Депутат Юрий Коновалов поддержал переход к новшеству, подчеркнув, что «самое главное, что нужно будет нам всем обосновывать, это освобождение от данного вида налога пенсионеров».

«Чтоб не получилось, как по транспорту, пришли люди сюда возмущаться и пришли пенсионеры возмущаться, которые освобождены от уплаты на проезд в автобусах, — снова напомнил он о больной для города ситуации. — То есть я потом повстречался, одна с моего округа женщина была, что вас-то не касается это. А они с плакатами идут, и прочее».

Александр Черепанов уже выводил горожан на митинг против повышения цен на проезд на транспорте Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Мы должны объяснять, что оказание помощи из субъекта федерации с каждым годом будет уменьшаться, и сил уже не хватает, такие объекты в городе вводятся, особенно в дорожном строительстве, — подсказал Коновалов чиновникам линию поведения. — Поэтому мы должны говорить: если вы, уважаемые наши земляки, хотите жить хорошо в Тюмени, вольготно, в культурном таком центре, где дворы отличные делаются, спортивные площадки, и прочее, то конечно надо налог этот уплачивать. Я думаю, не должно быть здесь скандальных каких-то вопросов и обвинений администрации и депутатов, что решение неправильное».

Решение депутатская комиссия приняла 10-ю голосами «за» при одном воздержавшемся — коммунисте Динаре Абукине, которого возмутило нежелание коллег рассмотреть вопрос о расширении списка льготников. Теперь вопрос о налогах будет вынесен на заседание Тюменской городской думы.

Лидер тюменского отделения РКРП Александр Черепанов — который возглавил в свое время протест против сокращения количества льготных поездок и роста платы за проезд в автобусах — в разговоре с «URA.RU» назвал решение об увеличении налога на недвижимость «антинародным». При этом оппозиционер отметил, что пока не готов сказать, будет ли его партия РКРП публично протестовать против этого решения. «Я не готов пока сказать, все решения у нас принимаются коллегиально, будем обсуждать», — сказал Черепанов.